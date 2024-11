Cines

BTS MAPS OF THE SOUL ONE

Musical/documental. N/A

Cinépolis. Hoy, 18 hs; mar, 16 hs; mié, 20 hs

CÓDIGO: TRAJE ROJO

Con Dwayne Johnson, Chris Evans. Dir: Jake Kasdan. SAM 13 años

Cinépolis. Cas 22.15 hs

Hoyts. Cas 14.10*, 15.00**, 17.00*, 17.15**, 19.45*, 20.00**, 22.30*, 22.45** hs (*solo sáb y dom) (**excepto sáb y dom)

Nuevo Monumental. Cas: 19.15 hs

Showcase. Cas 13.50, 14.20, 16.30, 19.15, 22.05 hs

EL TIEMPO QUE TENEMOS

Con Andrew Garfield, Florence Pugh. Dir: John Crowley. SAM 13 años

Cines del Centro. Sub: 17.20, 19.40 hs

Cinépolis. Cas: 16.00 hs

Hoyts. Cas: 22.30 hs

Showcase. Cas: 14.20 hs; Sub: 16.50, 19.20, 21.55 hs

ENHYPEN WORLD TOUR FATE

Concierto. N/A

Cinépolis. Sub: Mar, 18 hs

GLADIADOR 2

Con Connie Nielsen, Denzel Washington. Dir. Ridley Scott. SAM 13 años c/Res

Cines del Centro. Sub: 14.30, 17.30, 20.30, 22.00* hs (*solo vie y sáb)

Cinépolis. 4D.2D Cas: 16.00, 19.00, 22.00 hs; 2D Cas: 14.00*, 16.20, 16.50, 1745, 18.30, 19.30, 21.00, 22.30, 22.50 hs; 2D Sub: 19.0, 21.30 hs (*solo sáb y dom)

Hoyts. DBOX+2D Cas: 15.10, 16.10, 18.20, 19.20, 21.30 hs; DBOX+2D Sub: 22.30 hs; 2D Cas: 15.10, 16.10, 16.30, 17.45, 19.20, 18.50, 19.20, 19.40, 21.00, 21.30, 22.00 hs; Sub: 22.30, 22.50 hs

Nuevo Monumental. Cas: 14.45, 15.45, 18.00, 19.00, 21.15, 22.00 hs; Sub: 18.30, 21.30 hs

Showcase. Cas 12.55*, 13.30, 15.30, 16.05, 16.35, 18.35, 19.10, 21.40, 22.15, 22.45 hs; Sub: 13.10*, 14.00, 1.50, 16.20, 17.05, 18.55, 19.25, 19.40, 20.10, 21.25, 22.00, 22.30 hs (*solo sáb y dom)

GOLPE DE SUERTE EN PARÍS

Con Lou de Laäge, Valérie Lamercier. Dir: Woody Allen. SAM 13 años c/Res

Cines del Centro. Sub: 15.10, 17.20, 19.40, 22.10* hs (*solo vie y sáb)

Cinépolis. Sub: 15.20*, 20.30 hs (*solo sáb, dom y lun)

Nuevo Monumental. Sub: 21.50 hs

Showcase. Sub: 14.00, 16.10, 18.20, 20.30 hs

LA HABITACIÓN DE AL LADO

Con Tilda Swinton, Julianne Moore. Dir: Pedro Almodovar. SAM 13 años

Cines del Centro: Sub: 17.40, 20.00, 22.20* hs (*solo vie y sáb)

LA LEYENDA DEL DRAGÓN

Animación. Dir: Jianping Li, Salvador Simó. ATP

Showcase. Cas: 13.45* hs (*solo sáb, dom y lun)

LA SUSTANCIA

Con Demi Moore, Margaret Qualley. Dir: Coralie Fargeat. SAM 16 c/Res

Showcase. Sub: 19.05, 22.10 hs

NIKO: LA AVENTURA DE LAS NARICES FRÍAS

Animación. Dir: Kari Juusonen, Jorgen Lerdam. ATP

Cines del Centro. Cas: 15.20 hs

Cinépolis. Cas: 14.00*, 18.15 hs (*solo sáb, dom y lun)

Hoyts. Cas: 14.00*, 15.10**, 16.05*, 17.15**, 18.10* hs (*solo sáb y dom) (**excepto sáb y dom)

Nuevo Monumental. Cas: 15.15 hs

Showcase. Cas: 12.35*, 14.40, 16.45 hs (*solo sáb y dom)

ROBOT SALVAJE

Animación. Dir: Fernando Andrés Saad. ATP

Cinépolis. Cas: 14.00*, 15.00*, 22.20 hs (*solo sáb, dom y lun)

Hoyts. Cas: 14.05*, 15.10, 17.35, 20.00 hs (*solo sáb y dom)

Nuevo Monumental. Cas: 17.15, 19.30 hs

Showcase. Cas: 12.00*, 14.25, 16.40, 19.00 hs (*solo sáb y dom)

SONRÍE 2

Con Naomi Scott, Sossie Bacon. Dir: Parker Finn. SAM 16 años c/Res

Showcase. Cas: 19.35 hs; Sub: 22.25 hs

TERRIFIER 3

Con Jason Patric, Daniel Roebuck. Dir: Damien Leone. SAM 18 años

Cinépolis. Cas: 22.40 hs

Hoyts: Cas: 19.20*, 20.15**, 22.10*, 23.00** hs (excepto sáb y dom) (**solo sáb y dom)

