Lejos de la confianza que siempre exhibió, incluso ante derrotas parecidas, Marcelo Gallardo lució muy abatido luego del 3-0 que sufrió River ante Atlético Mineiro y que complicó las chances del conjunto argentino para clasificarse a la final de la Copa Libertadores. "Debemos jugar un partido perfecto", remarcó el entrenador cuando lo consultaron sobre las chances de revertir la eliminatoria la semana que viene en el estadio Monumental.

"Tendremos que resolver jugar un partido perfecto en todas las líneas e intentar dar vuelta el resultado. Nada es imposible, pero debemos jugar un partido perfecto", destacó Gallardo respecto a la revancha del martes. "Después de la desilusión y la bronca que hay que masticar para enfocarnos en lo que viene, debemos reflexionar del partido que no pudimos jugar hoy y hacer todo lo contrario en la vuelta", sintetizó el técnico, que esta vez no soltó alguna frase motivadora para los hinchas, como la ya famosa "que la gente crea porque tiene con qué creer" después de perder como local con Gremio en la semifinal de 2018.



Respecto al partido en Belo Horizonte, el técnico fue muy claro al asegurar que sus jugadores no pudieron desarrollar nada de lo que habían pensado. "No salió absolutamente nada de lo que intentamos desarrollar en la previa del partido", remarcó Gallardo. "Cuando no fluye, es difícil hacer un análisis. Nada fluyó ni se manifestó de lo que habíamos pensando. Fuimos un equipo que sufrió en todas las líneas y con un rival con jerarquía, la pagás caro como hoy. No fuimos el equipo duro que queríamos ser, el rival lo vio y lo aprovechó", analizó el entrenador, que seguramente utilizará un equipo alternativo el viernes ante Defensa y Justicia en la Liga Profesional.

En cuanto al juego, el DT estimó que la línea de tres zagueros que planteó no dio dividedos porque se perdieron los duelos en los balones a dividir. "Con pelotazos largos nos complicaron. Hubo desacoples, fueron muy fáciles los goles que nos hicieron. Esa fue la sensación. No fuimos el equipo duro para resistir los goles y para tener la pelota", afirmó Gallardo, que igualmente se esperanzó que para la revancha, con la presión del público y otra predisposición, la serie se pueda dar vuelta.