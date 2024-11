En Uruguay, la receta de mano dura contra la inseguridad no logró reducir la tasa de homicidios, caballito de batalla de Luis Lacalle Pou cuando llegó a la presidencia, en 2020. La seguridad pública aparece como una de las principales preocupaciones de la ciudadanía de cara al balotaje del domingo 24 de noviembre que enfrentará al candidato Yamandú Orsi, del Frente Amplio (FA) y a Álvaro Delgado, del oficialista Partido Nacional (Blanco).

Con una tasa de 11,2 homicidios cada 100.000 habitantes, la situación de Uruguay se aleja de la tasa registrada, por ejemplo en Argentina -4,4 asesinatos cada 100.000 habitantes- o Chile -4,5-, países con los que se lo suele comparar. Tan pronto como llegó al gobierno, el mandatario de derecha Lacalle Pou impulsó la Ley de Urgente Consideración (LUC), por medio de la cual se puso el foco en la intervención policial, el incremento de las penas y el récord de encarcelamientos.

El desafío

Para un país de 3,4 millones de habitantes, el problema de la inseguridad rankea alto en la opinión pública. Gabriel Vidart, sociólogo y militante frenteamplista, afirma a PáginaI12 que el tema fue un factor clave por el que Lacalle Pou ganó las elecciones en 2019 y representa un desafío para el izquierdista Frente Amplio. “La tasa de homicidios es una de las más altas de la América latina. Las cárceles están que explotan, hay más de 16 mil presos en condiciones pésimas. Uruguay ya ha registrado la presencia de organizaciones criminales brasileñas en sus cárceles. La visión de mano dura de Lacalle Pou, al estilo Bullrich y Petri, no ha dado resultado. Para el FA es un gran desafío resolver esta problemática y volverla una política de Estado”.

Las encuestas divulgadas esta semana arrojan una ventaja entre dos y cuatro puntos de Orsi frente a Delgado, y alrededor de 5 % de indecisos. En ese marco, donde cada voto del exterior cuenta -140 mil uruguayos residen en Argentina según el último censo- es que Vidart coordina desde Buenos Aires una logística para que miles de uruguayos puedan ir a sufragar. "El viaje en Buquebus ya cuenta con un descuento del 80%, entonces el transporte sin cargo está pensado para quienes vayan al litoral y al interior", explica el coordinador frenteamplista. A través del link: https://bit.ly/todosconyamandu, los que viajen ingresan sus datos y los comités de base organizarán los traslados. Para recaudar fondos habrá una cena el 19 de noviembre a las 20 horas en el restaurante Marisquería El Italiano en Solymar, un suburbio del gran Montevideo, con espectáculos a cargo del cantor de tango Nelson Pino y la murga Los diablos verdes.

La misma inquietud la tienen los blancos. El senador electo por el Partido Nacional, Sebastián da Silva, afirmó en Buenos Aires que los uruguayos en Argentina serán "héroes libertadores que cruzan a salvar la patria" si viajan a su país a votar por la propuesta de la derecha, informó Montevideo Portal. "Su voto nos asegura cinco años más de normalidad, vivir tranquilos".

“No hemos podido con los homicidios”

El vivir tranquilos choca de frente con la dificultad del gobierno de Lacalle Pou de cumplir con la promesa de revertir la violencia. “No hemos podido con los homicidios”, reconoció el presidente, un flagelo que golpea especialmente a los jóvenes en una población envejecida. No obstante, la coalición gobernante destaca que durante esta administración bajaron sensiblemente las denuncias de rapiñas, hurtos y abigeato, con respecto a 2019. Disminuyeron un 27%, 19% y 50%, respectivamente, según datos oficiales.

Su candidato Delgado promete más cárceles de alta seguridad, en línea con la propuesta de Guido Manini Ríos, el excandidato presidencial del ultraderechista partido Cabildo Abierto. "Coincidimos en trabajar sobre una cárcel de máxima seguridad, este gobierno está elaborando dos, yo creo que hay que construir la tercera", dijo Delgado, a la vez que se manifestó a favor de "hacer un blindaje en las zonas de frontera".

Estado en el territorio

Consultado por la cuestión de la inseguridad en el canal VTV Noticias, el candidato Orsi del FA destacó el rol del Estado. "Tenés barrios donde las balaceras son cuestiones de casi todos los días. Estas cosas no pasan de un día para el otro, sino que vienen creciendo y lo que no nos puede pasar es que el Estado se retire del territorio. La clave está en el territorio, en el lugar donde la gente vive: llegar con la intendencia, mejorar los espacios públicos, mejorar y poner más centros de educación". El exintendente de Canelones señaló además que el problema no se resuelve sólo con equipos de seguridad del Ministerio de Interior. "Tenes que resolver bien el acceso a la Justicia, el tema de la rehabilitación, separar la paja del trigo. No todos los que entran a la cárcel son lo mismo".

En el vecino país los delitos subieron por el narcotráfico. Vidart explica dos aspectos del asunto. "Uruguay es un país puerto, por Montevideo pasan 3300 contenedores diarios, de ahí vienen los productos desde la Hidrovía Paraguay-Paraná, pasan por Montevideo y luego van a Europa. El actual gobierno otorgó la concesión de la terminal especializada de contenedores a una empresa belga, y había solo un escáner, ahora hay tres. Aparecen cargamentos de drogas que están siendo descubiertos en Europa. Por otro lado, se dan rencillas entre bandas que se disputan territorio para la venta de pasta base. Es el grave problema de las narcobandas asociadas al narcomenudeo que envician a los jóvenes", sostiene el sociólogo.