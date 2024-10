La senadora bonaerense María Teresa García denunció por la 750 que hay dirigentes peronistas que “embarraron” las internas en el Partido Justicialista y cargó contra el Gobernador bonaerense, Axel Kicillof, contra su entorno y contra el mandatario de La Rioja Ricardo Quintela.



El partido tendrá el próximo 17 de noviembre elecciones para definir su nueva conducción. Si bien la expresidenta Cristina Kirchner armó una lista en medio de un pedido de unidad y un llamado a la reorganización, el planteo no fue atendido por todos los sectores.

En este grupo hay dos nombres que resuenan: el de Quintela, que ya había empezado meses atrás a recorrer el país para instalar su candidatura y aseguró que no declinará en su intención, aunque este viernes se reunirá con la expresiddenta; y el de Kicillof, quien todavía no se pronunció sobre el tema.



En este contexto, la senadora bonaerense Teresa García, que fue ministra de Gobierno de Kicillof, cargó contra el gobernador y dijo que aún no sabe cuál será su posición. "No sé si hubo alguna reunión, no la conozco. Solo puedo hablar por mí y decir que desearía que el Gobernador se pronunciara”.

Y añadió: “Alguien que es del espacio propio, que tiene una relación muy cercana y directa con Cristina, debería hacerlo. Esa es mi opinión. Asombra que no lo haga, y duele un poco”.

“Este es un momento muy difícil para todo el país y para la Provincia de Buenos Aires. Espero que Axel reflexione. Entiendo que hay gente a su alrededor que no es la mejor compañía. Espero que lo piense bien”, finalizó sobre el gobernador.

En tanto, a Quintela y su entorno los acusó de “embarrar” las internas: “El camino se embarró. Apareció la candidatura de Quintela, quien expresó que si Cristina se presentaba, él se bajaría, cosa que no sucedió”.

“Luego empezaron a surgir otros dirigentes que se movilizan mucho por el odio y el enojo, y esto no es bueno para el peronismo. Cristina es quien mejor expresa hacia dónde tenemos que ir. Tener un partido ensamblado que no discuta nada no tiene sentido”, añadió.