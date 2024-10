Mientras el gobierno de Javier Milei ratificó su intención de avanzar en la quita de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), el gobierno de Gustavo Sáenz ya logró su objetivo de que la Legislatura salteña sancione de manera definitiva su eliminación. Con amplia mayoría oficialista en ambas Cámaras, el gobernador salteño pudo poner fin a las primarias sin tocar el sistema del voto electrónico, que es cuestionado por algunos legisladores.

La presidenta de la Comisión de Legislación General , Socorro Villamayor (del bloque oficialista Salta Tiene Futuro), fue la informante del proyecto remitido por el Ejecutivo provincial que el 17 de octubre obtuvo media sanción en la Cámara de Senadores de Salta.

Las PASO empezaron a implementarse en la provincia en 2011, durante la gestión de Juan Manuel Urtubey, con el fin de "lograr una mayor participación de la ciudadanía en los procesos electorales porque en aquel momento observaba algún debilitamiento en la actividad o participación electoral del pueblo argentino", recordó la legisladora.

Villamayor dijo que, sin embargo, con el correr de los años y con las cuatro elecciones en las que se utilizó el sistema (2013, 2015, 2017 y 2019) "provocó en muchas ocasiones la exclusión de otros partidos políticos". Afirmó que incluso algunas fuerzas políticas optaban directamente por competir en la general, de tal manera que "la participación de partidos políticos en las PASO no superaba el 20%".

Sostuvo además que el propio Ejecutivo provincial ya tiene probado que "la actividad política partidaria y electoral continúa de manera ordenada aunque no existan las PASO", dado que durante el primer mandato de Sáenz ya se suspendieron las Primarias en 2021 y 2023. "Sin elecciones PASO en las últimas dos instancias electorales, hemos observado una absoluta normalidad y una efectiva posibilidad de los ciudadanos de manifestar su voto", remarcó la legisladora.

También señaló que con la proliferación de partidos –actualmente son 30 con personería y 32 en trámite– se han diluido la ideología política y los proyectos de gobierno, sugiriendo una falta de seriedad en la creación de nuevos partidos. Por lo tanto, propuso dejar sin efecto las PASO y restablecer la normativa electoral anterior, permitiendo a los partidos reactivar su vida interna.

El pedido de Sáenz logró gran acompañamiento en la Cámara de Diputados, donde solo votaron de manera negativa Mirtha Miller (Evita Conducción), Soledad Farfán (Unión Cívica Radical) y Jorge Restom e Isabel De Vita (Todos). Si bien el legislador libertario y la legisladora de la misma fuerza Roque Cornejo y Griselda Galleguidos (Ahora Patria) se expresaron durante el tratamiento, estuvieron ausentes al momento de la votación, al igual que el diputado del monobloque Conservador Popular, Guillermo Durand Cornejo, quien celebró la eliminación de las Primarias, pero reprochó la demora en hacerlo.

Atentar contra la democracia

El diputado Jorge Restom sostuvo que la eliminación de las PASO es un "retraso" en la representación democrática, puesto que se deja de lado el objetivo primario que es permitir que "los partidos más chicos se hicieran un espacio y pudieran llegar o alcanzar un espacio dentro de una elección general y no depender del poder político supremo". El legislador recordó que al momento en que fue elegido, en 2021, ya se habían suspendido las primarias. "Éramos un partido chico y, sin embargo, logramos hacernos un espacio", manifestó.

Restom planteó que si el objetivo del gobierno de Sáenz es lograr un ahorro para la provincia, "sería fabuloso" que también se oriente la discusión en torno a la Boleta Única de Papel. En Salta se utiliza la Boleta Única Electrónica desde 2013. Se estima que la boleta única de papel es cuatro veces más económica que el voto electrónico.

"Es mucha plata. Y si el problema es económico, nos ahorraríamos una cantidad importante de dinero" si se vuelve al papel, afirmó el legislador, que consideró que se debe buscar alternativa para las distintas regiones de la provincia, principalmente en el departamento San Martín (de donde es oriundo), y donde llevan las máquinas de votación a distintos parajes que ni siquiera tienen señal de internet.

Su compañera de bloque Isabel De Vita también defendió las Primarias, asegurando que permiten un mejor ejercicio de la democracia porque se da una "apertura hacia la comunidad". Para la legisladora, las PASO ayudan a ordenar y dirimir sin necesidad de estar afiliado o afiliada a algún partido político.

Añadió que el argumento del gasto es un error porque invisibiliza el ejercicio propio de la democracia. Es "una apreciación insostenible desde mi punto de vista, y si es por este criterio también tendríamos que dejar de hacer elecciones generales y tendríamos que atentar contra algunos de los poderes porque habría que ahorrar", cuestionó. Insistió en que mantener una visión economicista resulta "peligroso", y si lo que prima es el "ahorro" entonces se deberían unificar las elecciones provinciales con las nacionales, lo que no sucede en la provincia.

De Vita alertó asimismo sobre quienes "entienden que las PASO se deben eliminar y pretenden mirar hacia el futuro de la boleta única", ya que consideró que esto representa "una contradicción técnica y una contradicción participativa de la comunidad porque es imposible hacer boletas indefinidamente largas con gran complejidad para quien tenga que ir a decidir un voto en el momento determinado".

Desvío hacia el voto electrónico

Si bien el proyecto tratado ayer refería estrictamente a la eliminación de las PASO, legisladoras y legisladores que intervinieron durante el tratamiento (y terminaron aprobando en su mayoría) cuestionaron el sistema del voto electrónico, tema que el gobierno provincial evita tocar por el momento, aunque en la Legislatura ya han ingresado proyectos referidos a su modificación.

Aún así, legisladores cercanos al gobierno hicieron mención al voto electrónico. Fue el caso de Juan Esteban Romero (Salta Tiene Futuro), quien apoyó el proyecto de eliminación de las PASO, pero dijo que sentía "un gusto amargo" ya que no se logró una "madurez política e institucional para poder tratar también la implementación de la boleta única papel y eliminar el nefasto sistema de votación electrónico que tenemos en la provincia del 2009". Contó que en una reciente reunión con miembros del Ministerio de Gobierno y el Tribunal Electoral provincial se encontró asombrado por "la convicción" que había para seguir con la votación electrónica.

Se calificó como un detractor de ese sistema, porque "no es bueno", a pesar de las supuestas ventajas que le atribuyen, como el ahorro de tiempo. "No hay nada más alejado de la realidad", afirmó, pues consideró que no es un sistema fiable y transparente en su funcionamiento. Para el diputado, es necesario volver el sistema electoral anterior, al papel, porque "no sabemos qué es lo que pasa de punta a punta" y el sistema electrónica "nos cuesta miles de millones de pesos". Prosiguió: "no entiendo por qué aferrarse a un sistema en donde la ciudadanía perdió la total confianza".

La diputada Mónica Juárez (Dr. René Favaloro) también votó a favor y cuestionó a quienes cuestionan la transparencia del voto electrónico. Dijo que si en Salta se vuelve al voto al papel le gustaría saber "quién imprimiría, o quiénes serían las personas que puedan imprimir y que tengan la capacidad en Salta de imprimir la boleta papel". "¿Quién se llevaría el negocio? Porque imagino que cualquiera no lo puede imprimir. Entonces, si vamos a ser maliciosos, yo me pregunto quiénes tendrían la capacidad de la impresión de la boleta", sostuvo en un tiro por elevación a Romero.