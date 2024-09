El cantante estadounidense Jon Bon Jovi evitó una posible tragedia en Nashville al persuadir a una mujer, que parecía intentar saltar desde un puente, para que regresara a una zona segura, según informó la Policía local. El cantante se encontraba en ese lugar porque estaba grabando el videoclip de su última canción.

El incidente ocurrió este miércoles en el puente peatonal Seigenthaler, que cruza el río Cumberland, de acuerdo con un mensaje publicado por el Departamento de Policía Metropolitana (MNPD) en la red social X.

De acuerdo con el diario local The Tennessean, el momento en el que el artista de 62 años logra convencer a la mujer de que no se quitara la vida fue captado en un video por las cámaras de seguridad. Las imágenes inicialmente fueron publicadas por la policía de Nashville en YouTube, pero posteriormente se retiraron.

En ese video se podía apreciar a una mujer con camisa azul parada sobre el borde del puente y sostenida por ambos brazos de la cara externa de la baranda.

En tanto, en ese momento, el autor de "Livin' on a Prayer" y un ayudante de producción de video estaban caminando por ese lugar, y al percatarse de la situación, decidieron intervenir. Primero, el acompañante del músico inició la conversación con la mujer, y el cantante se unió poco después.

Tras el diálogo, la mujer se dio vuelta hacia ellos, quienes la ayudaron a volver al lado seguro de la barandilla. Una vez a salvo, Bon Jovi abrazó a la mujer.

The Tennessean informó que el artista se encontraba en el puente grabando un video musical para su canción "The People's House", y el puente permanecía abierto al público durante la grabación. Por el momento, Bon Jovi no realizó ninguna declaración pública sobre el suceso.