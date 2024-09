El diputado nacional por Unión por la Patria (UxP) Daniel Arroyo afirmó hoy que el Gobierno "no está viendo la película" completa, ya que "están pasando cosas a nivel social", al mismo tiempo que criticó el voto a favor del veto presidencial de los diputados radicales. "Aumenta la ruptura de la sociedad con la política", sentenció.

En diálogo con la 750, Arroyo afirmó que los problemas sociales" se van agravando, más allá de la situación de los jubilados". "Tenemos más gente en los comedores, endeudamiento creciente de las familias, mucha gente que no llega a fin de mes, una situación muy agobiante", dijo.

"Lo pongo en números: para no ser pobres, una familia necesita 940 mil pesos y el salario mínimo en Argentina es de 274 mil, la jubilación mínima es de 234 mil sin el bono, un plan son 78 mil y abajo de todo, una persona con discapacidad cobra 28 mil pesos", agregó.

En este marco, apuntó a los diputados radicales que votaron a favor del veto presidencial y sostuvo que la consecuencia de esta acción es que "aumenta la ruptura de la sociedad con la política". "Por eso hay que dejar claro que no es todo lo mismo y construir un camino de una nueva mayoría, un esquema político, nuevas ideas, con camino, con calle, con estar día a día con los que la pasan mal".

"Necesitamos un Presupuesto para controlar al Gobierno"

Este domingo el presidente Javier Milei presentará el Presupuesto 2025, algo inusual ya que esa tarea es del Ministro de Economía, no obstate, más allá de lo que algunos legisladores opositores llaman "show", Arroyo aseguró que "es importante" tener presupuesto porque "gran parte del problema que tenemos hoy es que el Gobierno está trabajando con un presupuesto que se hizo en septiembre de 2022, o sea, otro país que planteaba que en 2023 iba a haber un 60% de inflación y hubo 211%".

"Yo quiero priorizar, más allá de que lo presente el presidente, es que haya presupuesto porque es la única forma de controlar a un Gobierno", insistió. Por último, el exministro de Desarrollo Social remarcó que si bien se mantuvo el veto, "le costó" al Gobierno y "no solo en términos políticos".

"El ajuste fuerte fue sobre jubilaciones, universidades y provincias. Eso explica el superávit que ha encontrado el Gobierno. Creo que el Gobierno está cometiendo un error: está viendo la foto y no la película. Están pasando cosas en materia social, en los barrios, que el Gobierno no lo está viendo. No hay un proceso de conflictividad, pero hay implosión social", concluyó.