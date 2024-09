El expresidente Alberto Fernández se encuentra cada vez más cerca de ser citado a indagatoria en la causa que investiga la denuncia de Fabiola Yañez en su contra por violencia de género. La fiscalía trabaja en pos de ese objetivo tras la primera ronda de testigos que prestaron declaración en sede judicial, entre ellos la madre de la exprimera dama, Miriam Verdugo. También se hará un peritaje del celular de Yañez, solicitado por el fiscal Ramiro González. Además, esta semana declararán las cinco testigos propuestas por la defensa de Fernández.

Según trascendidos periodísticos, la Fiscalía a cargo de Ramiro González acusaría al expresidente por los delitos de lesiones leves, lesiones graves y coacción agravada, mientras prepara un llamado a indagatoria, pedido que por el momento sería solamente un borrador. Este lunes, el fiscal solicitó la tramitación del peritaje del celular de la exprimera dama, una prueba que puede ser determinante en el curso de la investigación. La Cancillería argentina ya tiene el pedido de colaboración firmado por González, cuyo destinatario es el Ministerio Público de España, en donde reside Yañez, un proceso que deberá atravesar instancias burocráticas antes de tener una respuesta definitiva. En caso de autorizarse el envío, al llegar a nuestro país, la Justicia deberá seleccionar de todo el material aquello que sea competente a la causa judicial.

El testimonio que brindó en su declaración la madre de la exprimera dama, Miriam Verdugo, fue el último de la primera etapa de la investigación. La mujer aseguró que en 2021 vio a su hija con un moretón, al regresar de un viaje oficial. “Ella fue a Misiones por un viaje oficial muy bien maquillada pero cuando llegó a la casa de la hermana, donde estábamos, y me mostró, porque yo ya sabía del golpe porque me había comentado por teléfono, ahí si le ví el golpe. Cuando la vi en persona le pregunté qué pasó y le dije eso no fue sin intensión”, sostuvo en relación a la denuncia por violencia de género. Además, Verdugo afirmó que el expresidente agredió a Yañez cuando se encontraba embarazada. "Vi cuando Alberto la sacaba de los brazos, la zamarreo y la tiro frente a la puerta del ascensor. Ella estaba embarazada. La soltó y se calló con todo el peso sobre la panza. Ella se quedó ahí llorando", dijo.

Otra declaración relevante fue el del exmédico presidencial, Federico Saavedra, quien sostuvo que la pareja presidencial había mencionado un “golpe involuntario” luego del viaje a Misiones de 2021. “En ese momento recuerdo que tenía la mancha y los dos coincidimos que debía seguir con Cervep y los glóbulos de árnica. Seguimos dialogando. Les preguntamos qué había pasado: nos dice que había sido un golpe involuntario accidental en la cama. No recuerdo si lo dijo él o ella que había sido un golpe sin querer en el dormitorio en la intimidad”, señaló Saavedra, quien vio a Yañez 30 de junio de aquel año, luego del viaje.

La posibilidad del golpe involuntario fue rechazada por la esteticista Florencia Aguirre, otra de las que brindó declaración en sede judicial. Aguirre y Yañez tuvieron un encuentro en Olivos el 29 de junio de 2021, un día antes de la visita del médico presidencial. “El 19 junio de 2021 ingresé a la Quinta por la fiesta de la bandera. La atendí, le hice una limpieza de cutis y le hice un masaje. Luego me retiré, no le hice ningún otro tratamiento. Vuelvo a Olivos el 29 junio y me la encontré con un hematoma en el ojo”, aseguró Aguirre. “Le pregunté qué le pasó y me dijo que fue Alberto sin querer. La verdad que la miré y no le creí”, añadió. “Por la forma que tenía el hematoma no parecía sin querer”.

Esta semana, cuatro de las cinco testigos citadas por la defensa del expresidente acudirán a declarar en los próximos días. Se trata de Cintia Romina Tonietti, Amalia Tereza Moreno, Karina Daniela González y Noelia Del Valle Gómez, quienes asistirán entre este jueves 26 y el próximo viernes 4 de octubre. En las declaraciones que brindaron ante el escribano público, afirmaron que no hubo violencia de género, y que los moretones exhibidos por Yañez se debieron a su consumo problemático de bebidas alcohólicas o a consecuencias de tratamientos estéticos que se habría realizado la exprimera dama.