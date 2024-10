Sofía Pacchi, examiga de Fabiola Yañez y exfuncionaria del gobierno de Alberto Fernández, declaró este jueves como testigo ante la fiscalía federal de Ramiro González, en el marco de la causa por violencia de género que la exprimera dama le inició al exmandatario. Según informó Fernando Burlando, su abogado, Pacchi dijo que nunca presenció un acto de violencia entre Yañez y Fernández.



Pacchi llegó a los tribunales de Comodoro Py este jueves a las 10:50, luego de que la justicia suspendiera en dos oportunidades el llamado a prestar declaración por su reciente maternidad y por problemas de salud. Antes de ingresar a la fiscalía, tuvo un breve intercambio con los medios: “Estoy tranquila. Voy a decir la verdad. Todo lo que tenga que decir lo voy a decir”, expresó.

Al salir de la sede judicial, su abogado Fernando Burlando dijo que Pacchi declaró ante los fiscales que no presenció ningún acto de violencia. También habría afirmado, según fuentes judiciales consultadas por Infobae, que Fernández y Yañez mantenían una relación “tóxica”.

El nombre de Pacchi en la causa surgió a partir de un hecho de violencia que Yañez denunció ante la justicia. De acuerdo con ese relato judicial, el 11 de agosto de 2021 la entonces primera dama reclamó a Fernández por una serie de mensajes que el expresidente le había enviado a Pacchi diciéndole "qué linda que sos", lo que desató una discusión de pareja.

En medio de la discusión, según consta en el expediente judicial, Fernández zamarreó" a la entonces primera dama "de sus brazos, provocándole una lesión en una de sus extremidades y la sujetó con sus manos del cuello". Al día siguiente, el 12 de agosto de 2021, el exmandatario también "le propinó una patada en el vientre a Fabiola Yañez, conociendo que la nombrada podría estar embarazada en ese momento", siempre según el expediente.

Respecto a este punto, Pacchi reconoció este jueves ante los fiscales que Fernández la había “halagado”, aunque descartó haber tenido una relación amorosa con él.



La examiga de Yañez, señalada por algunos rumores como la responsable de filtrar la foto de la fiesta de Olivos, algo que ella niega públicamente, ya había aclarado en un comunicado difundido por redes sociales a finales de agosto que nunca tuvo un vínculo amoroso con Fernández.

"Antes esta ola de difamaciones que se ciernen sobre personas que por motivos estrictamente laborales hemos estado vinculadas a la Casa de Gobierno durante el mandato de Alberto Fernández, resulta imperioso aclarar que no he tenido jamás vínculo sentimental de ninguna naturaleza con el expresidente", aclaró Pacchi en ese comunicado.

Tras el paso de Pacchi por Comodoro Py, la próxima testigo en declarar -tiene cita el martes a las 10- será Noelia Del Valle Gómez, una exempleada doméstica de Fernández que no trabajó en Olivos, un detalle que el fiscal González buscó corroborar pidiéndole a la AFIP el detalle sobre la facturación y los aportes patronales de la trabajadora.

Las declaraciones de otras empleadas domésticas, en este caso que sí trabajaron en Olivos, fueron suspendidas a comienzos de octubre por el fiscal ante un planteo de la querella de Yañez que pidió analizar si no estaban violando los acuerdos de confidencialidad que tienen por ser trabajadoras de la quinta de Olivos.

La defensa de Fernández objetó la decisión, al entender que es arbitraria, ya que cuando declararon como testigos María Cantero, exsecretaria privada de Alberto Fernández, y Daniel Rodríguez, exintendente de la quinta de Olivos, no se los relevó del secreto de confidencialidad e igual declararon. Por este motivo, la abogada del expresidente está analizando hacer una presentación sobre el tema y ampliar la recusación que la semana pasada presentó contra el fiscal González.

Esta semana, luego de negarse a entregar su celular al Ministerio Público Fiscal de Madrid para que realice una extracción de la información del dispositivo, Yañez presentó en la fiscalía de -a través de su abogada Mariana Gallego- una copia con certificación notarial de los mensajes que habría en su teléfono entre ella y el expresidente.

Rápidamente, esos mensajes se filtraron a la prensa. "Hoy apareció un periodista de Clarín preguntando por las fotos que le mandaste a María (Cantero). Las tienen. Esto es grave", le dijo Fernández a Yañez el 3 de agosto, es decir, unos días antes de que la exprimera dama presente formalmente la denuncia por violencia de género.



Según aparece en esos mensajes, previo a que Yañez tomara la decisión de denunciarlo, Fernández le reclama por chat: "Ahora aparecieron tus diálogos. Van a contar historias a partir de ahí. Van a venir contra mí".

"De Clarín lo llamaron a (Juan Pablo) Fioribello (abogado de ambos). Estoy muy mal. Hasta ahora no tenían nada. Solo charlas entre ella y el marido", agrega el exmandatario, a lo que Yañez responde: "Dejate de joder. Me hiciste negarle algo a un juez y me pedís que te ayude. Lo planteas como una pelea, pero yo me iba a la casa de huéspedes porque me dabas sopapos y me dejabas la cara hirviendo".

“Cómo cambias las cosas; me llamaste para que te salve de una denuncia, me hiciste mentir y hablas de extorsión. Cuando lo único que he venido pidiendo, rogando, es que me ayudes a trabajar porque la plata no me alcanza. Porque vos me enterraste en vida. Durante 14 años me enfermaste con tu proceder enfermizo de tener 20 mujeres a la vez”, dice otro mensaje de Yañez, que se conoció este jueves.

