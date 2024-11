Ante un nuevo amague del Gobierno de presentar un proyecto de eliminar las PASO, el PRO mantuvo silencio. Mauricio Macri recela -y con razón- de las intenciones del oficialismo para querer, justo a fin de año, ponerse a discutir la eliminación de las primarias. En la negociación del año que viene entre La Libertad Avanza y el PRO, la existencia de la posibilidad de ir a internas es una herramienta fundamental para el expresidente, ya sea como amenaza o como acción real de ir y disputarle candidaturas a Javier Milei en distritos donde está flojo de estructuras. Además de señalar sus sospechas sobre las intenciones del Gobierno, desde el PRO recordaron que tienen hace meses presentado un proyecto propio, que no elimina las PASO pero les quita obligatoriedad y determina que solo se hagan donde haya listas que compitan realmente.



Esta vez fue el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien volvió a amagar con la presentación del proyecto de eliminación de las PASO: “Nosotros queremos avanzar. Creemos que no han dado ningún resultado, no han sido positivas. Han sido solamente una creación política en el interés de una fuerza en un momento particular”, sostuvo el ministro coordinador.

La semana pasada, el encargado de anunciar el proyecto fue el vocero Manuel Adorni: "El Gobierno nacional va a enviar al Congreso la Ley de Reforma para el Fortalecimiento Electoral. Este proyecto propone eliminar el régimen de Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, más conocido como PASO". Adorni dijo que las PASO son una "encuesta millonaria al servicio de la política y en detrimento de la economía y el tiempo de los argentinos".



Y antes de Adorni había hecho un anuncio similar José Luis Espert, pero dio marcha atrás por el enojo que generó la decisión inconsulta en sus aliados del PRO. También habían intentado eliminar las PASO en la primera versión de la Ley Bases.

Y finalmente el Gobierno dejó trascender que el proyecto, finalmente, se tratará en extraordinarias (ver aparte).



PASO en falso



"Nos llama la atención que el Ejecutivo anuncie ahora que enviará un proyecto de eliminación de las PASO, a menos de un mes de la finalización del periodo ordinario de sesiones", fue lo más liviano que le dijeron a este diario desde el PRO. Claramente, Macri se huele una jugada política de Santiago Caputo. En el PRO, indican que no dan los plazos para tratar una ley electoral, que requiere mayorías calificadas (por lo menos, en sesiones ordinarias), y menos que menos es serio hacerlo tan cerca de fin de año.



"Va a terminar quedando su tratamiento inevitablemente para el año próximo. Y siempre sostuvimos que no es correcto cambiar las reglas de juego en años electorales", rebaten desde el PRO.

Detrás de los cuestionamientos, está la tenida entre Macri y Karina Milei por las listas del año que viene. Sin PASO, el expresidente quedará a merced de la lapicera de la hermana presidencial. Sus opciones serán ir por separado o aceptar lo que le ofrezcan en las listas. Y lo que tienen pensado ofrecerle es bien poco, dado que tanto Caputo como Karina Milei consideran que el electorado del PRO ya se pasó a La Libertad Avanza y les queda poco por ofrecer.



En cambio, con la posibilidad de internas vigente, Macri cuenta con una herramienta de presión, cuando no de acción en el que caso que decida competir en determinadas provincias. Las legislativas son elecciones distritales, y hay muchos distritos donde en 2023 La Libertad Avanza demostró tener una estructura nula o pobre (no presentaron candidatos a gobernador o, en los casos en que los presentaron, sacaron porcentajes irrisorios). Entonces, Macri puede jugar a coparles las listas en donde no tengan cómo enfrentar al PRO. O bien puede acordar, pero con mejores perspectivas para sus candidatos a diputados y senadores.



De PASO a PAS



Ante la avanza del Gobierno, el PRO se ocupó de recordar que ellos ya tienen posición sobre el tema. Y data de julio, cuando presentaron un proyecto de ley para convertir las PASO en las PAS: "Primarias Abiertas y Simultáneas". El proyecto tiene entre sus autores a Cristian Ritondo, Martín Yeza, Alejandro Finocchiaro y Diego Santilli. "Lo presentaron para tratarlo con tiempo", no dejan de destacar en el macrismo, para contrastar con el apuro de fin del año del oficialismo.



¿Qué dice el proyecto del PRO? Que la elección pasa a ser no obligatoria: puede ir a votar el que quiera y el que no, no tiene sanción. Además, estipula que "en aquellos distritos en los cuales todas las agrupaciones políticas hubiesen oficializado listas únicas de precandidatos para la totalidad de las categorías de cargos electivos, la Justicia Electoral competente debe proceder a la suspensión de la convocatoria a las elecciones primarias en ese distrito". Es decir, solo se hacen las primarias en los distritos donde haya competencia real.



Con este proyecto, el PRO plantea un ahorro de dinero al tiempo que mantiene la herramienta electoral de las primarias. "Entendemos que pueden usar el argumento de la austeridad, eso lo contempla nuestro proyecto. Analizaremos el del oficialismo con responsabilidad, pero todavía no podemos decir mucho sobre su contenido porque no lo recibimos", zanjaron el tema.



Habrá que ver si, finalmente, el Gobierno cumple con su nuevo anuncio de presentar el proyecto de eliminación de las PASO en extraordinarias o si queda solo en amenaza.