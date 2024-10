“Yo quiero dejar acá, adelante de ustedes, mi opinión sobre las cosas que se estuvieron discutiendo, y mi opinión es sencilla: unidad, unidad y unidad”, exclamó Axel Kicillof en Berisso. Allí, en el kilómetro 0 del peronismo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires encabezó el acto por el 17 de octubre. Allí, junto a todas con confederaciones obreras, convocó a la unificación del movimiento peronista de cara a la construcción de una alternativa al gobierno de Javier Milei.

“Los días más felices siempre fueron peronistas, los mejores días siempre fueron con Cristina y los días mejores que se vienen tienen que estar en el futuro”, apuntó Kicillof. En medio de la tensa marea de cara a las elecciones internas del Partido Justicialista Nacional y ante múltiples pedidos de que proclame su apoyo a la candidatura de Cristina Kirchner, el gobernador apostó a la unificación.

Al respecto, y más allá de su convocatoria a la unidad, el gobernador sintetizó su postura en seis oraciones que contuvieron citas a las palabras de Cristina, de Néstor Kirchner y de Juan Domingo Perón:

- “Que nadie busque palabritas porque si algo quiere la derecha es vernos divididos. Nunca me van a ver buscando divisiones.”

- “En el pueblo, ahí están las lecciones que hay que aprender. Al futuro no lo vamos a escribir solo los dirigentes, lo tiene que escribir el pueblo en la calle.”

- “El peronismo sufrió una gran derrota, está en un momento de reflexión y de debate, por eso, por favor, no tengamos miedo y no dramaticemos. Como dice Cristina en su documento, acá no sobra nadie y en la discusión todos y todas somos iguales.”

- “Quiero hacer es colaborar con la construcción de una alternativa superadora y que ponga a la argentina en una etapa de desarrollo justo, porque la única pelea que me interesa es contra las políticas de Milei.”

- “Como decía Néstor, con la verdad relativa de cada uno vamos a construir una síntesis superadora”.

- “Dijo Perón a los trabajadores: recuerden, únanse, sean hoy más hermanos que nunca, sobre la hermandad de los trabajadores ha de levantarse en esta hermosa Patria la unidad de todos los argentinos. Está todo dicho. Únanse, unámonos.”

A su vez, en un discurso que duró poco más de una hora, Kicillof trazó un hilo conductor sobre la matriz del peronismo y la ancló en un pedido: “Tenemos que escuchar”. “El pueblo está sufriendo y la Patria está en peligro, por eso es una época donde tenemos que estar con los brazos abiertos y los oídos atentos”, remarcó el gobernador.

En la misma sintonía, dijo que hay que ser “modestos” y que, desde el peronismo, “no estamos para dar clases, sino para entender y nosotros para representar siempre de cerca, con el corazón abierto y siempre con generosidad”.

Subrayó, como en varias ocasiones y desde los primeros días de su segundo mandato, que en la provincia de Buenos Aires no ganó Milei en ninguna de las tres ocasiones en que la ciudadanía se acercó a votar en 2023. Que el triunfo fue del peronismo, que hoy sirve de “escudo” ante las políticas del Gobierno nacional. Por eso, llamó a que no se lo debilite.

Se manifestó confiado en el futuro y predijo que el peronismo volverá a ser gobierno. Y en plena algarabía de los más de 50 mil presentes, Kicillof aseguró que, en Argentina, el pueblo siempre se planta ante las injusticias porque el peronismo “no sólo transformó la vida y económica del país, sino que transformó para siempre las conciencias, mentes y corazones, de los peronistas y de todos los argentinos”.

Alternativa

Rodeado de Pablo Moyano de la CGT, Hugo Yasky y Roberto Baradel de la CTA, Fabiola Mosquera de UPCN, Oscar De Isasi de ATE, Abel Furlán de la UOM y otros múltiples dirigentes sindicales, Kicllof dijo que “no alcanza con ser oposición, no alcanza con ser escudo, tenemos que ser alternativa y tenemos que ser futuro compañeros”.

Explicó que, como el Gobierno Provincial tiene como prioridad a la gente en contraposición al Gobierno nacional, “nos quieren ahogar financieramente y aislar políticamente porque saben que este proyecto político y este pueblo le va a poner un freno a Milei en las urnas”. En se sentido, confesó que su pretensión es que se convoque a “todos en la provincia de Buenos Aires para empezar a construir una nueva esperanza colectiva”.

“Nos quieren minar la posibilidad de pensar una alternativa”, apuntó el gobernador, pero puso en valor las reacciones de los trabajadores, las marchas de las mujeres y organizaciones de los derechos humanos en el mes de marzo, las movilizaciones de los jubilados, y las históricas marchas de los estudiantes, docentes y no docentes. “Nos demuestran que hay esperanza, que el pueblo se defiende, aunque no lo escuchen o se hagan los sordos”, resaltó.

Entonces, apuntó contra los primeros diez meses de gestión de Milei. “Se pinchó el globo”, fue la definición de Kicillof. El gobernador le dedicó varios minutos a explicar el ajuste económico de la Nación a las provincias pero, particularmente, el recorte del 30 por ciento del presupuesto total del país de cara al 2025. “El 36 por ciento del recorte es a los jubilados y jubiladas, el 23 por ciento a la obra pública, el 8 a las provincias argentinas y el 14 por ciento son los tarifazos”, enumeró Kicillof.

