Argentina parece haber dejado atrás, al menos por unos días, la creciente polémica por la ausencia de Horacio Zeballos: sin el doblista número uno del mundo, al igual que en la delegación de los Juegos Olímpicos de París 2024, el equipo nacional actuará esta semana en Manchester por la fase de grupos de las Finales de la Copa Davis, una instancia a la que no se clasificaba desde 2022 y que le permitirá soñar con un pasaje directo a la semana final de noviembre en Málaga.

Sebastián Báez, Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry y los doblistas Andrés Molteni y Máximo González, las mismas cinco piezas que lograron el dramático triunfo en febrero ante Kazajistán en Rosario, serán los protagonistas del equipo de Guillermo Coria, quien podría afrontar su última semana como capitán.



Gracias a aquella angustiante victoria en los Qualifiers disputados en el Jockey Club de Rosario, y con la presencia en la elite con los 16 mejores equipos del mundo, Argentina tendrá la posibilidad de pelear por un lugar en los cuartos de final, la primera escala que habrá en la lucha por la ensaladera en Málaga, un sitio de privilegio que no ocupa desde 2019. El inicio del camino será este martes, desde las 9, ante Canadá, por la apertura del grupo D; el 13 se medirá con Gran Bretaña y el 14 cerrará su papel frente a Finlandia. Todas las series se jugarán en la cancha dura bajo techo del AO Arena de Manchester.

La superficie, como suele suceder en cada Copa Davis afuera del país, resulta determinante. El plantel argentino esperaba mayor velocidad pero se encontró, al llegar días atrás, con una cancha "jugable". Coria lo contó con detalles: “Es una carpeta rugosa, que pica poco; no es tan rápida la pelota, es un poco pesada. Hay que estar bien afilados, impactar bien la pelota para que salga. Y, obviamente, cuando la pelota es nueva, en esos primeros games sí pica un poco más rápida. Hay que estar rápidos de piernas".

“La superficie es un poco más lenta de lo que me esperaba. Es la superficie de cada final de temporada, así que ya la conocemos. Nos vamos a sentir cada vez más cómodos y vamos a intentar hacerlo de la mejor manera”, explicó Báez, 26° y actual número uno del equipo, quien se perfila para ser uno de los singlistas titulares junto con Cerúndolo (31°; 2° argentino), lo que dejaría afuera a Etcheverry (34°).



En caso de confirmarse la nómina para los singles Cerúndolo abrirá la serie ante el número dos rival, lugar que ocuparía el gigante sacador Gabriel Diallo, que viene de alcanzar la tercera ronda del US Open desde la qualy y que le ganaría la pulseada a Denis Shapovalov (100°; ex 10°); Báez se cruzaría en el duelo de líderes contra Felix Auger Aliassime (21°; ex 6°), la figura del conjunto norteamericano.

Báez tendría la responsabilidad de jugar ante Auger Aliassime, el N°1 canadiense (Prensa AAT)





El tercer punto de la serie será el de dobles, un partido que en este formato de series a tres compromisos cobra una mayor relevancia: Molteni (30° en la especialidad) y Machi González (34°) se enfrentarían con una dupla a definir, con la eventual presencia de Shapovalov en pareja con Auger Aliassime o con el experimentado Vasek Pospisil.

“Estoy feliz por el compromiso de los jugadores, que semana a semana nos manifiestan estar contentos por estar dentro del equipo. Lo importante es que tenemos a todos los jugadores motivados y vamos a enfrentarnos contra tres países realmente muy duros”, contaba Coria días atrás.



La segunda fecha para Argentina será contra un equipo con una pieza en crecimiento exponencial: Jack Draper, el flamante número 20 del mundo, que viene de alcanzar las semifinales del US Open -cayó ante Jannik Sinner, el campeón-. El último cruce tendrá como rival a Finlandia, la pesadilla del año pasado: en aquella edición de la Davis se impuso como local ante el equipo de Coria en los Qualifiers y lo marginó de la fase de grupos. ¿La diferencia? No estará la figura Emil Ruusuvuori; la mejor raqueta será Otto Virtanen (110°).

El formato



La fase de grupos tendrá cuatro zonas de cuatro equipos: en el grupo A estarán Italia, Países Bajos Bélgica y Brasil, en Bologna; en el B competirán Australia, República Checa, Francia y España, en Valencia; y en el C se medirán Alemania, Estados Unidos, Eslovaquia y Chile en Zhuhai, China.

Las series se llevarán adelante con tres partidos: single 2 contra single 2, single 1 ante single 1 y, para cerrar, el doble. Los dos primeros equipos de cada zona avanzarán a los cuartos de final, en Málaga, donde se pondrá en juego la ensaladera del 19 al 24 de noviembre, incluidas las semifinales y la final en la misma semana.

