Julio Estévez, secretario general de la Unión del Personal Superior de la Administración Federal de Ingresos Públicos (UPS AFIP), contestó este martes por la 750 a las amenazas del Gobierno de Javier Milei de cerrar la AFIP y despedir a más de 3.000 trabajadores, según indicó en tono celebratorio el portavoz Manuel Adorni.



Entrevistado por Víctor Hugo Morales, Estévez aseguró que el anuncio del Gobierno como un “cachetazo” que todavía en este momento, 24 horas después de la comunicación oficial, lo tiene “azorado”.

Según informó Adorni, la ex AFIP que ahora pasará a llamarse Administración de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) contará con un 34 por ciento menos de plantel que la estructura actual, lo que podría generar el despido de miles de trabajadores.



El sindicalista explicó el por qué de esta sensación: “No lo entiendo. Estamos hablando de que el mayor logro del Gobierno es el equilibrio fiscal, y ahora anuncian como una victoria destruir al único organismo de ingreso legítimo que tiene Argentina”.



“Dicen que lo van a hacer pedazos. Lo tiraron como un logro. No entiendo nada”, dijo a la par que advirtió: “Más me aterroriza lo de los puestos de trabajo, porque a nosotros nos falta personal”.

El titular de UPS AFIP aseguró que el organismo de recaudación pierde cerca de 1.500 personas al año por retiros y que esto ya acumula cerca de 6.000 trabajadores menos en los últimos años.

Por eso, afirmó: “Vamos a judicializar (la decisión del Gobierno), por supuesto, y lo van a perder. Y me parece una pavada. No tiene ningún sentido lógico. No entiendo qué están haciendo estos muchachos”.

Y añadió: “A mí no me molestan las autoridades políticas, porque eso es facultad del Ejecutivo, pero sí que vayan contra los trabajadores. Eso no lo vamos a permitir. Es una pulseada larga y va a ser sangrienta. No vamos a dar el brazo a torcer”.