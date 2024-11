La FIFA dio a conocer la lista de nominados a los premios The Best FIFA Football Awards 2024, que reconocerán a las estrellas del año de fútbol masculino y femenino, tanto de clubes como de selecciones. Lionel Messi, Lionel Scaloni y Emiliano "Dibu" Martínez figuran entre varios argentinos que buscarán levantar el galardón.



Según consignó la Federación Internacional de Fútbol, los usuarios ya pueden votar en las diversas categorías de premios en sitio oficial de FIFA.com, entre las que se encuentran el Premio The Best al Jugador de la FIFA de Fútbol, el Premio The Best a la Jugadora de la FIFA, el Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino y el Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Femenino. También los hinchas podrán elegir el Premio The Best al arquero de la FIFA y en el Premio The Best a la arquera de la FIFA.

Para esta edición, los usuarios elegirán exclusivamente al ganador del Premio de la Afición de la FIFA, mientras que un panel de expertos elegirá el destinatario del Premio Fair Play de la FIFA. Los ganadores del nuevo Premio Marta y del Premio Puskás de la FIFA (los mejores goles) serán elegidos entre los hinchas y también por un panel de FIFA Legends, cuyo voto tendrá el mismo peso.

Vale resaltar que estos premios reconocen a los mejores futbolistas desde el 21 de agosto de 2023, el día siguiente al último que se tuvo en cuenta para la entrega pasada, hasta el 10 de agosto de 2024, el comienzo de la temporada actual. Se toman en cuenta los grandes torneos de la temporada 2023-2024 y que incluyen las últimas ediciones de la Copa América y la Eurocopa.

¿Cómo se eligen a los ganadores de los Premios The Best 2024?

Los votos de los hinchas valdrán lo mismo que los de un panel de expertos. Cabe destacar que esos votos tendrán el mismo peso que los de los actuales capitanes y entrenadores de las selecciones nacionales masculinas y femeninas, así como los de los representantes de medios de comunicación.



La novedad de la presente edición de The Best FIFA Football Awards está en que los aficionados también tendrán la oportunidad de participar en la elección del Premio The Best al once masculino de la FIFA y el Premio The Best al once femenino de la FIFA.



De esta manera, los seguidores podrán elegir a sus jugadores entre una lista de 77 nominados (22 defensores, 22 mediocampistas y 22 delanteros, más 11 arqueros) y colocarlos con el fin de formar su equipo.

El plazo para votar termina el próximo martes 10 de diciembre.

¿Cuándo se entregan los Premios The Best 2024?

La FIFA todavía aún no confirmó la fecha de entrega de los premios The Best 2024, aunque se espera que tengan lugar en enero o febrero de 2025.

Todos los nominados a los Premios The Best

Premio The Best a la Jugadora de la FIFA

Aitana Bonmatí (España), Barcelona

Barbra Banda (Zambia), Shanghái Shengli/Orlando Pride

Caroline Graham Hansen (Noruega), Barcelona

Keira Walsh (Inglaterra), Barcelona

Khadija Shaw (Jamaica), Manchester City

Lauren Hemp (Inglaterra), Manchester City

Lindsey Horan (Estados Unidos), Olympique de Lyon

Lucy Bronze (Inglaterra), Barcelona/Chelsea

Mallory Swanson (Estados Unidos), Chicago Red Stars

Mariona Caldentey (España), Barcelona/Arsenal

Naomi Girma (Estados Unidos), San Diego Wave

Ona Batlle (España), Barcelona

Salma Paralluelo (España), Barcelona

Sophia Smith (Estados Unidos), Portland Thorns

Tabitha Chawinga (Malaui), París Saint-Germain/Olympique de Lyon

Trinity Rodman (Estados Unidos), Washington Spirit

Premio The Best al Jugador de la FIFA

Dani Carvajal (España), Real Madrid

Erling Haaland (Noruega), Manchester City

Federico Valverde (Uruguay), Real Madrid

Florian Wirtz (Alemania), Bayer Leverkusen

Jude Bellingham (Inglaterra), Real Madrid

Kylian Mbappé (Francia), París Saint-Germain/Real Madrid

Lamine Yamal (España), Barcelona

Lionel Messi (Argentina), Inter Miami

Rodri (España), Manchester City

Toni Kroos (Alemania), Real Madrid (retirado)

