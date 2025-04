EL DELIRIO FEST: PRIMERA EDICION

Se viene la primera edición del festival de música, baile y reunión que nace de la necesidad de encontrar un espacio para la libertad de expresión y de movimiento, en el marco de un contexto hostil que solo quiere ver a la población sometida y aburrida. Tocan en vivo el dúo de queerpunk criollo Fama y Guita, el tropipunk de Kumbia Queers y el after punk de Delirio, en una noche abierta a la búsqueda de nuevas formas de acción colectiva por una vida plena de placeres que nos quieren arrebatar. Sábado 12 de abril a las 20 en Liverpool Bar, Cabrera 4255.

TESTOSTERONA EN EL PICADERO

Nueva función de la obra del periodista y escritor Cristian Alarcón, con la participación especial de Tomás de Jesús y la dirección de Lorena Vega: una performance que experimenta el desconcierto de un niño inyectado con la hormona testosterona, transitando la desobediencia de un cuerpo que crece, migra, naciendo de un trauma infantil para dialogar con nuevas nociones de futuro mediante lenguajes combinados como la danza, el teatro, la performance, el biodrama, el videoarte y paisajes sonoros, problematizando las masculinidades forzadas y redefiniendo las fronteras de los cuerpos intervenidos, sin perder la sensibilidad. Jueves 10 de abril a las 20 en el Teatro Picadero, Pasaje Enrique Santos Discépolo 1857.

FIESTAS

Coopebrandon Fest. Llega la segunda edición de la fiesta total con copeteo y bailoteo sin fin a cargo de DJ Zepe Qu. Habrá tragos promo, comidas, happy hour y mucha música y dancing. Viernes 11 de abril a las 23:50 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

TERTULIAS

Artlab. El primer Centro Cultural Hi Fi de Buenos Aires renueva sus contenidos en el otoño y continúa con los ciclos "Círculo de Sonido", este viernes con la presentación de Solimano, Ralph Lawson (2020 Vision UK), y "Artlab en vivo!" el sábado con la presentación de Dobao, Alot. En la Galería, el viernes se inaugura la muestra "Geografía de lo incierto" de Lucas Turturro en el marco del lanzamiento de Artlab IA Studio, el nuevo segmento dedicado a soluciones creativas con tecnología para cine y audiovisual, y en la misma Galería se integra el Listening Bar, en donde los cócteles de autor se combinan con la cocina asiática de Synthesis Modular. Además, en el ciclo "Discos en Hi Fi" este jueves sonará "Adventures Beyond The Ultraworld" de The Orb, con la presentación de Chareco. Jueves 10 a las 18, viernes 11 a las 19 y a las 23 y sábado 12 de abril a las 20 en Artlab, Roseti 91.

Inmensas Camelias. Bienvenido el otoño en este hemisferio con la primera fecha del año del ciclo de poesía y música comandado por Ceci Perna, Vera Buendía y la librería La Libre, en esta oportunidad, con las lecturas de Noelia Rivero, Guillermo Villano y Melina Mendoza. Toca en vivo Pleasure Island. Viernes 11 de abril a las 19 en La Libre, Chacabuco 917.

FESTIVALES

Sin brújula. Este fin de semana llega el festival de poesía itinerante y federal con una edición especial en la ciudad de La Plata y las presencias, perfos y lecturas de Mariposa Trash, Melina Varnavoglou, Carlos Ríos, Milagros Fuentes, Valeria Mussio, Manuel Bozzo, Daniel Durand y muches más. Sábado 12 y domingo 13 de abril en el Museo Almafuerte, Av. 66 530, La Plata. Toda la información en Instagram: @ sinbrujula.festival

STAND UP

Ana Caro. Presenta "El mismo show jamás visto", un compendio humorístico y único sobre cuestiones habladas y comentarios gestuales (des)ordenados al tuntún, con el sello inconfundible de Ana Caro. Viernes 11 de abril a las 20:30 en La Tribu Mostra, Lambaré 873.

RECITALES

Diego Coria + Juani Cardillo. Diego Coria tocará en vivo canciones de su disco "Liviano" para sumergirnos en melodías que visitan al amor en todas sus formas, acompañado por Zico Legal en bajo, León Ditarcio en batería y Juampi Malvasio en teclados. Comparte el escenario con el cantautor argentino Juani Cardillo y sus canciones del tercer LP "Creo" y el EP "Recreo". Viernes 11 de abril a las 21 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

TEATRO

Como nunca otra vez. Nueva función de la obra que devuelve el humor político y el desnudo cuidado a la noche porteña, en un auténtico café concert de los de antes pero “Como nunca”, con la presencia inclusiva de la primera vedette hombre argentino y del primer capocómico serio, acompañades por un pianista en escena e inteligencia artificial en la pantalla. Actúan Franco Torchia y Juan Pablo Mirabelli junto al músico Diego Penelas sobre el texto de Liliana Viola con la dirección de Alejandro Tantanian. Videoarte: Leo Balistrieri. Viernes 11 de abril a las 23:59 en el Teatro Picadero, Pasaje Enrique Santos Discépolo 1857.

