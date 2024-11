La cultura argentina es inmensa y diversa, dentro de ella existe el malambo, una danza típica en la que los hombres llevan años de ventaja, aunque eso comienza a cambiar, de la mano de la oranense Maia Luisana Arias y otras mujeres salteñas, del NOA y de todo el país.

Así, recientemente concluyó la Sexta edición del Campeonato Nacional de Malambo Femenino, donde la joven salteña se consagró Campeona de Malambo Femenino en la categoría Juvenil.

El festival, novísimo, nació en 2018 por iniciativa de José Luis Báez e Ivana Carrasco. La competencia, inspirada por el emblemático festival de Laborde que en 2025 cumplirá 57 años, convocó a las 23 provincias y tuvo más de dos mil participantes en escena.

Esta necesaria fiesta de la danza se desarrolló en la localidad cordobesa de Tanti, entre el 10 y el 14 de octubre. Allí, la representación salteña, a cargo de Javier Aibar, como delegado, y Marisel Chares, como subdelegada, fue señalada como mejor delegación, un lauro que sostiene de forma ininterrumpida desde 2021. En ese marco, y con la potencia del trabajo realizado, Arias relató: “Me tocó presentarme la tarde del primer día, luego de eso quedaba esperar hasta el 13 al finalizar la participación de todos para conocer si quedaba en una final. Y así fue, el 14 se realizó la final de la cual fui parte y la madrugada del 15 en la entrega de premios fui consagrada”.

(Imagen: gentileza Víctor Rueda).





La bailarina local, que volvió a su Orán natal con el máximo trofeo de su categoría en las manos, inició sus clases a los 5 años y pasó por diversas academias de su departamento. Con el notable galardón en su haber, muestra gratitud con quienes guiaron sus pasos y explica: “Comencé desde muy chica y cada lugar en el que fui parte me enseñó y mucho, siempre estaré agradecida de cada profesor que aportó a lo que hoy soy”.

Para repasar lo vivido, la embajadora salteña del malambo femenino, se abre al diálogo.

-Tras largos días de medirte con colegas de todo el país obtuviste el primer premio nacional de malambo femenino categoría juvenil ¿Cómo atravesaste esa experiencia?

-Fue una experiencia inolvidable y única como malambista mujer estar pisando tal escenario ya es un gran logro, es un certamen que año tras año toma aún más reconocimiento y el nivel de los bailarines cada vez es más alto así que súper feliz. Lo viví con mucha tranquilidad, a pesar de que el cosquilleo en la panza antes de subir al escenario siempre está presente, la tranquilidad de saber que el trabajo ya estaba hecho, o sólo quedaba demostrar eso por lo que veníamos trabajando desde hace ya un tiempo con todo un equipo que vivió esto a la par y con la misma felicidad.

-¿Qué implicó este reconocimiento, como mujer, como salteña como oranense?

-Este reconocimiento toma un significado muy lindo en mi vida, todavía no dimensiono lo importante que es, hace años lo veía como algo tan lejano y miraba desde casa admirando a cada malambista, deseando ser una de ellas y hoy ser Campeona Nacional me llena de orgullo me hace darme cuenta de que los sueños se cumplen, solo hay que insistir por eso que uno anhela.

-En 2023 fuiste campeona provincial de malambo en la categoría juvenil 17, pero afirmaste entonces que, a nivel nacional, no obtuviste los resultados deseados. ¿Cuáles eran tus expectativas en esa época?

-En el año 2022 tuve la oportunidad de representar a mi provincia por la categoría Juvenil sub17 fue mi primera vez en el Campeonato. Esta es una disciplina que conlleva una preparación tanto física como mental y creo que tal vez no estaba lo suficientemente preparada o simplemente no dimensioné la responsabilidad que se requería en un Campeonato a nivel nacional. De todas formas, esto me impulsó a seguir trabajando aún más.

