Integran la fórmula presidencial que hoy reúne el mayor apoyo del electorado uruguayo para las elecciones del 27 de octubre. Yamandú Orsi y Carolina Cosse, además, lideran la posibilidad muy firme de que el Frente Amplio vuelva a gobernar como hasta 2019. La encuestadora Cifra, la más citada por los medios en el país vecino, ubicó a la dupla en septiembre con un 44 por ciento en la expectativa de votos. Muy por encima del Partido Nacional – del actual mandatario Luis Lacalle Pou – que cayó a 24 puntos. Aquel porcentaje no alcanzaría para que consigan la victoria en la primera vuelta. Porque se necesita el 50 % más uno de los sufragios y hay una coalición de derecha enfrente que incluye al Partido Colorado. Pero no todo está resuelto. El número de indecisos ronda el 13 por ciento. Página/12 dialogó con los dos durante su visita a Buenos Aires, donde los recibió la militancia.

- ¿Qué expectativa tienen en los sondeos camino a las elecciones de este mes?

Orsi: “Las encuestas nos dan bien, venimos muy bien, pero eso no alcanza. Pensamos en el voto a voto permanentemente porque las elecciones son muy reñidas, siempre. Uruguay es un país que está dividido en dos mitades donde el Frente es el principal partido del país pero necesita dar la señal de que de nuevo estamos dispuestos a gobernar. Así que no podemos bajar los brazos, aunque reitero: en las encuestas estamos bien”.

Cosse: “Yo entiendo y a veces discrepo un poquito cuando Yamandú dice que el país está dividido en dos. Estamos hablando de la última votación”.

- Yamandú dijo que vienen bien pero no alcanza. ¿No alcanza para qué? ¿Para ganar en primera vuelta?

- Cosse: “Bueno, eso no lo sabemos. Una cosa es la votación, pero nosotros pregonamos la unión que presupone una gran vocación de unidad. Porque en el fondo de nuestros corazones, los uruguayos y las uruguayas estamos unidos por una historia y anhelos comunes. La expresión electoral de eso hasta ahora da una cosa muy justa entre el Frente Amplio y el resto de los partidos. Somos la fuerza política más grande del Uruguay y pese a eso, nuestro mensaje es de unión. Creo que es importante”.

- En una primera vuelta ha pasado que ganaron los progresismos de la región, como en Ecuador el año pasado, pero también en el segundo turno se revirtió el resultado con la unión de todas las expresiones de derecha. ¿Qué opinan?

- Cosse: “Yo creo que estamos bastante convencidos de que en octubre vamos a tener mayoría parlamentaria. Eso es lo primero. Y después viene lo otro”.

- Orsi: “A veces la gente en los medios se identifica con votar a un presidente o votar a la oposición. Pero la elección de octubre define fundamentalmente el parlamento”.

- Yamandú, ¿con qué expectativa llegó a la Argentina tomando en cuenta a la importante comunidad uruguaya en el país y en cuánto estima su número?

- Orsi: “No puedo decir números. La gente maneja muchos pero la pregunta es interpretativa en el sentido de la deuda con todos ellos. Nos piden que estemos, que vengamos y que consideremos fundamentalmente a nuestra barra militante. Nos consta y me consta que precisan mucho más apoyo de allá porque si es difícil militar en algunos lugares del Uruguay, también sabemos que a la distancia se vuelve complejo. Y también sabemos, por supuesto, que el contacto personal es insustituible”.

- ¿Podrían explicar la propuesta de los 48 puntos del Frente que presentaron en Colonia hace unos días?

Orsi: “En realidad hay tres velocidades que debemos manejar. Primero las medidas inmediatas, después las de carácter estructural y en un tercer nivel lo que implicarían sí o sí las políticas de Estado. Y ahí pensaríamos de acuerdo con el resto. Las inmediatas son esa batería de propuestas que se apoyan en el programa del Frente, que es muy rico de verdad. Estas 48 tienen que ver con las primeras medidas, con las que sí o sí deberíamos hacer ni bien se asuma".

-¿Cómo cuáles?

Orsi: “Las prioridades que presentamos el otro día en Colonia tienen más que ver con el aterrizaje del programa en las cuestiones más inmediatas como el apoyo completo a los estudiantes en Primaria y Secundaria, como el apoyo concreto a nivel social para la tarjeta. O sea, cómo Uruguay tiene que analizar el funcionamiento de esta transferencia de recursos. Se debe tomar en cuenta que en un país que siempre se caracterizó por una matriz de protección social distinta al resto de América Latina, nos podemos preguntar cómo lo estamos haciendo, pero en el mientras tanto hay que hacer algunas acciones concretas. Por eso la presentación de esos 48 puntos”.

-Entonces, ¿los 48 puntos no son exactamente el programa del Frente que tiene una elaboración más amplia?

Orsi: “El programa nuestro plantea: ¿qué Uruguay nos imaginamos en el año 2030? O sea, cuando nos vayamos y entreguemos el poder a otro gobierno. Y ahí tenemos que llevar adelante las transformaciones que estén en el programa. Ese primer año de gestión nos tiene que acercar a las cuestiones más concretas y eso fue lo que hicimos. Las 48 propuestas no sustituyen al programa, no es el aterrizaje de todo el programa, sino que son las medidas que consideramos de carácter urgente”.

-La ciudadanía uruguaya también tiene por delante en la elección, el tema de la seguridad social, de los jubilados y futuros jubilados. ¿Cómo ven el plebiscito que se va a votar en una boleta aparte y que impulsa el PIT-CNT?

- Cosse: “Acá el problema de todos los uruguayos es la reforma jubilatoria. Lo que tenemos es una mala ley ahora, producto de este gobierno que incumplió promesas de campaña. La organización de los trabajadores plantea un plebiscito modificando la constitución. En el programa del Frente Amplio hay algunas ideas que coinciden con el contenido de la papeleta del PIT-CNT, como por ejemplo, la jubilación a los 60 años, como que el pilar del ahorro sea no lucrativo y algunas otras cosas. Entonces hay un plebiscito, el pueblo va a decidir, está el programa del Frente Amplio que en su contenido fundamental coincide, pero plantea un diálogo social y el Frente por lo tanto dejó en libertad de acción a sus sectores y a sus militantes para lo que fuera a votar. Yo no voy a votar una papeleta porque reformas de ese porte necesitan consensos mínimos que esta papeleta no alcanzó”.

- Uruguay tiene una estrecha relación de vecindad con los dos países más grandes de América del Sur, Brasil y Argentina, hoy gobernados por presidentes de signo totalmente opuesto, ¿qué va a hacer el Frente Amplio con esas relaciones internacionales?



- Orsi: “Creo que toda persona que se plantee ser presidente del Uruguay tiene que procurar la mejor relación con los vecinos y más en el esquema que funciona hoy que es el Mercosur, con sus sinsabores. Incluso le digo más, en la coyuntura de gobiernos de signos tan diferentes, quizás sea una oportunidad para el Uruguay de ser el articulador en la región porque los gobiernos pasan, los estados quedan y los pueblos necesitan seguir peleando para sobrevivir”.

Cosse: “Absolutamente, este no es un tema de amiguismo ni de simpatía, es un tema de defender al Uruguay y a la región”.

