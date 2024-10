Desde el gobierno provincial buscan introducir cambios en la Empresa Provincial de Energía (EPE). La semana pasada enviaron una nota al directorio para que elabore un Plan Integral de Recursos Humanos, poniendo el foco en aspectos como el ingreso de los trabajadores a la firma y presuntos beneficios de los que gozan. “Lo que hay que revisar es si, más allá de lo legal, son justos en estos tiempos”, sostuvo este lunes el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini. Desde el gremio de Luz y Fuerza de Rosario señalaron que todos los beneficios que cuestiona el gobierno provincial son conquistas históricas del sector. “Nosotros estamos dispuestos a reunirnos para discutir, pero ni la empresa ni el gobierno nos convocan”, expresó su secretario gremial, Alberto Botto. “No tenemos privilegios. Lo que tenemos son logros gremiales que costaron años de lucha y sangre de muchos dirigentes”, agregó.

Entre otras cuestiones, el mensaje enviado desde el gobierno provincial busca revisar la política de ingresos de los trabajadores, así como también algunos beneficios vigentes. Todo eso enmarcado en un “plan de austeridad” puesto en marcha por el gobierno provincial, que busca hacer más eficientes las empresas del Estado. “Apuntamos a que los ingresos puedan realizarse no a través de una bolsa de trabajo, como actualmente está, donde el sindicato es de alguna manera quien tiene control sobre eso y determina quién puede ingresar a la empresa, sino que sea a través de concursos públicos, para que todos tengan la posibilidad de participar y que sea el criterio de la idoneidad el que pueda utilizarse en la empresa”, explicó este lunes Puccini.

El funcionario reconoció que el sistema actual “está legalmente dentro de un convenio colectivo de trabajo”, pero remarcó que la intención del gobierno es revisarlo. “Son beneficios como también tienen otras empresas. Lo que hay que revisar es si, más allá de que sean legales, son justos en estos tiempos. Es lo que estamos revisando”, señaló en declaraciones a LT8. También se refirió a los bonos anuales por eficiencia que cobran los empleados de la EPE y la compensación para el pago de servicios como la luz y el gas: “Quizás son recompensas que se han acordado en su momento, pero entendemos que hoy merecen una revisión por lo que esto cuesta y por el contexto en que se está”.

Al igual que la semana pasada, cuando el gobierno salió a cuestionar los “privilegios” en Aguas Santafesinas, la respuesta de los trabajadores no se hizo esperar. En diálogo con Rosario/12, Botto criticó la estrategia del gobierno para abordar el tema: “Son declaraciones que caen mal porque nosotros siempre hemos apostado al diálogo y buscamos tratar de charlar, pero todavía no hemos tenido la oportunidad. Esas informaciones, tiradas públicamente de manera sesgada, no ayudan. Al contrario, generan una situación complicada donde buscan hacerle creer a la gente que todo en la EPE es turbio, cuando en realidad las relaciones laborales están regidas por un convenio colectivo de trabajo”.

En ese marco, el secretario general del gremio de Luz y Fuerza Rosario explicó que muchos de esos beneficios se lograron en negociaciones paritarias, en detrimento de mejoras salariales. Con respecto a los beneficios en la factura eléctrica que tienen los empleados de la EPE, el dirigente señaló que es una modalidad abordada por muchas firmas. “Todas las empresas pagan con especies, eso forma parte de nuestro salario. Son 200 kilowatts mensuales, unos 13.700 pesos, aproximadamente. En algunos casos, si le tenés que recargar impuestos, pueden llegar a 18.000 pesos. Ese es el reconocimiento por mes”, detalló.

En cuanto a la forma de ingreso a la EPE, Botto insistió en que es una modalidad que rige por convenio y aseguró que la bolsa no es exclusiva para familiares de los trabajadores. “En su momento resignamos aumentos salariales para tener ese beneficio, forma parte de una conquista gremial”, expresó. En ese sentido, el dirigente también cuestionó la mirada que pesa sobre la actividad sindical: “Cuando se logran conquistas para los trabajadores, que es nuestra función, se busca instalar que es algo excesivo. Y cuando los trabajadores tienen sueldos de hambre se nos acusa de arreglar con las patronales. Todo se hace por acuerdos que se homologan en el Ministerio de Trabajo. Acá no hay nada abajo de la alfombra”.

Respecto al bono anual que rige para los trabajadores de EPE, Botto explicó que se trata de una suerte de presentismo, que también tiene penalidades cuando el desempeño del trabajador no es el óptimo: “Se cobra si corresponde, es progresivo, está reglamentado en el convenio colectivo de trabajo y desconocemos qué va a hacer el gobierno con eso. No podemos seguir emitiendo opiniones al respecto porque al no tener diálogo no sabemos hasta dónde llega esta situación que plantea el gobierno”.

Para Botto, el problema de fondo “pasa por otro lado” y señaló que la quita de subsidios aplicada por el gobierno nacional es la que impacta de lleno en la Empresa Provincial de Energía. “El valor agregado de distribución está absorbiendo parte de lo que significó este aumento desmedido del gobierno nacional al costo de la energía. Y esto le está generando un serio problema al gobierno”, expresó y agregó: “Hay que exigirle el gobierno nacional lo que legítimamente le corresponde a la provincia y no ajustar a los trabajadores. Pero no vemos confrontación. El gobierno provincial le firmó el Pacto de Mayo, pero no recibe de Nación los mismos gestos”.

Por último, Botto cuestionó nuevamente que se busque instalar la idea de “privilegios” en le EPE y reclamó una convocatoria para poder tener más detalles de la situación. “Lo que nosotros estamos poniendo en tela de juicio es que se habla de que los trabajadores tenemos privilegios. No tenemos privilegios. Lo que tenemos son beneficios y logros gremiales que costaron años de lucha y sangre de muchos dirigentes”, sostuvo. Y añadió: “Nosotros estamos dispuestos a reunirnos para discutir, pero ni la empresa ni el gobierno nos convocan”.