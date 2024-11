Las estadísticas salariales del Indec muestran un comportamiento de los ingresos de las personas no registradas que, a esta altura, ya resultan un fenómeno sin explicación lógica, y que el propio informe oficial tampoco proporciona. En septiembre, mes referido en el informe oficial de este martes, el índice salarial de este rubro subió 10,4 por ciento. Pero ya viene de un aumento del 10,6 en agosto, 15,1 en julio, 9,2 en junio y 11,8 por ciento en mayo. Es decir, no sólo le estarían ganando estos ingresos no registrados a los aumentos de los trabajos registrados (públicos y privados), sino que le sacarían amplia ventaja a la inflación.

En el promedio, el índice de salarios avanzó en septiembre 4,7 por ciento respecto del mes anterior, según el Indec. En términos interanuales, el crecimiento salarial fue del 181,9 por ciento, menor al alza inflacionaria del 209 por ciento anual, lo cual implica una caída del poder adquisitivo real de los trabajadores de un 10,6 por ciento en comparación con el mismo mes del año anterior.

En el análisis por sectores, los salarios del sector privado registrado subieron un 3,8 por ciento mensual, con un crecimiento interanual del 197,7 por ciento. Esto representa una leve mejora del 0,3 por ciento en términos reales en septiembre, aunque en el análisis interanual muestra una baja del 3,6 por ciento en términos reales. Este sector ha tenido seis meses consecutivos de aumentos reales, aunque los últimos dos meses, agosto y septiembre, registraron subas más modestas.

Por su parte, en el sector público, los salarios aumentaron un 3,9 por ciento en términos nominales, lo que se traduce en un incremento real del 0,4 por ciento en septiembre. A nivel interanual, el incremento fue del 149,5 por ciento, resultando en una caída real del 19,3 por ciento. Aunque el sector público acumula tres meses consecutivos con aumentos por encima de la inflación mensual, los salarios reales interanuales han experimentado caídas en los últimos once meses.

El análisis del sector registrado en su conjunto —que incluye tanto el privado como el público— mostró un crecimiento del 3,8 por ciento mensual y un incremento interanual del 180,3 por ciento.

La diferencia está dada en el sector privado no registrado o "en negro". Si bien el informe indica que la estadística muestra un cierto rezago por metodología de toma de datos, no parece suficiente para explicar el fenómeno estadístico.