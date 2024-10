Constanza Taricco recuperó su libertad, bajo fianza, pero sigue procesada por sustracción indebida de menores. Es que a fines de julio la jueza cordobesa Sandra Cúneo decidió otorgarle la tenencia de sus hijes de 9 y 6 años a la ex pareja, el alemán Soren Hans, quien hacía dos años no les veía. La población de Traslasierra se movilizó para impedir que los chicos fueran separados de su madre, que en un primer momento se fue para evitar ese desgarro. Luego se presentó. Como la mayor no era hija biológica de él, se anuló esa "restitución internacional", pero el más chico está en Alemania, con el padre, desde mediados de agosto.

La justicia cordobesa no se conformó con criminalizar a Constanza por intentar proteger a sus hijes, sino que también inició un proceso disciplinario contra las matrículas de las cuatro abogadas que representan a la mujer en los fueros penal y de Familia. Natalia Lescano, Natalia Bilbao Carmona, Eugenia Scarpinello y Mara Beltrame deberán comparecer ante el Tribunal de Disciplina, acusadas por mal desempeño profesional, al falsear datos y "provocar conmoción social". La acusación, a pedido de la fiscal Analía Gallarato, corrió por cuenta del fiscal general de Córdoba, Juan Manuel Delgado, vinculado al Opus Dei.

"Esta acusación no se debe a algo que hayamos hecho las abogadas, sino porque la violencia vicaria apunta a dejar a Constanza, que es la mujer criminalizada, sin su red de respaldo", consideró Scarpinello, quien representa penalmente a Constanza. "Que se nos limite el ejercicio profesional es grave, que se nos persiga por defender a una madre es gravísimo, no sólo para el ejercicio profesional, sino que pone en una vulneración mayor a la víctima", agregó. Si el procedimiento prospera, podrían sancionar, suspender y hasta quitar la matrícula de las profesionales.

Desde mediados de agosto, Constanza está lejos de su hijo menor, al que intentó proteger de una revinculación que no tuvo en cuenta su centro de vida, y lo envió a un país desconocido, en el que nunca había vivido. La jueza Cúneo ignoró la petición de la madre, y el derecho de les niñes de ser oídos.

De hecho, hay una causa en instrucción contra Constanza, a cargo de Gallarato. Y se ordenaron allanamientos para secuestrar dispositivos digitales en distintos pueblos de Traslasierra, con el objetivo de generar malestar y división en la población, según analizan personas allegadas a la mujer que está sufriendo la violencia vicaria.

También siguen en pie la impugnación de la paternidad, ya que Hans no es el padre biológico de la niña mayor, por eso se interpuso una acción para quitarle el apellido y cualquier injerencia en la vida de la nena. La segunda causa es por supresión de identidad, hay otra acción de nulidad respecto a actuaciones de Cúneo en la restitución.

"La familia extensa de Constanza y amigos seguiremos luchando por el regreso del niño con su mamá y hermana a su centro de vida", aseguraron sus personas allegadas, y repudiaron "la criminalización de Constanza por su condición de mujer y mamá defensora del derecho de sus hijos".