No hace falta extenderse demasiado para presentar a Ferni de Gyldenfeldt, La Ferni, porque su música, su presencia, sus palabras y sus presentaciones en vivo se hacen cada vez más frecuentes y conocidas, desde los shows realizados en locales del conurbano bonaerense hasta los grandes escenarios como el del Festival de Cosquín. Con Ópera Queer junto a su hermana Luchi de Gyldenfeldt, los conciertos junto a Patricia Malanca, Nahuel Quipildor o sola con su guitarra y su caja en las versiones más íntimas, La Ferni se convirtió en una referenta ineludible del folclore argentino y latinoamericano y, como ella misma comenta en diálogo con SOY, con cada recital va ganando cada vez más lugares en el mundo del folclore.

Ahora, a punto de salir en una gira de dos meses por el continente europeo, desde América Latina La Ferni carga con sus valijas y su folclore para acercar y abrir al resto del mundo “una perspectiva disidente y transfeminista anclada principalmente en la multiplicidad de identidades que habitamos esta sociedad y habitamos la música y el arte, y también una lectura que tiene que ver con una ruptura de los binarismos, utilizando lenguaje inclusivo y creando una reversión en la forma de vincularnos, en la forma de cantarle también a las infancias”, como ella misma afirma.

La última fecha en Buenos Aires el próximo domingo como invitada de Teresa Parodi en el Galpón del Grupo Catalinas antes de viajar, el primer disco que ya está saliendo, el contexto sociopolítico actual, el folclore tradicional en el ámbito contemporáneo, las fechas en Europa, lo que se viene en un año cargado de proyectos y el arte en tiempos de una violencia política e institucional inusitada en la democracia de nuestro país son algunos de los tópicos que La Ferni compartió en un diálogo exclusivo con este suplemento, a días nomás de salir a conquistar, con su voz, su guitarra y su caja, nuevos territorios.

¿Cómo vivís tu trabajo en el contexto folclórico en el que te movés como solista, habiendo transitado espacios tradicionales como el Festival de Cosquín?

-A mí me maravilla mucho, me sorprende en un punto muy grato: verdaderamente nos estamos contentando con todo lo que significa en este momento el hecho de seguir existiendo, de forma creativa, con autogestión, habitando todos los espacios y escenarios como Cosquín, algo que tiene que ver con un teje muy personal y con alianzas feministas y transfeministas que posibilitan acercar estas propuestas. Quiero resaltar que lo que ocurrió en Cosquín fue gracias a la enorme gentileza y valentía de una mujer como Yamila Cafrune. Es muy importante seguir presentando una propuesta en un contexto con circunstancias tan adversas verdaderamente, con discursos de odio que bajan del poder ejecutivo, de los medios de comunicación, sin apoyo a la cultura y a la música independiente, sin subsidios y al contrario, con cortes y desestabilización de instituciones culturales históricas.

¿Cómo se transita esto desde tu lugar disidente, activista y cultural?

-Lo transito cantando, encontrándome con otros y con otres, creando. Me invitan a un festival solidario, difundiendo otros, voy a una tecnicatura en educación que se abre y que quieren que vaya a cantar, me escriben de un colegio para una jornada ESI y voy, voy a cantar a una fábrica de trabajadores que están en lucha, para egresos de estudiantes de bachilleratos populares. Lo transito haciendo, encuentro en el hacer algo muy potente, muy presente. En ese contexto seguimos y resistimos, y eso es algo que a mí me contenta. A pesar de todo lo que está ocurriendo, vivo este momento de mi carrera como un fruto de tantos años de trabajo, y veo cómo se expande cada vez más esta propuesta de un folclore transfeminista, un folclore cuir, un folclore disidente y amoroso, que hable de todas las identidades e imagine otra forma de ser y vincularnos. Transito este presente en comunidad, en el cotidiano, con mi tribu, con mi familia y dejándome sostener, soltarse y tirarse a esas redes que vamos construyendo. Dice Tejada Gómez "Ando empujada por los sueños, y empujando a les demás. Yo sé que no empujo sola, que hay quien me empuja a soñar".

