Los diputados que responden a Facundo Manes pegaron el faltazo a la reunión de bloque en la que Rodrigo De Loredo escenificó la firma de un compromiso de los radicales cercanos a Javier Milei, que dice que votarán junto con su bloque. "Siempre que no afecte el equilibrio fiscal", agregaron ellos, con lo que el compromiso va camino a ser papel mojado. Los diputados de Manes y los de Martín Lousteau no terminan de definir armar un bloque propio. Están ahí de la ruptura, pero por ahora no la definen. Casi que preferirían que los echen. Algunos de ellos están esperando a ver si pueden sumar en la salida a más de los "moderados", como Julio Cobos, que -por ahora- se conformaron con la solución de compromiso. No obstante, el miércoles Luis Picat irá a Casa Rosada en representación de los cinco para sumarse a las reuniones que ocurren allí con aliados como el PRO y el MID.



Como suele suceder en estos casos, cuando todo está dado para que el bloque de Diputados de la UCR se vuelva a partir en dos, nadie quiere ser el que tire la primera piedra y sea responsabilizado por la ruptura. Los de Manes y Lousteau ya plantearon un ultimatum -que se venció ayer- para que echaran a los diputados que votaron contra los jubilados y las universidades, pero no fueron echados. ¿Entonces? Entonces, comienza un baile a ver si se van, si los echa, pero sobre todo con cuántos se van. Por ahora, haciendo fuerza, serían unos diez los que se irían a formar un nuevo bloque. Los cabecillas de la revuelta esperaban un número mayor y están viendo si hay nuevos escándalos que los ayuden en ese sentido.

Por lo pronto, los siete diputados de Manes no asistieron al encuentro que organizaron las autoridades del bloque, De Loredo y Karina Banfi. Fue una reunión entre los moderados y los radicales "con Peluca" para escenificar lo que habían acordado la semana pasada: los que votaron a favor de los vetos, incluso cambiando sus posiciones originales, ahora van a firmar un compromiso de que votarán como defina la mayoría del bloque, en virtud del artículo 11 del reglamento del bloque. Este artículo reza: "Las decisiones tomadas por mayoría absoluta de los presentes obligan a todos sus integrantes a respetarlas en el recinto". Les pidieron que cumplan con esa normal. Ellos aceptaron, "siempre y cuando no afecte a las instituciones o al equilibrio fiscal". Este último punto que sumaron es clave, dado que fue el paraguas sobre el que hicieron todas las votaciones de la polémica. Por lo tanto, no es dificil imaginar que las cosas seguirán siendo como venían siendo.



En este punto, el sector de Cobos parecía quedarse por el momento con el compromiso que firmaron, pero hay quienes intuyen que esa posición puede llegar a cambiar con algunos escándalos más en el Congreso. Por eso, el sector de Manes sigue aguardando para concretar la ruptura. Está claro: no es lo mismo ser 10 los que se van que 16.



Los rebeldes no dejaron de señalar que los cinco "Pelucas" no disimulan su apoyo a la Rosada, al punto que Picat concurrirá en el nombre de ellos hoy a una de las reuniones de coordinación que se vienen dando en el Ejecutivo, y a las que suelen asistir -además de La Libertad Avanza- las autoridades del MID y del PRO. Ahora se sumarán formalmente el sector de los radicales que vota con Milei.



Esto, espera el sector de Manes, puede servir como detonante para una nueva discusión dentro del bloque. O incluso para que finalmente los díscolos se puedan considerar echados ellos. "Lo mejor que nos puede pasar en este momento es que nos echen los amigos de Milei", decían.



Los diputados de Manes y Lousteau tuvieron su propia reunión de bloque (el bloque que todavía no es pero que pronto podría ser) en la que se pusieron de acuerdo en llevarle de nuevo sus planteos a De Loredo. El primero es seguir pidiendo la expulsión de los radicales libertarios (de hecho, están esperando que el partido los desafilie para sumar otro argumento). Y en segundo lugar, comenzar a discutir una "reorganización del bloque". Le van a exigir a De Loredo que les ceda la secretaría partalmentaria y quieren volver a discutir los lugares en las comisiones. "Se las repartieron entre el grupo de De Loredo y Alfredo Cornejo, sin ningún tipo de respeto por los equilibrios internos", dicen.



Mientras los radicales "con Peluca" van a la Rosada, los diputados rebeldes tendrán una nueva reunión el miércoles para seguir analizando qué hacer. En la práctica, ya están en caminos opuestos. Solo falta que alguno de los dos grupos termine de tomar la decisión de romper.