Por segunda semana consecutiva la “Mesa ecuménica por la democracia, la vida y el bien común” se convocó en la plazoleta contigua al ex Ministerio de Desarrollo Social, en la avenida Belgrano y Lima, en la ciudad de Buenos Aires, para expresar su denuncia por el “abandono por parte del gobierno de las personas vulnerables, ollas solidarias y comedores populares”. En esta ocasión el reclamo se centró en la situación de la salud, motivo por el cual a los habituales participantes de organizaciones sociales religiosas o basadas en la fe se sumaron dirigentes y trabajadores del Hospital Garrahan y del área de Salud de la Provincia de Buenos Aires. También participaron el encuentro dirigentes de la UTEP (Trabajadores de la Economía Popular), de los trabajadores del Ministerio de Capital Humano, de la Secretaria de Salud de la Provincia de Buenos Aires y el Secretario General de ATE, Hugo Godoy.

Tal como se había acordado la semana anterior, una delegación integrada por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, Luis Alman Bornes, de la Iglesia Menonita de Buenos Aires y co presidente del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), Leonardo Schindler, presidente de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas (FAIE) y Francisco “Paco” Olveira, del grupo de Curas en la Opción por las y los Pobres (COOP) llevaron una nota formal de pedido de audiencia para la ministra del Capital Humano. El escrito no fue recibido inicialmente en el antiguo edificio del hoy ex Ministerio de Desarrollo Social, motivo por el cual la delegación tuvo que trasladarse hasta la “mesa de entrada” de Capital Humano, en la avenida Alvear al 1600, donde la solicitud fue recepcionada formalmente.

El acto contó con activa participación personal de salud del Hospital Garrahan que se encuentra en conflicto reclamando por sus derechos. En la ocasión el médico Guido Gromadzyn, hablando en nombre de sus compañeros, expresó que “dolorosamente, nos encontramos nuevamente en una situación de reclamo y si bien nuestro objetivo inmediato es la mejora salarial de todos los trabajadores que hacen posible el funcionamiento de este hospital, la causa que defendemos va mucho más allá”. Leyendo un texto previamente consensuado, afirmó que “defendemos la salud de las infancias” y sostuvo que “cuidar de las infancias no es solo una estrategia de salud pública, sino también un acto de amor humano, ético y empático”.

Como parte de su oración en el acto, Martín Elsesser, Magister en Salud Mental Comunitaria y diácono de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, dijo que “aún hoy seguimos vivenciando esas mismas dinámicas de estigmatización y segregación hacia las personas que ‘no encajan en el modelo que propone el imperio el cual genera padecimientos’ ”. Y agregó que “ese modelo es quién de forma deshumanizada y patológica impone un proyecto político, social, económico y cultural de la crueldad ante la vida humana”. El diácono señaló que “hoy nos encontramos ante el desafío y la tarea de promover una contracultura a la crueldad que ponga freno a la encerrona y recupere al sujeto del desamparo”

También hubo espacio para que otros participantes repudiaran las agresiones de Milei contra la ex presidenta Cristina Fernández y Ginés González García, cuya trayectoria como sanitarista fue reivindicada. El acto finalizó con una convocatoria para un nuevo encuentro el próximo martes, a la misma hora y en el mismo lugar.

