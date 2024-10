La defensa del expresidente Alberto Fernández recusó este jueves al fiscal Ramiro González en la causa por violencia de género contra Fabiola Yañez. La abogada de AF, Silvina Carreira, sostiene varias razones para pedir el apartamiento del fiscal González por pérdida de objetividad.

En primer lugar, no se permitió a la defensa ni siquiera estar presente, escuchar, la declaración de Fabiola. En segundo lugar, el fiscal permite filtraciones de la declaración -sugieren que son de los abogados de Yañez- durante las mismas declaraciones, es decir cuando el testigo ni terminó de declarar. También se menciona que se difundieron los nombres de los testigos de Fernández, lo que provocó que a una de las mujeres la despidieran de su trabajo en la Quinta Presidencial de Olivos. Finalmente, la fiscalía impidió que la defensa de AF participe y controle la extracción forense del celular de Fabiola, una especie de peritaje que se iba a hacer en España, pero no se concretó porque Yañez no se hizo presente.

El texto de 23 páginas fue presentado por Carreira ante el juez Julián Ercolini quién está a cargo del expediente, pero delegó la investigación en González. El pedido puntual es que se aparte al fiscal por pérdida de objetividad, o sea que González maneja la investigación “de manera arbitraria”. Los planteos de esta naturaleza tienen pocas chances en Comodoro Py, pero en cualquier caso la defensa de AF quiere dejar clara su disconformidad.

Los motivos de la recusación son seis:

*Que a la defensa no se le permitió ni siquiera estar presente en la extensa declaración en la que Fabiola ratificó la denuncia. Se barajaron distintas alternativas. La primera, que Carreira estuviera presente y formule preguntas. La segunda, que estuviera presente y las preguntas se entreguen al fiscal para que él las haga. Tercera, que la abogada estuviera presente, pero sin formular preguntas. Cuarta, que no estuviera presente, pero sí entregue las preguntas. No corrió ninguna de las variantes. Carreira fue a Comodoro Py pero no la dejaron entrar a la audiencia. Finalmente -dice el escrito- la letrada se enteró del contenido de la declaración a través de los medios. “Se me impidió controlar, preguntar y repreguntar. En definitiva, defender al imputado”, señala el texto presentado este jueves.

*La defensa del expresidente menciona varios casos en que la prensa tuvo versiones de lo declarado por un testigo, cuando el testimonio no había terminado. Se enumeran los testimonios de Federico Saavedra, médico presidencial; Tamara Yañez, hermana de Fabiola; Daniel Rodríguez, intendente de Olivos. La defensa le atribuye la responsabilidad de las filtraciones al fiscal, pese a que se sabe que la información llegó por otra via.

*Se suspendieron las declaraciones de tres testigos propuestos por la defensa, que serían empleados de Olivos. La objeción es que, justamente, por ser empleados de la Quinta Presidencial tendrían un convenio de confidencialidad. “¿De qué manera un testigo en causa penal podría oponer un convenio de confidencialidad privado para no relatar hechos que presenció? ¿Cómo podría eludirse una carga pública como lo es atestiguar?”, reafirma el texto de la recusación. En este apartado, Carreira afirma que pidió que se mantuviera la reserva de los nombres de los testigos, pero eso también se filtró y una testigo fue despedida de Olivos.

*Se cuestiona un trato distinto a los testigos, si son de la acusación o si son de la defensa. Mencionan que los pedidos por los abogados de Fabiola estuvieron reunidos con el fiscal antes de la declaración, mientras que los propuestos por AF son cuestionados debido a que testimoniaron antes ante un escribano que sólo certificó los dichos.

*Se impidió a la defensa de AF designar un perito que verificara la extracción forense del celular de Fabiola. Carreira nunca se opuso a que se abra el celular sino a que las cosas se hicieran en España. Su objeción fue rechazada. Tampoco se permitió que se siguiera el procedimiento de manera remota, para controlar la prueba. Al final, Fabiola no se presentó con el celular, “lo que redundó en una falta de respeto al propio fiscal González y un fracaso de la gestión”, concluye el escrito.

*Como se sabe, González pidió el allanamiento del domicilio de AF y el secuestro de su celular porque Yañez denunció que él la hostigaba. Luego se demostró, incluso por declaración de la propia Yañez, que no hubo ni mensajes ni llamadas después que eso fuera prohibido por el juez. La defensa de AF afirma que debió investigarse a Yañez por falsa denuncia.

Como se ve, hay una fuerte confrontación entre la defensa del ex mandatario y la fiscalía. También tensiones con los abogados de Fabiola, Mariana Gallego y Mauricio D'Alessandro. Será difícil que prospere el apartamiento del fiscal porque es poco habitual en Comodoro Py y, se sabe, hay afinidad con el macrismo. Pero la batalla es intensa, con idas y vueltas casi a diario. Todo indica que si el juez Ercolini rechaza la exclusión del fiscal, la defensa de AF recurrirá a la Cámara Federal e incluso a la Casación.