La AFA ratificó que la Asamblea General Extraordinaria prevista para este jueves 17 de octubre desde las 16 en el Complejo Lionel Messi de Ezeiza se realizará tal cual estaba prevista y con el temario oportunamente anunciado. Por lo que más allá del dictamen de la Inspección General de Justicia (IGJ) suspendiéndola, igualmente avanzará en la reelección de Claudio Tapia como presidente hasta el 17 de octubre de 2028, la eliminación de los dos descensos previstos en Primera para esta temporada, la modificación de la estructura de campeonatos para 2025 con 30 equipos en la máxima categoría, el nombramiento de un nuevo Comité Ejecutivo y el cambio de domicilio legal de la tradicional dirección de Viamonte 1366 en la ciudad autónoma de Buenos Aires al predio de Ezeiza en la provincia de Buenos Aires.

Ante este desafío, el titular de la IGJ, Daniel Vítolo, anticipó que el Ministerio de Justicia analiza intervenir la AFA si igualmente se concreta la asamblea a pesar de la suspensión. “Nosotros no podemos impedir que se junten en la sede de ellos, pero eso no será una asamblea, será una reunión de amigos, porque esto no va a ser aprobado y lo que se resuelva allí no va a ser inscripto ante la IGJ, no va a ser convalidado", dijo Vítolo respecto de lo que puede provocar un conflicto grave entre el Gobierno de Javier Milei y la casa madre del fútbol argentino y, en consecuencia, la FIFA.

Con la pelea por la instauración de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) desatada a cielo abierto y sin ningún disimulo, Tapia se dispone a ser reelecto con el voto unánime de los 46 asambleístas habilitados. Los apoderados de la AFA consideran que la asamblea puede llevarse a cabo normalmente ya que ante un planteo de Pablo Toviggino, el tesorero de la AFA y principal operador político de Tapia, el juez en lo civil de la ciudad de Buenos Aires Christian Ricardo Pettis, aunque rechazó el amparo presentado de la entidad, sostuvo que la sola apelación suspende los efectos de la medida de la IGJ y que no hay fundamentos como para poder impedir la reelección de Tapia.

El inicio de la resolución de este miércoles del juzgado del Dr. Pettis.

Además, los letrados de la AFA entienden que las decisiones deportivas como la supresión de los descensos, el aumento de los equipos en Primera y el cambio de la estructura de campeonatos están fuera del alcance de la Justicia y por lo tanto, la asamblea es soberana como para avanzar en ese plano.



El juzgado numero 66 a cargo del doctor Pettis aclaró que la asamblea no está suspendida sino que la resolución de la IGJ solo alcanza a determinados puntos del orden del día, cuyo tratamiento será declarado irregular e ineficaz a los efectos administrativos. "La Asamblea del jueves de la AFA puede tratar su balance, estados financieros y presupuesto, pero no va a poder tratar la reelección de autoridades ni cambio de estatuto (por ejemplo, anulación de descensos)”, amplió Vítolo.

La sola mención de una intervención directa del Gobierno hiela la sangre de los dirigentes y millones de hinchas del fútbol argentino ya que podría motivar una exclusión de la AFA de las competencias internacionales de equipos y selecciones. De todos modos, Tapia se percibe lo suficientemente fuerte en lo político como para desafiar el fallo de la Inspección General de Justicia y realizar la asamblea.

Los veedores de la IGJ estarán desde temprano en Ezeiza para garantizar el cumplimiento efectivo de la resolución. La jornada promete ser larga y sus derivaciones, imprevisibles. El conflicto está lanzado y la pelota puede picar para cualquier lado.