Ensayó una redefinición de casta, le pidió a Milei que mire en la Casa Rosada e indicó que “los primeros ganadores son los de la timba financiera”. “No es habilidad, esfuerzo o meritocracia, es negociado”, sentenció el gobernador bonaerense. Y lo explicó: “Milei fijó una devaluación del dos por ciento y una tasa de interés del 4 por ciento, el dólar no sube de forma tal que entran dólares y se llevan la ganancia”.

“Es un esquema ponzi de afano y choreo al pueblo argentino, se están forrando los dólares que entran a la timba, los dólares del colchón de la timba”, aseguró Kicillof, al mismo tiempo que apuntó contra el que, a su juicio, es el responsable: Luis “Toto” Caputo.

Así, tras esta descripción, Kicillof plantó bandera en el antagonismo entre su gestión y la de la Nación, con su acompañamiento a las múltiples expresiones y movilizaciones contras las políticas públicas nacionales. “Mientras Milei divide, nosotros sumamos, mientras ellos mienten, por más duro que sea, le decimos la verdad al pueblo. mientras ellos rompen, tendemos puentes, con los intendentes, organizaciones, gobernadores y el Papa”, subrayó el gobernador bonaerense.

En este momento destacó que, a pesar de la quita de recursos por parte de Milei, la Provincia financió a contención de las tarifas y los boletos del transporte que están bajo su jurisdicción. También indicó que, mientras el Gobierno nacional mantuvo retenida la comida en galpones y recortaron programas alimentarios, “en la provincia reforzamos el Servicio Alimentario Escolar, con el que más de 2 millones de pibes y pibas comen y se llevan un módulo a casa”.

Y no se olvidó de la salud. “Sacaron los remedios para el VIH y los oncológicos, y en Provincia, con esfuerzo y manejando los números, ampliamos la cobertura y compramos las vacunas contra el dengue”, resaltó.

Por eso, pidió que se tome como referencia lo realizado por el peronismo en la provincia de Buenos Aires. También se refirió al vínculo con el campo. A su vez, se desentendió de las acusaciones sobre un rol totalizante del Estado. “Nos buscan diciendo que queremos todo Estado y que se necesita, como dicen ellos, todo mercado, pero entiendan de una vez que al peronismo que es empresarios, trabajadores y Estado, las tres patas con las que se construye un país”, dijo.

Y lanzó: "Discutan con nosotros, no inventen más fantasmas”.

Futuro

“Estamos acá para escribir el futuro, para convocar a todos y a todas a organizar la solidaridad, y lo vamos a hacer guiados como siempre con nuestras tres banderas: soberanía política, independencia económica y, escuche Milei, la justicia social”, lanzó en medio de los aplausos Kicillof.

En un acto que comenzó con las palabras del intendente local, Fabián Cagliardi, el gobernador bonaerense dejó en claro ante el pedido del propio Cagliardi y del coro de los presentes, que no es tiempo de candidaturas. Ante el canto de ‘Axel presidente’, Kicillof dijo: “Pensé que cantaban La Patria no se vende” y pidió retomar estos últimos versos.

En ese marco, Kicillof reivindicó el rol histórico del peronismo y remarcó que fueron “Néstor y Cristina los que le devolvieron al peronismo la fuerza transformadora que nació con Perón y Evita dándole protagonismo a las masas populares”. Aludió a que los gobiernos desde el 2003 al 2015 llevaron “en alto nuestros principios, demostrando que si la libertad avanza es de la mano de la igualdad y la justicia social”.

“Sin justicia social, avanza la libertad de millonarios, timba financiera, de explotar a los laburantes, de contaminar nuestro planeta, de saquear nuestros recursos”, bramó.

Así, Kicillof habló del pasado, pero puso en valor lo que hoy hace en materia de gestión antagónica a Milei y sobre la proyección que debe tener el peronismo hacia delante. Recordó a los primeros obreros organizados de los frigoríficos berissenses que marcharon hacia Plaza de Mayo para pedir la libertad de Perón el 17 de octubre de 1945. Entre ellos, a María Roldán, la primera dirigenta sindical recientemente homenajeada en el Paseo de las Mujeres de la Gobernación.

También recordó, a menos de diez minutos de comenzar su discurso, que el 17 de octubre de 1945 se quebró, con la organización y movilización popular, una proscripción y persecución a Perón. “Hay que recordarlo porque en pocos días un tribunal de la vergüenza en Comodoro Py con una causa inventada y trucha va a querer hacerle creer a alguien que Cristina es culpable en la causa vialidad, es mentira”, señaló.

A partir de ese momento, tomó protagonismo la que eligió como su manera de homenajear al peronismo en la jornada. Habló de lo realizado en Almirante Brown, distrito gobernado por Mariano Cascallares, donde Kicillof participó de la entrega de viviendas a policías y visitó el Parque Industrial de Burzaco, el segundo más grande de la provincia.

Contó la historia de Mario y Silvia, un matrimonio que recibió las llaves de su casa. Mario, con 34 años de servicio en la Policía Bonaerense es, para el gobernador, uno de “nuestros sarmientos”. También relató la hija de ambos, Martina, está contenta porque dice que va a estudiar la Licenciatura en Química. “Yo me imagino a un garca como le duele que nuestros pibes y pibas tengan iguales derechos”, señaló Kicillof, al mismo tiempo que puso en valor la universidad pública y gratuita

“¿Cómo conmemorar el 17 de octubre? Pateando la provincia de Buenos Aires, inaugurando obras y escuchando a nuestra gente”, exclamó el gobernador.