Las cuentas oficiales de Stranger Things recalentaron el ambiente para la quinta y última temporada, que se verá en 2025. “En el otoño de 1987, comienza una última aventura″, dice el video en el que los creadores adelantan que los episodios transcurrirán tres años más tarde que la temporada anterior.

La serie llegará a Netflix a mediados del año próximo, aunque todavía no especificaron cuál será la fecha exacta en la que estén disponibles los últimos capítulos de esta apasionante historia. La última temporada contará con ocho episodios, y el clip adelantó sus títulos: "The Crawl", "The Vanishing Of...", "The Turnbow Trap", "Sorcerer", "Shock Jock", "Escape from Camazotz", "The Bridge" y "The Rightside Up", capítulo final que hace un juego de palabras con "The Downside", el inframundo que ocupa el centro de la historia.

El elenco estará conformado por sus históricos actores Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin, y Noah Schnapp, pero se sumarán a la nueva entrega Linda "Terminator" Hamilton, ake Connelly, Nell Fisher y Alex Breaux.

La serie ambientada en la década del '80 comenzó con la desaparición de un chico de un pueblo ficticio. A raíz de la búsqueda del menor van surgiendo una serie de eventos misteriosos que lograron cautivar a un público que siguió muy de cerca cada uno de los capítulos.