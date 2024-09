Al igual que en todo el país, la manifestación en contra del veto del presidente Javier Milei a la ley de movilidad jubilatoria también se llevó adelante en la ciudad de Salta. La concentración fue pasadas las 17, cuando ya se sabía que la Cámara de Diputados de la Nación había ratificado el veto que impedía la mejora de los haberes de los trabajadores pasivos.

La gran mayoría de las expresiones que se escucharon en la plaza 9 de Julio hicieron referencia a la votación de las diputadas y el diputado por Salta integrantes del bloque Innovación Federal, que cambiaron su voto. En junio votaron a favor el proyecto, pero ayer Pamela Calletti se ausentó, y Yolanda Vega y Pablo Outes, se abstuvieron. El resto de los legisladores salteños mantuvieron su votación: Emiliano Estrada, de Unión por la Patria, ratificó su voto afirmativo a la movilidad jubilatoria; mientras que Emilia Orozco, Julio Moreno y Carlos Zapata, de La Libertad Avanza, volvieron a rechazarla.

María Elena Sánchez, referenta del Frente de Jubilados de Salta e integrante del Consejo Superior de la Confederación de Jubilados y Pensionados de Argentina, una de las convocantes de la manifestación, repudió la decisión de la Cámara Baja nacional. "Es increíble lo que pasó hoy (por ayer) en el Congreso, y es más increíble que los diputados salteños, elegidos por muchos de nosotros, hayan huido cobardemente", expresó refiriéndose a la presidenta del bloque Innovación Federal, Pamela Calletti, que estuvo ausente al momento de la votación aún cuando se encontraba en el Congreso.

María Elena Sánchez en el micrófono.

Para Sánchez , los legisladores salteños de Innovación Federal ya no responden al pueblo, puesto que no respetaron la voluntad popular del sector que los llevó a ocupar sus bancas. "¡Los de acá son basura! ¡Que no nos vengan a pedir el voto!", cuestionó. Calletti llegó por el entonces Frente de Todos, mientras que Outes y Vega, lo hicieron por Unión por la Patria. "Sabemos que la solución está en nosotros, por eso los miércoles tenemos que reunirnos" en la plaza 9 de Julio, propuso la referenta salteña, en coincidencia con las manifestaciones que hacen jubilados y jubiladas en Buenos Aires cada miércoles.



También insistió en la necesidad de presentar nuevas propuestas electorales y de transformación social de la mano de "gente decente, coherente, comprometida, que firme antes frente a un escribano un juramento de que si faltan a la plataforma electoral, deben abandonar las bancas para los cuales los votamos". "Hoy me dio mucho asco lo sucedido, porque ya era visceral, no era una cuestión de pensamiento racional, era repugnancia", insistió, repudiando la política general del gobierno de Javier Milei, que además de empobrecer y endeudar al país, reprime las manifestaciones sociales.

El integrante de la Asociación de Derechos Humanos Lucrecia Barquet, Pedro Notarfrancesco, dijo que la realidad de las y los jubilados es desastrosa. "La jubilación mínima no logra cubrir la canasta mínima de alimentos", expresó. Dijo que esto es "imperdonable" porque "los planes (de ajuste) no van a cerrar sin represión, como ya lo estamos viendo".



Aún así, Notarfrancesco no se mostró sorprendido por la posición mayoritaria de la Cámara de Diputados de ayer. La Libertad Avanza actúa "en contra de los derechos populares y en contra en este caso de los derechos de los jubilados. No es sorprendente", dijo. Por eso bregó por la recuperación de la expresión popular en las calles para "darle batalla a este proyecto antipopular, antinacional".

"Construir una resistencia"

Por su parte, la integrante de la Asociación de DDHH Coca Gallardo, Elena Rivero, recordó que en Argentina ya hubo gobiernos que "traicionaron al pueblo", y recordó que Milei avisó incluso durante su campaña. "Lo dijo y,sin embargo, fue votado", sostuvo. Y afirmó que se tiene que "construir una resistencia, hay que organizarse para seguir luchando porque nos están golpeando en todos los sectores".

Por su lado, la dirigenta política Virginia Singh opinó que se debe convocar a una multisectorial, porque "este ya no es un problema de los jubilados, de los médicos y enfermeros, o de los investigadores, es un problema de todo el pueblo argentino, porque estamos bajo un régimen fascista que hace lo que hace porque tiene a una represora que le encanta jugar a la guerra y que se llama Patricia Bullrich". Sostuvo que con una multisectorial se puede ir dando un tratamiento adecuado a cada problemática, por ejemplo, con la salud pública, su desfinanciamiento y la gran demanda de los sectores populares que se ven imposibilitados de pagar prepagas.

Asimismo, Singh cuestionó al gobernador Gustavo Sáenza por sus expresiones de apoyo al gobierno de Milei. "Él (por Sáenz) le emite las órdenes a sus diputados para que voten en contra del pueblo. Así que si Salta no se levanta, también es cómplice y responsable ante toda la Argentina", sentenció.



A su vez, el secretario gremial de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Salta (ADIUNSa), Jorge Ramírez, destacó que su gremio estaba en paro desde ayer justamente en apoyo a la manifestación de las y los jubilados. "Se preveía que los diputados iban a ser incapaces de mantener e insistir frente al veto del gobierno", manifestó, criticando las continuas represiones que está llevando el gobierno contra jubilados y jubiladas.

"Hemos estado viendo con qué ferocidad le pegó a la gente que estuvo manifestándose porque lo que quieren es que tengamos miedo y no salgamos a la calle. Y eso es justamente lo que tenemos que hacer. En la calle tenemos que estar, acá no pasa por esa gente que se vende. Han visto cómo los radicales se han vendido y han entregado los votos. Han visto cómo los de Salta, que supuestamente no son del gobierno, se abstuvieron pero dieron números para que pudiera mantenerse el veto del Presidente", insistió.

Ramírez hizo referencia al tratamiento en el Senado del proyecto de Ley de Financiamiento Universitario, que ya tiene media sanción, y sobre el que Milei ya adelantó que lo vetaría en caso de ser aprobado. "Ahí queremos que estemos nuevamente todos juntos", expresó. Dij que es necesario que haga un paro general porque "no puede ser que hayan puesto un RIGI (Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones) por el cual se llevan todos los recursos y contaminan a nuestra tierra. No puede ser que destruyan a la ciencia y a la educación pública en nuestro país. No puede ser que a los jubilados los tengan por debajo de la línea de la pobreza".



"Frenemos esto y lo único que tenemos para eso son nuestras propias fuerzas. Así que unámonos y demos la lucha en conjunto", afirmó. Además del micrófono abierto en el mástil de la plaza 9 de Julio, también hubo una pequeña movilización alrededor de la plaza, en cuyo marco hubo un cruce con fieles católicos que se congregaron a rezar la novena de la Festividad del Señor y Virgen del Milagro, la principal celebración católica de Salta que ocurrirá este 15 de septiembre.