El ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo de Salta, Ricardo Villada, adelantó el desdoblamiento de las elecciones intermedias de 2025, por lo que nuevamente la provincia adelantará sus comicios respecto a la Nación. También anticipó que no habrá PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) y estimó que los comicios serán a fines de abril o principios de mayo.

La convocatoria a elecciones está en manos del Ejecutivo provincial, Villada adelantó que entre lo que queda de septiembre y la primera quincena de octubre saldrá el decreto de llamado a los comicios locales, que debe hacerse con una antelación superior a los 6 meses del acto electoral.

La intención del Ejecutivo provincial es que las elecciones sean a fines de abril o principios de mayo del 2025. Para el año entrante, en Salta se elegirán senadores, diputados y diputadas y concejales. “Vamos a seguir la tradición que tiene nuestra provincia de hacer las elecciones en este turno electoral”, dijo Villada, confirmando así el desdoblamiento de los comicios nacionales que aún no tienen fecha concreta, pero se especula con que serán a partir de agosto 2025.

"Los salteños mostraron su conformidad con el sistema que venimos utilizando y no vemos circunstancias que obliguen o llamen a un proceso de unificación”, sostuvo el ministro político.

Recordó que en las últimas dos elecciones provinciales, en 2021 y 2023, la ciudadanía salteña fue a votar sin la instancia de las PASO. “Se utilizó un solo turno electoral y los resultados han demostrado que no hubo ningún inconveniente”, subrayó. Además, dijo que el gobierno también tiene en cuenta la opinión de salteñas y salteños que le han hecho saber que “veían a las PASO como una herramienta poco efectiva”, debido al uso que le daban los partidos políticos y frentes electorales que utilizaban a las primarias sólo para “ir haciendo piso y llegar directamente al final, en algo que en la jerga se llama piso-paso”.

El ministro dijo que los electores “se encontraban con que veían a los mismos candidatos en el proceso de primarias que en las generales, entonces la gente decía que las PASO no se utilizaban para el fin que habían sido creadas”.

E insistió en que su uso es poco efectivo, además de que requiere de “un esfuerzo económico por parte de los gobiernos”, por lo que en la provincia se apunta a simplificarlo y “no complicarle la vida a la gente”. En ese sentido, confirmó que el gobierno salteño avanzará en la eliminación definitiva de las PASO.

“La boleta única es una solución”

Ricardo Villada también se refirió al uso de la boleta única y la reciente aprobación en la Cámara de Senadores de la Nación el 12 de septiembre. El proyecto nacional establece la boleta única de papel, que muestra toda la oferta electoral de un distrito en un solo papel. La votación se realiza marcando los casilleros correspondientes a los partidos o frentes electorales para cada categoría. Si bien el proyecto había sido aprobado en junio de 2022 por la Cámara de Diputados nacional, impulsado por bloques opositores, ahora el Senado lo aprobó con modificaciones, por lo que el proyecto debe volver a la Cámara baja.

Villada sostuvo que “la boleta única es una solución y por eso Salta la ha instrumentado hace mucho tiempo”, aunque mediante el sistema de voto electrónico. De manera irónica dijo que desde la Nación “nos dan cátedras de diferentes cosas, pero no logran todavía poner la boleta única”. “Yo me río porque ciertos legisladores nacionales que están hace muchos años no lograron todavía aprobar la boleta única papel, ni siquiera está aprobada. Y nosotros tenemos boleta única desde el año 2009”, siguió.

En Salta hay “una boleta única (electrónica) que ha demostrado en la práctica de los ciudadanos, que ha sido ampliamente adoptada”, agregó.

A fines de julio, diputadas y diputados nacionales por Salta se sumaron a la discusión sobre la reforma política que impulsa el gobierno nacional, y que proyecta eliminar la obligatoriedad de las elecciones primarias. También se ingresaron proyectos para implementar la boleta única de papel. Si bien el tema se incluyó en una de las sesiones de julio, su tratamiento no prosperó porque, según se indicó extraoficialmente, todavía resta más discusión para llegar a un consenso sobre el sistema de sufragio.