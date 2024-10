El gobernador de La Rioja y candidato a la presidencia del PJ Nacional, Ricardo Quintela encabezó este miércoles una intensa jornada en la vecina provincia de Córdoba, donde mantuvo reuniones con empresarios.

Además, encabezó un encuentro con dirigentes justicialistas en el marco de su campaña para presidir el PJ Nacional. Al hacer uso de la palabra durante el encuentro con dirigentes justicialistas, que tuvo lugar en el Predio TAZYC, ubicado en la autopista Córdoba – Rosario, el gobernador expresó: “El presidente solo habla del déficit 0 y equilibrio fiscal, pero todas las provincias tenemos equilibrio fiscal porque son administradas con responsabilidad, quienes vinieron a destruir ese equilibrio fiscal fueron aquellos que pregonaron una teoría antagónica a la teoría del peronismo y antagónica a la doctrina nacional del justicialismo, que habla claramente de las tres banderas históricas: la Soberanía Política, la Independencia Económica y, fundamentalmente en estos tiempos, la Justicia Social”.

Asimismo, dijo que "el peronismo estaba desarticulado, pero se despertó". "El peronismo era un gigante dormido que se puso de pie para empezar a caminar hacia el destino que le corresponde y que es garantizar la felicidad del pueblo y la grandeza de la Patria", aseguró.

Por otra parte, sostuvo que su candidatura para presidir el PJ Nacional "es un proyecto político, no es un programa de gobierno". "Este es un proyecto que intenta aportarle a quien vaya a ser el candidato o candidata del peronismo, los equipos técnicos, los cuadros profesionales del peronismo para que ayuden a desarrollar, desde su experiencia y su conocimiento, un programa económico", expresó.

"Buscamos conducir los destinos del peronismo porque vimos un vacío de conducción muy fuerte que generó una desidia entre los compañeros, fundamentalmente entre aquellos que tienen responsabilidades de conducir los destinos de sus provincias", señaló.

El Gobernador indicó además que busca que el peronismo sea un partido "activo, vigoroso y presente". "Yo estoy acá para tratar de fortalecer al justicialismo, queremos un justicialismo activo, vigoroso y presente, que recorra las provincias y hable con las compañeras y compañeros y que se siente en una mesa a aquellos compañeros con los que se tienen disidencias", indicó.

Asimismo, Quintela sostuvo: "Yo estoy acá para generar espacios comunes para debatir y discutir en beneficio de nuestra comunidad. No estoy acá solo para presidir el Partido Justicialista sino también para contribuir a que todos juntos con estos compañeros y compañeras que me acompañan en la lista, podamos acercar un proyecto de país para que quien sea presidenta o presidente de la Argentina tenga una base sustentable para poder llevar adelante un proyecto de país que abrace a los 50 millones de argentinos y argentinas", afirmó.

Luego, Quintela cuestionó con dureza la gestión del presidente Javier Milei. "Hoy el país está conducido por una persona desequilibrada emocionalmente, no hubo en la historia argentina un presidente que actúe de esta manera, da vergüenza cómo se burla del pueblo argentino", dijo.Por último, Quintela dijo que "la política debe transformar la vida de las personas, el destinatario de las políticas deben ser las personas". "Pido al pueblo que nos ayuden a construir un proyecto", cerró. En tanto, la candidata a vicepresidenta de la lista “Federales, un grito de corazón", Magda Ayala, dijo que el Justicialismo debe dialogar con aquellos compañeros y compañeras que se alejaron del partido.

"Es importante salir a hablar con cada uno de los compañeros que hoy no están acá, que se sienten alejados y totalmente descuidados y que cada vez que quieren dar su punto de vista les dicen que se callen o no les hacen caso. Por eso es importante generar esa mesa amplia con compañeros y compañeras con quienes muchas veces podemos no estar de acuerdo pero que es importante escucharlos", señaló.

Ayala, que es intendenta de la localidad chaqueña de Barranqueras, destacó la figura de Quintela y dijo: "Es necesario, a través de la madurez política, poder tener hoy esta participación y dar esta lucha que tiene que ver con un nuevo peronismo o con las bases de antes. Esto es muy importante porque el peronismo nunca fue sectario. El peronismo siempre abrazó a todos, enamora. Y a eso hoy no lo vemos. Hoy vemos muchos compañeros aislados que tratan de unirnos, pero claramente eso no se da. Entonces tenerlo a Ricardo Quintela como punta, con ese corazón tan grande, es una persona humilde, de carne y hueso. Es una persona a la que podemos tocar y charlar con él y eso es muy importante y más aún en este tiempo".

Luego remarcó que este proceso electoral que inició Quintela para buscar la presidencia del PJ Nacional "no se hizo de un día para el otro". "Ricardo hace cinco o seis meses viene recorriendo distintas provincias y habló con todos y cada uno de los compañeros. Ricardo se sentó, nos escuchó y pidió la unidad. Bajó al territorio, escucha y siente. Esa es nuestra bandera hoy, una bandera de un peronista de base, humilde, de La Rioja, y que nos une a todos", aseguró.

Por último, afirmó: "Tenemos corazón, ganas y mucha voluntad de volver a tener un partido de puertas abiertas, que no sea solamente un museo sino un lugar donde podamos compartir ideas y formar cuadros políticos para empezar a generar el proyecto de país que queremos. Y con Ricardo lo podemos hacer".

En la agenda por su visita a la provincia de Córdoba, Ricardo Quintela mantuvo una reunión con empresarios para luego brindar una conferencia de prensa con medios cordobeses. Luego, y en el marco de su campaña para presidente del Partido Justicialista Nacional, el gobernador Quintela encabezó una reunión con dirigentes del PJ Córdoba Capital, en la Casa de La Rioja y visitó el Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (CISPREN).

Posteriormente se reunió con dirigentes del Movimiento Verde Cordobés, encuentro en el que participaron siete comunas, cinco intendentes y Concejalas que presiden el PJ en sus localidades.