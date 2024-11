El presidente de Racing, Víctor Blanco, reveló que el candidato opositor e ídolo del club Diego Milito no lo llamó para felicitarlo por la conquista de la Copa Sudamericana. “No me llamó Milito. Me parece es algo que correspondía, yo lo hubiera llamado. Le falta humildad", dijo Blanco a 20 días de las elecciones presidenciales que tendrán lugar el próximo 15 de diciembre con Christian Devia como el candidato oficialista y a Milito y Miguel Jiménez al frente de las listas opositoras.

"Las elecciones las veo bien y a partir de ahí el que gane se va a encontrar con un club totalmente distinto al que encontramos nosotros. Tomamos un club totalmente devastado y hemos llevado el club a donde está hoy. Lo que tenemos nosotros de gestión es lo que está a la vista. Los juicios laborales que nos habían dejado los hemos cerrado a más de la mitad”, agregó Blanco quien dirige Racing desde 2013.

Además, el presidente explicó por qué no se presentó para competir en estas elecciones e irá como candidato a vice del oficialismo: “Yo pensé que ya era el momento de dar un paso al costado. Yo me he equivocado, soy humano. Hay que equivocarse menos de lo que acertás, sino no funciona y quiero dejarle lo mejor al club”.