Nuevo Monumental. Cas: 22.10 hs

Showcase. Cas: 14.10, 16.55, 19.45 hs; Sub: 22.35 hs

TOMORROW X TOGETHER WORD TOUR

Música. N/A

Cinépolis. Sub: Sáb, 16.00 hs; lun, 20.00 hs

UN PANDA EN ÁFRICA

Animación. Dir: Richard Claus, Krasten Kiilerich. ATP

Cines del Centro. Cas: 15.00 hs

Cinépolis. Cas: 14.20*, 16.30 hs (*solo sáb, dom y lun)

Hoyts. Cas: 14.30*, 15.10**, 16.40*, 16.45** hs (*solo sáb y dom) (**excepto sáb y dom)

Nuevo Monumental. Cas: 17.45 hs

Showcase. Cas 13.00*, 15.10, 17.15 hs (*solo sáb y dom)

VENOM: EL ÚLTIMO BAILE

Con Tom Hardy, Chiwetel Ejiofor. Dir: Kelly Marcel. SAM 13 años

Cinépolis. 17.45, 22.50 hs

Hoyts. 15.30, 18.00, 20.30, 23.00 hs

Nuevo Monumental. Cas: 16.45, 19.45, 21.45 hs

Showcase. Cas: 12.20*, 14.50, 17.20, 19.50, 22.20 hs; Sub: 22.40 hs (*solo sáb y dom)

Música

ASTENGO

Mitre 754

David Lebón. Sáb 23, a las 21 hs

BEATMEMO PUB

Oroño y Güemes

Iceberg. Tributo a The Beatles. Mañana, a las 20.30 hs

BIOCERES ARENA

Córdoba 3475

Fabiana Cantilo. Jue 21, a las 20 hs

C. C. CONTRAVIENTO

Rodríguez 721

Litto Nebbia. Serán dos noches irrepetibles, 22 y 23 de nov, 21 hs.

EX SOCIEDAD RURAL

Bv. 27 de Febrero y Caesar

Wos. Sáb 23, a las 21 hs

PLATAFORMA LAVARDEN

Sarmiento y Mendoza

La canción final de Freud. Doctor Chinaski + Los Bardos. Vie 22, a las 21 h. (Terraza)

La Perilla cumple 10 años. Jue 21, a las 21 h. (Terraza)

Mariano Loiacono New Quintet. Vie 22, a las 21 h. (Teatro)

Teatro

BROADWAY

San Lorenzo 1223

El principito: una aventura musical. Vie 22, a las 20.30; sáb 23 y dom 24, a las 19.30 hs.

CEC

Paseo de las Artes 310

100 veces. Obra de danza contemporánea que indaga sobre el transcurrir de los cuerpos a través del tiempo y del espacio, desde su gestación hasta su desintegración. Jue 21, a las 21 hs

Acaso un cuerpo. Un rostro de espejos que refracta a quien lo mira. La desesperación por llegar a un otro que desaparece en su propia imagen. Cuerpos que pierden sus límites en un nudo tan amoroso como asfixiante. Dir: Analía Cannone. Vie 22, a las 21 hs

LA ESCALERA

9 de Julio 324

Night Show. Guido es un hombre excéntrico y apasionado que conduce un programa televisivo por el que transitan diferentes celebridades del espectáculo. A medida que avanza su programa va generando vínculos un tanto extraños con los entrevistados. Dir: Mario Pucheta. Vie de nov, a las 21 h

LA MANZANA

San Juan 1950

La Sal. Dos hermanas se reúnen después de muchos años en un departamento que las alojó de pequeñas durante sus vacaciones, en Santa Clara del Mar. ¿El motivo del encuentro? La cremación de su padre Dir: Luciana Di Pietro. Sáb 23 y sáb 30, a las 21 hs

Lulú o las preguntas. Sobrevivientes de una sociedad que los expulsa, se amparan en su isla sin memoria. Envejecer y crecer así no tiene sentido. Lulú en su intento de construir un futuro se hace preguntas. Dir: Ricardo Arias y Javier Palomino. Vie 22 y 29, a las 21

Tesis sobre el automatismo humano. El tránsito por el desarrollo de una tesis doctoral real, llevada a cabo por Laura Pomponio actriz y científica dio lugar al encuentro entre la ciencia y el teatro. Dir: Ricardo Arias. Dom de nov, a las 20 hs

LA ORILLA INFINITA

Colón 2148

Paradero. Obra que pone en escena diez años vividos por Carmen y Paloma, una pareja de mujeres de casi cuarenta años, que al separarse hacen carne y eco del mandato social de ser mujeres y ser madres. Dir: Simonel Piancatelli. Vie de nov, a las 21 hs

MICROTEATRO ROSARIO

San Lorenzo 1329

Del otro lado. La realidad y la ficción se confunden a partir de una noticia. Dramaturgia: Rocio Falcone. Dir: Martín Fumiato. Jue a sáb. Entradas microteatrorosario.com.

MULTIESPACIO NICASIO

San Lorenzo 1055

Los modernos. Presentan El humor después del humor. Un lenguaje teatral con código propio. Una escenografía mínima, pero sobre todo, un exceso de creatividad. Vie 29, a las 21