-Es decir, considerás que los tropiezos de la vida son aprendizajes…

-Absolutamente. Uno nunca deja de aprender yo creo que todo pasa por algo y si las cosas no suceden como uno las desea no tiene por qué ser motivo de tristeza o sentirse desmotivado, al contrario, es una experiencia más en tu vida y seguramente haciendo algo que amás, así que nunca lo abandones por más difícil que sea el camino, algunos son más largos que otros, pero se llega a la meta y cuando llegues vas a ver que todavía ese camino no termina y queda mucho que recorrer, todo a su tiempo.

-A fin de mes cumplirás 19 años. Son muy joven y has logrado mucho ¿cómo continúa tu camino?

-Todavía es incierto para mí, pero seguramente retomar mis estudios y enfocarme un poco más en eso. En cuando a nuestro folklore, espero poder seguir disfrutando y teniéndolo presente en mi vida y espero hallan muchos otros escenarios por pisar.

(Imagen: gentileza Fotografías Pao).

-Sos profesora de danzas folclóricas argentinas, aunque no ejercés ¿imaginás que algún día darás clases, formarás a otros, tal vez a futuras campeonas de malambo?

-Espero algún día por llegar a ser formadora de grandes malambistas. Siendo sincera, no es algo claro para mí. Siento que ser formadora conlleva una gran responsabilidad, porque no sólo se forman como malambistas o bailarines, si no también se forman como personas. Espero el día de mañana poder animarme a estar al frente y poder transmitir la pasión que siento por este hermoso arte.

-La jujeña Julieta García es Campeona Nacional De Malambo Femenino 2024, categoría menor y malambo mayor fue para una tucumana ¿creés que el Norte es un semillero de malambistas?

-En el malambo existen dos estilos con características distintivas y cada uno con su esencia. No diría que algún estilo resalta más que otro, pero yo particularmente practico el estilo norteño, conozco más sobre éste y la verdad es que existe un gran semillero de malambistas, así que hay malambo para rato.

-¿Hay algún desafío puntual en el hecho de ser mujer y malambista en un ámbito que históricamente estuvo destinado a los varones?

-El malambo era una danza que era practicada solo por varones pero poco a poco la mujer se fue abriendo camino y creando su historia con el malambo, algo que hace unos años era inexistente e incluso inaceptable hoy es una realidad para nosotras como mujeres, por eso es tan importante hoy tener nuestro propio Campeonato y poder soñar con un reconocimiento a nivel nacional es reconfortante.

-¿Qué significa para vos el malambo, el folklore?

-El hecho de haber comenzado desde muy pequeña y nunca dejar de practicarlo en todo ese trayecto hace que no pueda ver mi vida sin folklore, sin bailar. Aprendí tanto, no sólo a bailar o zapatear, también conocí gente que hoy es muy importante en mi vida; lugares que jamás pensé que iba a conocer. Y lo más importante: me formó como persona. Creo que es un poco eso, una parte de mi corazón siempre le va a pertenecer a la danza y agradecida de todas las alegrías que trajo a mi vida. Al malambo, un párrafo aparte. Esta pasión que hoy siento me la transmitió un grande: mi profesor Marcos Martínez, no quiero dejar de recordarlo y agradecer a quien me formó y a quien hizo posible que todo lo que hoy esté viviendo sea una realidad para mí.

Otros lauros salteños y del NOA

A la felicidad del título obtenido por Arias, Salta suma a las campeonas en conjunto de malambo femenino categoría menor, el primer puesto en pareja de danza estilizada para la dupla Gerón- Mercado, en tanto que Sarai Siles obtuvo un segundo premio como solista de malambo infantil femenino y Luciana Saldaño, también el segundo lugar como solista de malambo adulta.

Además, este año, la riojana Zahira Alamo fue Campeona Nacional de Malambo Femenino, en la categoría Juvenil sub17, la jujeña Julieta García obtuvo el mismo reconocimiento en la categoría menor y la tucumana Judith Monteros se alzó con el máximo galardón en la categoría mayor. Esos son sólo algunos de los diferentes premios que cosechó el NOA y que pueden verse en detalle aquí: https://www.instagram.com/p/DBPswlHuwpA/?img_index=5