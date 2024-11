Oasis vuelve a la Argentina después de 16 años de su última visita, en el marco de su gira "Oasis Live 2025", que se extenderá por Sudamérica. El grupo británico que lideran los hermanos Noel y Liam Gallagher confirmó que se presentarán en Buenos Aires el 15 y 16 de noviembre de 2025 en River.

Según anticipó la productora DF Entertainment, debido a la demanda anticipada de entradas, habrá una preventa para fans antes de que la gira salga a la venta la próxima semana. La inscripción para la preventa ya está abierta en oasisinet.com hasta el miércoles 6 de noviembre a las 11:00 horas. La venta general de entradas comenzará el miércoles 13 de noviembre a las 12:00 horas y estará disponible únicamente en allaccess.com.ar.

En un video publicado este martes a las 11, con imágenes de su paso por el suelo argentino hace más de 10 años, y un compilado de hits como "Champagne Supernova", "Wonderwall", y "Don't look back in Anger", la banda confirmó su regreso a Buenos Aires.

"Pueblo de la Gran Nación Argentina. Oasis regresa a casa, al Estadio River Plate. Estén ahí”, expresó el grupo en sus redes.

Los hermanos oriundos de Manchester hicieron a un lado sus diferencias en agosto y, tras 15 años separados y tocando como solistas, confirmaron que regresarían juntos a los escenarios para revivir lo mejor del proyecto musical que los coronó de gloria a fines de los 90's. El grupo fundado en 1991 se había disuelto en 2009 tras una fuerte disputa entre sus principales miembros durante un festival de música en París.



En tanto, las primeras fechas anunciadas para la gira 2025 a mediados de este año incluían a ciudades del Reino Unido e Irlanda. Sin embargo, semanas atrás, en medio de especulaciones, el medio británico NME adelantó que la banda de rock incluiría en su tour otras paradas por Estados Unidos, Sudamérica, Asia y Australia.

El lunes de esta semana, en un breve video publicado en sus redes oficiales, Oasis recopiló los pedidos de los usuarios en X en los que pedían que visiten distintos países de la región, como Brasil o Argentina, lo que aumentó el furor de los sudamericanos por el inminente regreso.

Finalmente, el misterio culminó. La gira comenzará en su Inglaterra natal el 4 de julio de 2025 en el Principality Stadium de Cardiff, a la que le seguirán 12 fechas en el país. Entre agosto y septiembre harán paradas por Escocia, Irlanda, Canadá, Estados Unidos y México y regresarán a Inglaterra para hacer dos shows en el emblemático Wembley Stadium. En octubre y comienzos de noviembre será el turno de los cinco shows en Australia, lo que dará paso a la etapa latinoamericana del tour, donde no solo visitarán Argentina, sino que también darán increíbles e inolvidables shows en Brasil (en el Estadio MorumBIS) y Chile (en el Estadio Nacional).

Oasis lanzó en 1994 su primer álbum, Definitely Maybe, que se convirtió en un éxito rotundo con canciones como 'Supersonic', 'Rock 'N' Roll Star' y 'Cigarettes & Alcohol' (este año celebraron el aniversario por los 30 años). A ese disco le siguió (What's The Story) Morning Glory?, que se convirtió en el quinto álbum más vendido de todos los tiempos en el Reino Unido.

La polémica por las entradas para la gira de Oasis

La ministra de Cultura británica, Lisa Nandy, anunció a comienzos de septiembre que se había iniciado una investigación contra Ticketmaster, la empresa encargada de poner a la venta las entradas para la vuelta de Oasis, por los numerosos problemas que afrontaron los usuarios para realizar las compras.

Esta empresa utiliza un sistema de ventas similar al de muchas aerolíneas, de "entradas dinámicas" que se ajustan su precio en tiempo real de acuerdo a la demanda que haya en el artículo en venta. Es decir, si muchas personas quieren adquirir una entrada, el precio de esta subirá y, si ocurre lo contrario, el precio se mantiene en el publicado originalmente.

Según las denuncias, al ingresar a la fila virtual para adquirir los tickets, los precios eran muy elevados debido a esta política.

Muchos de los fieles seguidores de la banda, que tuvieron que esperar en filas de más de 100 mil personas, se quejaron de los precios que cambiaron tras ingresar al sitio oficial. Por otro lado, sitios de revendedores ofrecían entradas a 10.000 libras esterlinas, que equivale a 13 mil dólares, o 12.502.000 pesos argentinos.

Al respecto, Nandy informó en un comunicado que se avanzará en una investigación ante el sistema utilizado en Ticketmaster. Además, calificó la situación como "deprimente".

Sin embargo, por otro lado, Jonathan Brown, el Director Ejecutivo de la Sociedad de Agentes y Vendedores de Entradas, defendió el sistema utilizado por el sitio de ventas y sostuvo que el precio estuvo determinado por “los artistas” y sus “directivos”.