Urdamenaje. Un homenaje unipersonal al referente argentino del teatro under: Alejandro Urdapilleta y una época en dónde se rompieron estructuras y se resistió con el arte, las risas y la reflexión a esta locura que es la realidad. Desde el escenario, Darío Ian Bas interpreta a Bebeto, La paralítica, El espejismo y Mamita Querida. Cuatro personajes, cuatro historias, un intérprete. Sábado 12 de abril a las 21 en el Teatro El Desguace, México 3694.

Desertoras. Nueva función de la obra protagonizada por Camila Tabet, Nicole Kaplan, Sol Zaragozi y Catalina Telerman con dirección de Violeta Marquís: una adaptación teatral de la primera parte de la novela de Gabriela Cabezón Cámara “Las aventuras de la China Iron”, en donde dos mujeres oriundas de La Pampa reciben al público para contarles una historia de amor y peligro en las tierras del Martín Fierro. Domingo 13 de abril a las 18:30 en El Cultural Morán, Pedro Morán 2147.

El David marrón. Nueva oportunidad para presenciar el unipersonal escrito y protagonizado por David Gudiño con la dirección de Laura Fernández: a partir del encuentro sexual en el baño de un museo y el arte hegemónico circundante, David, en tono de comedia confesional, da cuenta de los riesgos y las consecuencias de existir en un país cuyo racismo y odio estructural se encuentra más presente que nunca. Domingo 13 de abril a las 18 en Dumont 4040, Santos Dumont 4040.

MUESTRAS

Papeles de la memoria-Correo clandestino. Hasta el 18 de abril se puede ver la muestra resultante de la colaboración solidaria entre el Centro Cultural Universitario Paco Urondo y la Escuela de Arte y Patrimonio de la Unsam, que incorpora tres producciones artísticas articuladas entre sí: las pinturas que Alejandro Deutsch realizó durante su detención en la UP1 de Córdoba, el conjunto escultórico “Correo clandestino”, realizado en impresión 3D sobre chapa por Adrián Manavella, y la tercera producción: una propuesta de realización de un documental sobre los centros clandestinos de detención, tortura y desaparición, particularmente en La Perla. Entrada libre y gratuita. Se puede visitar de lunes a viernes de 10 a 20 en el Centro Cultural Universitario Paco Urondo, 25 de mayo 201.

TALLERES

Diseño de vestuario para la escena y el videoclip. Taller coordinado por Emma Yorio, licenciada en arte y ciencias del teatro y vestuarista, a dictarse los jueves de 20 a 22 en 8 clases, comenzando el 10 de abril: un espacio de recursos, herramientas para el diseño de vestuarios teatrales y de videoclips regidos por el concepto de sustentabilidad, usos del traje, psicología del vestido, psicología del color, el vestuario como signo y productor de discurso escénico, vestuario para teatro, de cine y de tv, investigación de época, del corte según los tipos sociales y mucho más. Modalidad presencial en el Centro Cultural Rojas, Av. Corrientes 2038. Inscripciones y consultas a [email protected] o rojas.uba.ar

LIBROS

Bailarina del dharma. Se presenta el libro de Cecilia Martínez Ruppel publicado por Loco Rabia junto con sus protagonistas: la música y el público. Un atardecer musicalizado por Jacqui Casais, Quinta y Haien. Dress code sugerido: remeras de bandas. Viernes 11 de abril a las 19 en Local, Gorriti 5045.

CONVOCATORIAS

Festival Internacional de Cine Independiente LGBTIQ+. El FICI continúa su convocatoria abierta con el objetivo de impulsar y difundir la cinematografía queer de las jóvenes promesas del séptimo arte. La segunda edición tendrá lugar en la Ciudad de México, en el marco del Mes del Orgullo en junio de 2025 y se pueden enviar cortometrajes de ficción y documentales de temática LGBTIQ+ nacionales e internacionales. Hay tiempo hasta el 30 de abril. Bases y condiciones en Instagram: @festival.fici

XVI Jornadas Nacionales de Historia de las Mujeres y XI Congreso Iberoamericano de Estudios de Género. Se encuentra abierta la convocatoria para participar de ambos eventos a realizarse los días 16, 17 y 18 de julio en la ciudad de Rosario. Hasta el 14 de abril se pueden enviar propuestas para formar parte de la mesa "Calles, archivos y museos: arte y artivismo transfeminista". Calles, archivos y museos articulan espacios y experiencias en donde se generan materiales, fuentes y testimonios importantes para comprender una era de cambios profundos, especialmente a partir de los estudios socioculturales. Coordinan Talía Bermejo, Patricia Fogelman y Sabrina Melo. Recepción de resúmenes a [email protected], [email protected] y [email protected]