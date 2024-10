Cuba ha sido noticia en los últimos días por una crisis energética sin precedentes, que dejó a toda la isla sin suministro desde las 11 de la mañana del pasado viernes 18. Esa grave "desconexión total del sistema eléctrico nacional" se fue subsanando en las últimas horas, y las autoridades informan que al día martes se había reestablecido el suministro en cerca del 80 por ciento del territorio. En diálogo con Página/12, el embajador cubano en la Argentina, Pedro Pablo Prada, apuntó al recrudecimiento del bloqueo que sufre el pueblo cubano como la principal causa del gran apagón, a la que se sumaron las consecuencias del huracán Oscar -que dejó un saldo de seis muertos y numerosos daños materiales, incluido el tendido eléctrico- en las provincias orientales. Habló también de la reunión de los BRICS a la que Cuba fue invitada (a la cumbre que arrancó este martes en Kazán, Rusia, viajó el canciller Bruno Rodríguez, mientras el presidente Miguel Díaz- Canel decidió permanecer en la isla siguiendo las consecuencias del apagón), de los profundos lazos históricos y culturales con Argentina, "que no pueden voltear ningún ventarrón", y dio una crítica respuesta, sin nombrarlo, al empresario Marcos Galperín, quien se sintió convocado a agredir a Cuba ("van por el tercer día sin luz, socialismo en estado puro, apuesto que los dirigentes del partido tienen generadores", publicó).

-¿Qué fue lo que pasó en los últimos días en Cuba, y por qué?

-Hemos sufrido la caída del sistema electro enérgetico nacional, la desconexión total del sistema. Las causas de esta situación están en los niveles de desgaste de las unidades que operan el sistema de generación de energía en Cuba, donde tenemos plantas de diversos orígenes, con tecnologías francesa, japonesa, checa, rusa y canadiense. El problema principal estriba en que la tecnología tiene un nivel de desgaste, y para cumplir con los ciclos de reparación y mantenimiento se necesita adquirir las piezas de repuesto a empresas de esos países. Teniendo en cuenta además que todas estas plantas operan con el crudo y el gas natural que se extrae en Cuba, que tiene un alto componente de azufre, son combustibles muy pesados y por tanto el deterioro de las maquinarias es muy alto. Solo el año pasado, por efecto del bloqueo de Estados Unidos, no pudimos disponer de 250 millones de dólares para invertir en estas plantas. La inclusión de Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo ha agravado tremendamente la situación, nos ha impedido el acceso a los sistemas financieros internacionales.

-¿Hay una planta central que se vio afectada, para tamaño apagón?



-Fue más bien una falla masiva, unas 13 unidades de generación de 15 que existen estuvieron afectadas. Y presiones puntuales y concretas: en el caso de la tecnología francesa, el gobierno de Estados Unidos presionó concretamente a la empresa francesa que proveyó esa tecnología para que no le vendiera más piezas de repuesto a Cuba. Han sido sometidos a una vergonzosa situación de presiones y chantaje comercial.

En añadidura está la persecución a los suministros del combustible: la otra mitad del combustible que se consume en Cuba es importada, hablamos de gasolina, diesel, querosén. Y a ese combustible lo proveen empresas de distintos países, sobre las cuales Estados Unidos ha desatado en los últimos años una verdadera cacería: van también detrás de las empresas navieras, de las aseguradoras, de cada sector, para impedir que llegue una gota de combustible a Cuba. Han llegado incluso a amenazar a tripulaciones de barcos que desafiando las prohibiciones han ingresado a puertos cubanos. Estamos hablando de una verdadera cacería para que Cuba no tenga combustible, ni electricidad, ni transporte, para que quiebre su economía.

-¿Cuál es hoy la situación?

-Ha sido muy dificultoso volver a arrancar en su totalidad el sistema, hay que destacar la posición heroica de los trabajadores de la industria eléctrica, que han trabajado por 80 horas con una entrega y un sacrificio enormes. En estas horas más del 80 por ciento del territorio nacional en las 15 provincias tiene servicio eléctrico. Y se está trabajando de manera acelerada en las labores de recuperación en las provincias de Guantánamo y Olguín, afectadas por el huracán donde fueron destruidas algunas líneas eléctricas y se esta trabajando en el auxilio a las comunidades. Porque en paralelo con esta gravísima situación, fuimos azotados por un huracán que ingresó al territorio el sábado y estuvo por dos días dando vueltas entre las montañas del oriente cubano. El fenómeno se degradó a tormenta tropical, pero vino acompañado por muchas lluvias que han causado desastres, deslaves en las montañas, grandes inundaciones, y lamentablemente seis fallecidos.

