El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, cuestionó la nueva represión durante la marcha en apoyo a los jubilados y en contra del veto al aumento de los haberes y llamó al peronismo a “pasar a la ofensiva” con la construcción de una “alternativa” a la gestión de Javier Milei.



“Yo estuve ayer y la semana pasada también. Me parece que la marcha fue importante. Nuestra sociedad se moviliza, se organiza, cuando atacan sus derechos. Y no especula con el resultado. Todos sabíamos que la votación estaba complicada, pero la situación fue la de poner el cuerpo y no especular”, comenzó señalando.

Y de manera contundente, aseguró en dirección al Gobierno: “Hay que poner sobre la mesa que aquellos que fantasean con una Argentina dispuesta a cualquier ajuste nos van a encontrar en la calle”.



Al hablar sobre la represión, afirmó que hace tan solo una semana el Gobierno tuvo la misma respuesta porque, en definitiva, “es la única que tiene”. “Es la capacidad democrática que tiene este Gobierno. Frente a cualquier matiz, la única respuesta ha sido y sigue siendo la represión”, sostuvo.

Para Katopodis, esto “habla de un Gobierno que no tiene otros recursos”. “No sabe cómo sentarse en una mesa, cómo respetar la posición de otros sectores que vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance”, señaló.

“La primera tarea es seguir por este camino de dialogar con todo lo que no es Milei. Poder construir una alternativa con todos los que no quieren vivir en el país de Milei. Y eso se hace dejándolo de analizarlo y pasando a la ofensiva y construyendo una alternativa. Sabiendo que vamos a tener que articular con muchísimos sectores”, finalizó el ministro bonaerense.