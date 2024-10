La líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, tildó de "roedor" al presidente Javier Milei y advirtió que La Libertad Avanza "se está tragando" a Mauricio Macri.

"Finalmente se lo están tragando a Macri. Cómo era evidente que se lo iban a tragar. Y su brazo es Patricia (Bullrich). Sabía que lo iba a hacer, la quiero mucho, pero la conozco. Va comprando dirigente por dirigente", dijo Carrió en diálogo con CNN Radio.



"Ella se va con el que tiene éxito. Esto es así. Y yo igual la quiero, pero sé lo que es", aseveró sobre Bullrich y su acercamiento al presidente Milei.

Respecto a Mauricio Macri, Carrió recordó que el exmandatario "nunca fue de clase media, porque su padre (Franco) era un maestro mayor de obra y él es hijo de un nuevo rico", por lo tanto "no tiene el entramado de lo que fue el troncal de la clase media argentina".

La dirigente de la Coalición Cívica también arremetió contra el presidente Javier Milei, a quien criticó por el desfinanciamiento a la educación pública.

"Mata por desfinanciamiento. Es un roedor y estoy utilizando las palabras del propio Milei, que nadie se atreve a repetirlas, pero que las dijo por toda Europa: ‘Yo soy el roedor que viene a destruir el Estado Nacional, que es una asociación ilícita’", observó Carrió.

"Ese señor que nunca fue a una escuela o universidad pública, que me parece profundamente inculto, está afectando un punto troncal. No se trata ya de aumento sí o no a los profesores. Lo dije una vez: ‘hay que ver el huevo de la serpiente. Cuando no se ve el huevo de la serpiente, estamos fritos’. Entonces, él va por la liquidación de la educación pública", aseguró.

En ese marco, criticó la indecisión dentro del PRO respecto al veto a la ley de Financiamiento Universitario. "No pueden salir a caminar a la calle si está en contra de la educación universitaria", consideró Carrió.