-Hubo protestas en La Habana por el apagón. ¿Cómo las dimensionan?

-En las redes y en algunos medios han tratado de sobredimensionar esos eventos de protesta en la capital del país. Al cabo de 80 horas de apagón, es lógico que el malestar domine a las personas. Lo que no es lógico es que se estimule ese malestar, que se incite a la rebelión y que de manera cínica, es un acto de extraordinaria irresponsabilidad, se culpe al gobierno cubano por el apagón.

Fíjese cómo se ha magnificado como un gran cacerolazo lo que han sido unas cazuelas aisladas, y no lo estoy ridiculizando, lo digo con absoluta responsabilidad: frente a esa cazuela golpeando en lo negro de la noche, me quedo con el sonido de las plantas eléctricas que se estaban activando y que despertaban para llevar nuevamente luz a todos los cubanos

Hay grupos de personas que desde sus cómodos butacones en Nueva Jersey, Madrid o Miami, incluso dos o tres en Buenos Aires o el Río de la Plata, han estado llamando a patear todo. No es la realidad del pueblo de Cuba, que se siente representado en un Estado presente y en un gobierno que no lo abandona en las mayores dificultades.

-¿Los butacones locales tienen nombre y apellido?

-Bueno, hoy estuve viendo la declaración de un poderoso empresario conocido por haber hecho una de las fortunas más grandes del mundo a costa de vulnerar las normas del fisco argentino, y que durante años se ha sumado al bloqueo impidiendo la transacción de productos y servicios cubanos y negándole a entidades cubanas el acceso a sus plataformas adicionalmente. Hoy él se ha erigido como un operador político contra Cuba, al igual que algunas organizaciones civiles locales financiadas por el Departamento de Estado de Estados Unidos.



-¿Podría dar un ejemplo concretos de las implicancias del bloqueo en la vida cotidiana, más allá del apagón?



-En este momento hay varios barcos en puertos cubanos cargados de alimentos comprados por Cuba, que no han podido descargar porque no hemos encontrado un banco adonde transferir, adonde pagar el dinero que hemos comprometido con las empresas proveedoras. Es decir que disponiendo de recursos, se nos niega la posibilidad de obtener alimentos. Tal es el tamaño del crimen perpetrado.



-¿En cuánto complica el abastecimiento la guerra Rusia Ucrania?

-Rusia es uno de los varios proveedores de combustible y de piezas de repuesto, pero de ninguna manera el único. Vernos anclados a un único proveedor, ya sea Rusia o Venezuela, es una manipulación de la realidad. Hace más de 30 años que Cuba superó, y no sin un aprendizaje doloroso, la relación comercial que había construido, donde Rusia acaparaba mas del 80 por ciento del comercio exterior cubano. El principal problema aquí, insisto, está asociado a las presiones del gobierno de Estados Unidos sobre las empresas proveedoras.

-¿Con qué otros países comercia Cuba y pueden ser sostén para solucionar la crisis energética?



-El comercio es con países latinoamericanos, de Medio Oriente, africanos, europeos: Cuba está abierta al mundo, y establece relaciones en condiciones de igualdad, según las normas y principios del derecho comercial e internacional.

-Cuba ha sido invitada a la reunión de los BRICS. ¿Qué esperanzas depositan en este bloque?



-Cuba tiene las más estrechas relaciones con los países miembros de los BRICS y los que recientemente se adhirieron. Y hemos solicitado asociarnos a los BRICS con absoluta comprensión de las grandes asimetrías presentes, pero creemos que los BRICS representan una alternativa de un mundo más justo, menos desigual, menos hegemonizado por los Estados Unidos.

-A pocos días de las elecciones en Estados Unidos, cuáles son las expectativas, qué puede cambiar según gane uno u otro candidato?

-Nada. El gobierno demócrata de Biden ha continuado aplicando la politica brutal que estableció el gobierno republicano de Donald Trump, esto ha ocurrido más de una vez en la historia y el tema no es de republicanos o demócratas, el tema es que la clase política de Estados Unidos tiene que aprender a convivir con una Cuba independiente, libre y soberana, es un derecho que tenemos. Hoy mismo el New York Times ha publicado un llamamiento de un conjunto de organizaciones civiles convocando al gobierno de Biden a cumplir con su compromiso de campaña y cambiar la política exterior para con Cuba. Que es la causa primera y última de este apagón. Y a pesar de todo, el pueblo cubano resiste todo vendaval. Aunque hayan trabajado tanto para que no sea así, Cuba se levanta y Cuba funciona, Cuba tiene luz.