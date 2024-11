De J Mascis (esa jota anglo se pronuncia “yei”) se ha dicho de todo. Para comenzar, que es poco comunicativo, casi monosilábico. Tanto que puede provocar desesperación. También tiene fama de lacónico, flemático y apático, por mencionar algunos de los adjetivos que le cuelgan. Eso sí: cuando se sube al escenario, se transforma en un guitarrista distintivo, lírico y expresivo. Y es que su oficio habla más por él que las palabras. Al menos de esto último pudo dar constancia en su regreso a Buenos Aires, en C Art Media, en la noche del jueves, al frente de la banda que lidera: Dinosaur Jr. A 12 años del primer y único recital que ofreció en la ciudad (tuvo a los entonces novedosos El Mató a un Policía Motorizado como acto soporte), esta leyenda del rock alternativo regresó con las pilas recargadas.

Si en su debut porteño pesó más la mística, en esta reincidencia el grupo estadounidense dio muestras de su fortaleza sonora. A la altura de su historia, que este año alcanzó las cuatro décadas. Dinosaur Jr sobrevivió a todo, incluso a ellos mismos. Pese a su apariencia tímida, Mascis ha sido acusado en el pasado de ser un líder controlador y crítico. Esto desencadenó un montón de peleas entre los músicos de la banda, y tal fue el desgaste que en 1997 decidieron parar la pelota. Ocho años más tarde se reconciliaron, a sabiendas de que tendrían que lidiar con las tiranteces y frustraciones no resueltas. Es por eso que intentaron probar otras formas para comunicarse, lo que hasta ahora les dio resultado y se tradujo en cinco álbumes más. El más reciente, Sweep It Into Space, publicado en 2021.

Sin embargo, el cantante, compositor y guitarrista siente que la banda nunca logró volver a tener la simetría, tanto sonora como vinculativamente, de su segundo álbum: You’re Living All Over Me (1987). Trabajo que, por cierto, presagió no sólo el nacimiento del grunge, a partir sus guitarras ruidosas y de esa rítmica propulsora, sino que también se convirtió en una de las obras maestras del rock alternativo. Movimiento que esta semana revolucionó a la capital argentina a raíz de las visitas de próceres de la talla de The Smashing Pumpkins (estelarizó el martes un show en el Movistar Arena con el que demostró su vigencia) y de Jerry Cantrell (voz y guitarra de Alice in Chains), quien actuará este domingo en C Art Media. Amén de la del grupo originario de Amherst.

La performance comenzó con una canción con la que el trío suele inaugurar su show en vivo, “Thumb”. O al menos con ésa empezaron en su debut local, en 2012. Tras ese hermoso rock melancólico y bajonero, levantaron decibeles con el raudo himno “In a Jar”, uno de los varios que eligieron del disco You’re Living All Over Me. Entonces Mascis cambió roles con el bajista Lou Barlow, quien se colgó la guitarra para tocar y cantar la balada lo fi “Garden”. En esa instancia iniciática del recital, el baterista Murph se encontraba incómodo con su instrumento, por lo que volvió locos a los de la técnica del evento hasta que lograron solucionarle el inconveniente. Mientras se levantaba e iba de un lugar a otro, Mascis chequeaba sus tres torres de amplificadores, ubicadas a sus espaldas, y la torre de retorno, situada perpendicularmente a él.

Continuaron con la radiante y dinámica “Been There”, a la que le secundó uno de los hits del grupo, “Fury”, apología al ímpetu sónico. Se trató del primer momento cumbre del recital. También fue la primera vez que pusieron a prueba el sistema de sonido de C Art Media, que estuvo a la altura de esa suite de vatios, ruidos, distorsiones, rabia y pundonor. Al power trío se le empezó a notar tan holgado en escena que un eufórico Barlow le daba el visto bueno al aguante del público, que fue de menos a más. A manera de catalizador de semejante brío. El repertorio amplió sus matices con la sustanciosa “Out There”, justo equilibrio de las tensiones en la canción rock, e irrumpió la melodía de la mano del indie “Feel Pain”, cuya estructura cancionera baja y sube cambios de principio a fin. Todo un dinamo.

Dinosaur Jr. le echó más leña a ese pogo ardiente tras desenfundar “Crumble”, fabuloso paradigma de la idiosincrasia del rock alternativo en la que Mascis empuña una forma de cantar que bebe de la música country. Lo que habla muy bien de la coherencia estética de la banda. Y es que originalmente el objetivo de la terna era hacer un “country ensordecedor”, tal como ellos mismos lo definieron. Propuesta que más tarde desdibujó las líneas entre el rock alternativo, el grunge y un sonido más melódico y tintineante que surgía del auge de la radio universitaria en Norteamérica. Esto sirvió de influencia a artistas como Radiohead y a Blur, y cautivó a Kurt Cobain, al punto de que invitó a Mascis a ser parte de Nirvana previo a que la banda que lideraba saboreara el éxito.

En “Pieces”, mientras algunos volaban por los aires, otra parte del público se hizo con la melodía para convertirla en onomatopeya. En tanto eso pasaba, Barlow, quien en este reencuentro lució una larga y esponjosa melena, iba de un lado a otro del escenario tocando su bajo al nivel del brazo del instrumento. Pusieron el pie en el acelerador en “Kracked”, otro himno de su álbum You’re Living All Over Me, cuya participación en la lista de temas la completaron “Tarpit”, que sigue oliendo a espíritu adolescente, y el condenado grunge explosivo “Sludgefeast”, en el que el baterista dejó en evidencia una soltura y cadencia fascinantes. Ahí la situación parecía fuera de control, entregada al lado más salvaje de las cosas.

La contagiosa “Start Choppin” asomaba el final de la hora y media de recital, lo que terminó por confirmar el vals sónico “Freak Scene”, que estuvo precedido por la arenga “Vamos, Dinosaur”. A la que Murph replicó en la bata. La diligente “Gargoyle” no sólo rankeó entre lo mejor del show, sino que le permitió a Mascis (también estuvo en Buenos Aires, en 2015, en plan solista), constatar por qué es uno de los mejores guitarristas de rock de todos los tiempos. Y sí. Estaba inspirado. El entusiasmo que embargó al trío los motivó a reemplazar a último momento a “Wagon” por la expeditiva “The Lung”. Lo que le vino bien a la conclusión de la performance, a cargo de su apropiación de “Just Like Heaven”, exitazo de The Cure y la analogía justa para ilustrar lo que fue una noche de ensueño con estos héroes del rock.