Gira y gira

La energía de La Ferni no se detiene nunca, y luego de la gira por Madrid, Barcelona o Palma de Mallorca entre otras muchas ciudades, en su regreso a la Argentina ya la espera un recital junto a Yamila Cafrune en el Torcuato Tasso, la primera Edición de la Peña Arco Iris en la Ciudad de Buenos Aires, la invitación a cantar en el Sindicato Argentino de Boleros, el retorno a las tablas de Ópera Queer en el Teatro Picadero, un proyecto sobre "Las aventuras de la China Iron" de Gabriela Cabezón Cámara y las giras ya fechadas por el Gran Buenos Aires, Rosario y Córdoba. Hacia finales de abril las plataformas dejarán ver y escuchar por primera vez un material suyo de estudio, que conformará su primer disco y se irá presentando en sucesivas entregas en formato de “sencillos”, para presentarlo completo a fin de año con la distribución de Acqua Records, siendo La Ferni la primera identidad trans de este sello discográfico reconocido por la gran trayectoria que tiene en la música popular del país.

¿Cómo encaraste este primer disco, que ya está a días de salir?

-Salen los primeros cuatro temas, y en las cuatro obras conscientemente, políticamente y artísticamente he decido demostrar lo que vengo proponiendo: una lectura transfeminista de nuestra música popular, y por eso las cuatro primeras canciones son cuatro obras compuestas por disidencias sexuales y de género. Sale ahora en abril "Volver a volver" de Gabo Ferro, en una versión muy íntima y a la vez muy potente, luego será una canción mía con la letra de un poema de Ioshua, luego viene una samba de María Laura Alemán y el cuarto tema es una composición que hice nueva con poesía de Susy Shock, con un clima entre lo litoraleño medio folclórico, que Susy compuso para su hija y yo le puse la música hace un tiempo. Luego seguirán otras canciones propias, de Nahuel Quipildor, de Florencia Dávalos y muches más. Mostrar también obras del colectivo, de mujeres, y reversiones de los clásicos para bailar con la interpretación de la banda, formada por Nahuel Quipildor, Marce Vicente y Nicolás Rey, también con invitades. Ese es el espíritu de este disco, y me da mucha emoción presentarme también como compositora y cantautora.

La salida del disco llega cuando ya estés en Europa, llevando algo tan distinto a la oferta cultural que existe allá.

-Voy a mostrar un folclore contemporáneo, argentino, latinoamericano y disidente, esta misma propuesta que sale en el disco este año. Voy a presentar esta propuesta en formato más íntimo, el que estuve llevando por capital y por muchas partes del país sola con mi guitarra y con mi caja. Va a ser muy interesante llevar lo que se sigue produciendo, un folclore no binario, no sexista, que lee y entiende la tradición y la respeta en un punto pero también quiere proponer otra cosa. Siento que se lo va a tomar de forma muy abrazada, muy amorosamente. Decido ir a España por lo idiomático, porque quería y necesité ir donde yo supiera perfectamente que al hablar, al explicar lo que yo canto, lo que cuento y lo que enlazo entre canción y canción se pudiera sentir esa fluidez. La expectativa es enorme, la manija es total. No nos corren los miedos por detrás, nos seguimos enamorando de estos sueños y seguimos caminando, y esto a mí me emociona muchísimo.

El año pasado estuviste haciendo varias fechas por la provincia de Buenos Aires y a la vuelta de la gira vas a continuar con ese plan.

-Es muy interesante y lindo todo lo que pasa, saliendo de Capital Federal y también yendo a otras provincias del país. Fui aprendiendo es observar la enorme oferta cultural que hay y la cantidad de artistas locales excelentes que llevan adelante propuestas y brindan a sus tierras una cultura propia de sus regiones. Esta propuesta de un folclore amoroso no tiene límite, no tiene solamente un sentido único. Tiene el destino de esa sensibilidad de cualquier persona en cualquier parte del mundo y de este país más que nunca. Me parece que cuando alguien me ve, entiende en mi expresión de género no binaria que allí aparece algo disruptivo y distinto para abrir el corazón. Escuchar la música, el canto, la poesía de ese repertorio del colectivo travesti trans no binaria y del clásico, Yupanqui, Tejada Gómez, María Elena Walsh, siempre estará esperándonos, nunca pasará de moda.