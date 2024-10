El secretario general de ATE Capital e integrante de la lista de Cristina Kirchner en las internas del PJ, Daniel “Tano” Catalano, aseguró que si bien unas elecciones partidarias nunca son deseadas, siempre son oportunas y pidió quitar al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, de la disputa interna.



“Creo que nunca es buen momento para una interna, pero siempre es un buen momento para llevarla adelante. Argentina está atravesando una crisis política, social, económica, devastadora. Y poder tener un ámbito donde pensar esto es bienvenido”, dijo de cara a las elecciones de justicialismo.

“En pocos días vamos a estar votando”, dijo sobre el próximo 17 de noviembre. E inmediatamente aclaró con tono matizado tras varias semanas de intensa búsqueda de unidad: “Enfrente tenemos adversarios, no enemigos. Hay que disputar, porque en el peronismo, el que pierde acompaña”.



Catalano fue contundente y se diferenció de algunos representantes de su sector al asegurar que el gobernador bonaerense Axel Kicillof no se encuentra dentro del grupo de adversarios a vencer en las elecciones internas. Cabe recordar que varios dirigentes del entorno de Cristina le reclamaron al dirigente un apoyo explícito.

“No tengo tensión con Kicillof. Tenemos una relación. La interna no es con Axel, es con Ricardo Quintela. Me parece que lo mejor que podemos hacer es correrlo de esta discusión. Estamos enfrentando a Quintela, es a quien hay que derrotar. Después, en política todo se ordena. No hay que hacer daño de ningún lado”, afirmó.

Y sobre esta interna, fue muy claro en su posición: “Cristina emociona. Es la única que le habla al pueblo, y el pueblo absorbe como una esponja lo que plantea. Porque lo plantea con criterio, con humanidad, con certeza. Es una estadista. Da su vida por un proyecto de país. Ya se las bancó todas”.

“Puede darle un aire al peronismo que hasta ahora no tuvo. Ella nunca condujo el peronismo. Es un lugar para pensar, para explorar, para desarrollar. Se puede dar algo que nuestro pueblo necesita: la necesidad de creer, de soñar, de sentirse parte de algo importante. Cristina nos invita a soñar”, añadió.

En este contexto, dijo, dar esperanza y soñar no es algo menor: “Tenemos que pensar qué Estado necesita Argentina y reconstruirlo. No puede ser el Estado de Alberto, y Milei no va a dejar un Estado en pie. Se tienen que pensar las ideas del peronismo para lo que viene, y eso implica mucho trabajo”.

“Sentarse y poder armar un diseño de nación donde el pueblo esté contenido en su totalidad. No estamos dimensionando el nivel de daño que estamos viviendo. No es una tarea simple. No es algo que se va a resolver ganando una elección. Hay que poner muchas horas de trabajo”, finalizó.