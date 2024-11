La decisión del Gobierno nacional de fijar como “días no laborales” al 2 de mayo, 15 de agosto y 21 de noviembre de 2025 se volvió un drama para los municipios turísticos de la provincia de Buenos Aires. Es que, si bien la administración de Javier Milei los fijó con “fines turísticos”, al no calificarlos como feriados deja en manos de las patronales la opción de brindarlos o no a sus trabajadores.

Además, no se agregó ningún “puente” al 12 de octubre, Día del Respeto de la diversidad cultural, que es uno de los feriados donde suele haber multiplicidad de fiestas y eventos a lo largo y ancho de la provincia.

El intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, fue uno de los que cuestionó con dureza la medida del gobierno libertario, que tiene como titular del área de Turismo a Daniel Scioli. El peronista que desembarcó en la gestión de Javier Milei por la recomandación de su "amigo" Guillermo Francos, fue durante ocho años gobernador de la provincia de Buenos Aires y conoce la relevancia que tiene el turismo para las arcas bonaerenses y municipales, algo que suma al enojo de los jefes comunales.

“Para nosotros los fines de semana largos significan trabajo, porque es cuando recibimos algo de turismo en la temporada invernal y armamos simultáneamente fiestas como la de la Diversidad Cultural, que este año no tiene un fin de semana largo”, evaluó Barrera en diálogo con Buenos Aires/12.

El intendente de Unión por la Patria apuntó directamente contra el exgobernador: “No se entiende mucho. Él sabe, y en algunos momentos ha aportado a través de la Provincia a las fiestas y promovía el turismo. Está olvidándose de esa situación y no contemplar lo que ocurre en esta región me parece que hay una fuerte contradicción”.

El último informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) en relación al movimiento turístico del fin de semana largo por el Día de la Soberanía, da cuenta de que la cantidad de personas que viajó este fin de semana fue 2,3 por ciento menor a la del mismo fin de semana de 2022 (no se cuenta 2023 porque coincidió con las elecciones presidenciales), al tiempo que se resaltó que hubo viajes más cortos que en octubre y mucha búsqueda de celebraciones o actividades al elegir el destino.

Según la entidad, la semana pasada la ocupación en hoteles de mayor categoría fue la más destacada, con estadías promedio de 2,5 noches. “Pese a las dificultades económicas que afectaron al sector, como la devaluación que favorece el turismo en Brasil, el fin de semana largo fue un alivio para los operadores locales, quienes ya se preparan para la temporada de verano”, valoró la CAME.

El intendente de General Alvarado, cuya localidad cabecera es Miramar, Sebastián Lanantuony, señaló a Buenos Aires/12 que la medida del Gobierno nacional tiene “coherencia” con la política macroeconómica que lleva adelante y que afecta a diversos sectores productivos, entre ellos, el del turismo.

“Después de las vacaciones de invierno, que no dejaron conforme a ningún prestador turístico, habíamos solicitado que se tuviera una estrategia desde Turismo nacional que contemplara los fines de semana largo, por eso habíamos pedido el feriado del 17 de agosto, como un gesto de compensar lo que hoy estamos viviendo con preocupación en los distritos costeros”, postuló.

Una preocupación creciente entre los jefes comunales de la Quinta sección se refleja en el incremento de las opciones de viajes al exterior, fundamentalmente a Brasil, que los deja en una situación compleja.

“Las variables económicas del Gobierno nacional hacen que no seamos competitivos contra otras propuestas; a esto se le suma que recortan trazas domésticas, por ejemplo la de Mendoza-Mar de Plata con Aerolíneas Argentinas, pero sí aumentan las frecuencias a Brasil", dijo Lanantuony. "Vemos que, evidentemente, al Gobierno nacional no le interesa en absoluto promocionar los destinos turísticos locales”, apuntó.

El jefe comunal y referente del Frente Renovador tampoco se olvidó de Scioli y calificó como “llamativas” las políticas del área en detrimento de la Provincia. “Habiendo ocupado el cargo que ocupó, habiendo tenido siempre una clara vocación de promoción del turismo, no está reparando en este tipo de situaciones; a lo mejor prioriza su cariño con su último cargo de embajador de Brasil y prefiere promover los vínculos con el país hermano que promocionar a sus propios compatriotas”, postuló al describir una actitud que describe como "inentendible".

La Provincia de organiza para una temporada a la baja

Tanto los intendentes de la región atlántica, como funcionarios del Gobierno de la provincia de Buenos Aires ya saben que la temporada de verano será “difícil”. Por esa razón, la gestión provincial se prepara para fomentar el turismo interno con el fin de intentar paliar una caída que advierten inevitable.

El titular del Banco Provincia, Juan Cuattromo, en una de las habituales conferencias de prensa desde La Plata aseguro que “la temporada va a ser difícil, sobre todo para los destinos bonaerenses porque el esquema de política cambiaria del Gobierno nacional atenta contra ellos”.

En ese orden, se anunciaron medidas que buscan mermar ese impacto. Así, los consumidores podrán pagar en el sector turístico en hasta 15 cuotas sin interés hasta 28 de febrero.

Asimismo, se abrió una línea de crédito especial para pymes turísticas, que ofrece un plazo máximo de 24 meses, con un periodo de gracia de seis meses para el pago del capital y tasa anual del 42 por ciento.

Del mismo modo, está en vigencia la línea de Impulso Bonaerense para pymes, que permite la compra de insumos de producción nacional; con tasa del 18 por ciento fijo.

El próximo 5 de diciembre, en tanto, se llevará adelante el Consejo Provincial de Turismo, convocado por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica que conduce Los destinos de la costa atlántica, en problemas, donde estarán presentes los intendentes y referentes de la industria. La idea es poder coordinar el plan de acción en el inicio de la temporada.