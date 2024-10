La canciller Diana Mondino no está interesada en el histórico reclamo de la Argentina por la soberanía sobre las Islas Malvinas. Lo dejó en claro antes de asumir su cargo, cuando durante la campaña electoral dijo en una entrevista con el periódico británico The Telegraph que “los derechos de los isleños serán respetados”, y lo volvió a demostrar en varias oportunidades en estos 10 meses y medio de gestión. Este martes, en una nueva muestra del desinterés del gobierno libertario por la soberanía argentina, la cartera que ella conduce difundió un comunicado que se refiere a las islas como "Falklands/Malvinas".

"La ministra argentina de Relaciones Exteriores Diana Mondino recibió este miércoles 16 de octubre a Gilles Carbonier, vicepresidente del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), para tratar la reanudación de las negociaciones del Tercer Plan del Proyecto Humanitario, orientado a la identificación de los combatientes argentinos caídos en las Islas Falklands/Malvinas durante el conflicto del Atlántico Sur de 1982", dice el comunicado de Cancillería difundido este martes.

Cabe destacar que la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas está asentada en la Constitución Nacional desde 1994: "La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional". Y se aclara: "La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino".

"Goles en contra"

Según versiones periodísticas, en esta oportunidad la provocación estuvo a cargo del equipo de prensa de la Cancillería y no habría sido aprobada por Mondino, que está en la mira del Gobierno de Javier Milei desde hace meses por varios escándalos diplomáticos, en especial luego del conflicto que generó con la Liga Árabe en junio pasado.

"Nos hacemos goles en contra en un tema como este por el que nos vienen pegando", habría afirmado furiosa la canciller luego de ver el comunicado, según publicó La Política Online.

Sin embargo, no es la primera vez que Mondino expresa una posición cercana a la postura del Reino Unido respecto del conflicto sobre la soberanía de las Islas Malvinas. En septiembre de 2023, antes de que Javier Milei sea electo presidente, Mondino dijo en una entrevista con el periódico británico The Telegraph que en caso de que el ultraderechista resultara electo “los derechos de los isleños" serían respetados. "Pueden pasar muchos años, pero no se puede imponer ninguna decisión a otras personas, ni a los argentinos ni a nadie. Ya no se pueden imponer decisiones, eso tiene que terminar", señaló entonces.

Noticia en desarrollo.