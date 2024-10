Al grito de “zurdos de mierda” y “vayan a laburar”, un militante libertario atacó ayer a los jubilados que se manifestaban en el centro porteño en contra del ajuste de Gobierno Nacional. Mientras el Plenario de Trabajadores Jubilados hacía un pequeño acto frente a la sede central del PAMI para reclamar la cobertura de los medicamentos, un hombre los insultó y agredió. Según él mismo confirmó a las cámara de televisión, era votante de La Libertad Avanza. “Hace 15 años que vienen robando, que no tienen medicamentos y vienen a criticar a Milei”, dijo el hombre que fue identificado como Alejandro Alvear.

Uno de los agredidos fue Eduardo Martínez, integrante del Plenario, quien explicó que estaba hablando frente a otros jubilados cuando Alvear comenzó a insultarlo y tratarlo de mentiroso. “Aparece un energúmeno que me empieza a interrumpir. Me decía: 'Pelotudo, todo lo que decís es mentira, sos un mentiroso, hace años que los jubilados vienen robando'. Una situación de desquicio muy importante que se hacía insostenible y yo no podía seguir hablando. Lo encaré junto con otros jubilados y el tipo terminó corriendo y siendo refugiado por los efectivos policiales que seguro tenían que ver con su presencia”, le contó a Página/12.





Entre otras cosas, los jubilados reclamaban la restitución inmediata de todos los medicamentos al 100%, incluídos los de venta libre, y una atención integral y completa de las necesidades de salud de los adultos mayores.

Además, Martínez vinculó la presencia del militante con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “Es un modus operandi que se reitera, lo hicieron en las marchas estudiantes, van a injuriar y provocar. Esto no tiene nada de casual, habría que preguntarle a Bullrich”, sostuvo. Se trata de la tercera situación de este tipo en pocos días. Pasó en la asamblea de estudiantes en la Universidad Nacional de Quilmes, donde con un grupo de jóvenes vinculados a una concejala local de La Libertad Avanza, tiraron gas pimienta, y en la marcha universitaria del 2 de octubre, cuando el influencer libertario Fran Fijap provocó a los manifestantes y fue socorrido por la policía.