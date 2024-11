Hasta anoche, el sistema de alertas tempranas del Servicio Meteorológico Nacional pronosticaba para hoy fenómenos meteorológicos de peligrosidad moderada y en un área que abarcaría entre el este y el centro de las provincias de Salta y Jujuy, y el oeste de Formosa.

La organización Bomberos Voluntarios de Orán indicó ayer a Salta/12 que ya se preparaban para otro episodio, probablemente parecido al que se experimentó la tarde del jueves último. Fueron dos horas de lluvia, viento y ráfagas de granizo que anegaron buena parte de la planta urbana de San Ramón de la Nueva Orán. Daniel Guzmán, miembro del cuartel de Bomberos Voluntarios de esa ciudad ubicada al norte de la capital salteña, detalló que entre las 19 y las 21 del jueves 31 de octubre, el pluviómetro marcó un acumulado de casi 70 milímetros. El agua combinó minutos de granizo y con ráfagas que alcanzaron una intensidad de 80 kilómetros por hora.

Guzmán contó que se inundó el centro de Orán, también calles y barrios situados en el este de la planta urbana. En redes sociales, el municipio oranense detalló que el fenómeno había causado la caída de numerosos árboles y postes de tendido eléctrico. También se habían reportado vehículos atrapados por el agua y el barro, particularmente en zonas bajas del área urbana. "Los equipos de rescate lograron despejar varios espacios públicos y brindar apoyo a conductores y vecinos afectados", afirmó esa comuna que gestiona Baltasar Lara Gross.



"Alrededor de las 9 de las noche salimos a asistir los llamados de emergencia. Fue cuando el temporal comenzó a perder fuerza y no representaba ya peligro para el personal. Las urgencias no implicaron peligro de vidas humanas", explicó Guzmán, que es cabo primero del cuartel de bomberos voluntarios oranense. "No hubo evacuados y tampoco personas lesionadas", aseveró, un dato no menor, porque justo el jueves por la noche y en la franja horaria de la tormenta, circulaban por las principales calles de Orán gran cantidad de niñeces acompañadas por sus padres o tutores. Celebraban la festividad estadounidense de Halloween o Noche de Brujas.

"Se desplegaron dos unidades móviles con quince bomberos en total", detalló el bombero. El área con mayor trabajo incluyó las últimas cuadras de las calles Dorrego, Güemes, López y Planes, y Alvarado, en Orán. Se sumaron otras manzanas en los barrios 4 de Junio, 2 de Abril, 20 de Junio, el asentamiento 6 de Enero y el barrio Aeroparque, "donde cedió un árbol de gran porte", informó Guzmán.



"El viento dañó estructuras, como tendido de cables, telefonía y fibra óptica", continuó. "En general, los árboles más jóvenes cedieron por las ráfagas de viento, como los lapachos, que todavía tienen sus raíces superficiales", dijo Guzmán. Aportó además que en el sur del departamento Rivadavia, en parajes cercanos a La Unión -todos en el sur del cauce principal del río Bermejo- algunos pluviómetros marcaron cerca de 120 milímetros acumulados.



La página web OGIMET informaba hasta ayer que el pluviómetro del aeródromo de Orán lideraba la tabla de registros por lluvia con 69 milímetros acumulados, y que a esa marca le seguían los registros del aeródromo de Tartagal, con 43 milímetros, y del pluviómetro del aeropuerto de Jujuy, con 35 milímetros. Entre las marcas históricas por precipitaciones registradas entre 1924 y 1990 por la estación del Ferrocarril General Belgrano de Orán, el máximo precipitado fue en noviembre de 1940, cuando cayeron 252 milímetros en 30 días.



Ruta nacional 68 el viernes por la mañana a la altura de Los Colorados (Imagen: gentileza La voz de mi tierra)

En Cafayate, posteos en redes sociales mostraban ayer pedazos de hielo del tamaño de una ciruela o una pelota pequeña que cayeron entre las 23 del jueves y la madrugada de ayer. "Nosotros sufrimos un daño del cien por ciento", afirmó Susana Nanni, de la Bodega Tierra Colorada, ubicada dentro de Estancia Chimpa, cerca de la ruta nacional 68. Por su parte, Rubén Escalante, del área de prensa de la intendencia de Cafayate, informó que también hubo daños en los cultivos de las bodegas Etchart, Lovaglio y Bodega Esteco.

Escalante aseguró además que no hubo evacuados en Cafayate. En cambio, la crecida de los ríos Santa María y Calchaquí derivó en un corte de la ruta nacional 68 por depósito de lodo a la altura de Los Colorados. Vialidad Nacional en su web informó que, entre los kilómetros 11 y 14 de esa autovía, las máquinas despejaban ayer material aluvional. Hay que tener en cuenta que el kilómetro cero de la ruta 68 se encuentra en donde intersecta con la ruta nacional 40, a escasos metros del Automóvil Club Argentino en Cafayate.



Apolinario Saravia, después de la tormenta del jueves por la noche (Imagen: gentileza @palqui18)

Otro sector de la provincia afectado por las lluvias fue el sureste salteño. Localidades como Apolinario Saravia y Las Lajitas amanecieron con parte de la planta urbana anegada. El alerta a corto plazo del SMN marcó el jueves 31 de octubre que Metán y ciudades vecinas podían ser las más afectadas por el evento meteorológico. El gobierno de Salta confirmó ese pronóstico. Informó ayer que "precipitaciones con viento generaron caída de árboles y postes en Metán, Gaona (y) Las Lajitas".

El parte oficial informó además que no hubo evacuados y que personal de la Subsecretaría de Defensa Civil, de divisiones de Bomberos Voluntarios de esas localidades y de la Dirección de Vialidad Provincial atendían los pedidos de ayuda que habían llegado al sistema de emergencias 911. La misma fuente detalló que en la capital salteña también cayeron árboles y postes del tendido eléctrico, debido al viento que ingresó durante la madrugada de ayer. Las áreas afectadas fueron Villa Cristina en el oeste de la ciudad, el barrio Tres Cerritos en el norte, el barrio Autódromo en al zona este, y Santa Lucía en el sur.