Vinícius Jr. (Brasil), Real Madrid

Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Femenino

Arthur Elias (Brasil), Brasil

Elena Sadiku (Suecia), Celtic

Emma Hayes (Inglaterra), Chelsea/Estados Unidos

Futoshi Ikeda (Japón), Japón

Gareth Taylor (Inglaterra), Manchester City

Jonatan Giráldez (España), Barcelona/Washington Spirit

Sandrine Soubeyrand (Francia), París FC

Sonia Bompastor (Francia), Olympique de Lyon/Chelsea

Premio The Best al Entrenador de la FIFA de Fútbol Masculino

Carlo Ancelotti (Italia), Real Madrid

Lionel Scaloni (Argentina), Argentina

Luis de la Fuente (España), España

Pep Guardiola (España), Manchester City

Xabi Alonso (España), Bayer Leverkusen

Premio The Best a la arquera de la FIFA

Alyssa Naeher (Estados Unidos), Chicago Red Stars

Ann-Katrin Berger (Alemania), Chelsea/NJ/NY Gotham

Ayaka Yamashita (Japón), INAC Kobe Leonessa/Manchester City

Cata Coll (España), Barcelona

Mary Earps (Inglaterra), Manchester United/París Saint-Germain

Premio The Best al arquero de la FIFA

Andriy Lunin (Ucrania), Real Madrid

David Raya (España), Arsenal

Ederson (Brasil), Manchester City

Emiliano Martínez (Argentina), Aston Villa

Gianluigi Donnarumma (Italia), París Saint-Germain

Mike Maignan (Francia), AC Milán

Unai Simón (España), Athletic Club

Premio Marta de la FIFA 2024 (mejor gol fútbol femenino)

Delfina Cascarino (Olympique de Lyon-Benfica | 27 de marzo de 2024)

Marina Hegering (Essen-Wolfsburgo | 29 de enero de 2024)

Sakina Karchaoui (Francia-Suecia | 12 de julio de 2024)

Paulina Krumbiegel (Duisburgo-Hoffenheim | 2 de febrero de 2024)

Marta (Brasil-Jamaica | 1 de junio de 2024)

Nina Matejic (Serbia-Inglaterra | 17 de julio de 2024)

Beth Mead (Arsenal-West Ham | 26 de noviembre de 2023)

Giuseppina Moraca (Lazio-Bolonia | 15 de octubre de 2023)

Asisat Oshoala (Barcelona-Benfica | 14 de noviembre de 2023)

Mayra Pelayo (México-Estados Unidos | 27 de febrero de 2024)

Trinidad Rodman (Estados Unidos contra Japón | 3 de agosto de 2024)

Premio Puskas de la FIFA 2024 (mejor gol fútbol masculino)

Hassan Al Haydos (Qatar-RP China | 21 de enero de 2024)

Terry Antonis (Ciudad de Melbourne-Western Sydney Wanderers | 12 de marzo de 2024)

Yassine Benzia (Argelia-Sudáfrica | 26 de marzo de 2024)

Walter Bou (Lanús-Tigre | 4 de agosto de 2024)

Michael Chirinos (Costa Rica-Honduras | 23 de marzo de 2024)

Federico Dimarco (Inter de Milán-Frosinone | 12 de noviembre de 2023)

Alejandro Garnacho (Everton-Manchester United | 26 de noviembre de 2023)

Mohamed Kudus (West Ham United-Friburgo | 14 de marzo de 2024)

Denis Omedi (KCCA-Kitara | 6 de agosto de 2024)

Pablo Onuachu (Trabzonspor-Konyaspor | 10 de noviembre de 2023)

Jaden Philogen (Rotherham United-Hull City | 13 de febrero de 2024)

Premio The Best al once masculino de la FIFA

Entre la extensa lista de nominados se encuentran los argentinos:

Emiliano Martínez

Nicolás Otamendi

Luciano Acosta

Thiago Almada

Lautaro Martínez

Lionel Messi

Germán Cano

Premio de la Afición de la FIFA

José Armando: José Armando, un joven seguidor de Cruz Azul enfermo de leucemia, se convirtió en un símbolo de esperanza no solo de la afición del equipo, sino de todas las personas que sufren enfermedades terminales. El chico falleció de forma trágica a los catorce años, antes de poder cumplir su sueño de conocer a los jugadores del equipo de sus amores. No obstante, su historia dejó una profunda huella en el club y en el fútbol Mexicano.

José Armando, un joven seguidor de Cruz Azul enfermo de leucemia, se convirtió en un símbolo de esperanza no solo de la afición del equipo, sino de todas las personas que sufren enfermedades terminales. El chico falleció de forma trágica a los catorce años, antes de poder cumplir su sueño de conocer a los jugadores del equipo de sus amores. No obstante, su historia dejó una profunda huella en el club y en el fútbol Mexicano. Craig Ferguson: El aficionado escocés Craig Ferguson caminó los 1609 kilómetros que separan Glasgow de Múnich con motivo del inicio de la Eurocopa de la UEFA 2024 y recaudó así fondos para Brothers in Arms, una organización benéfica dedicada a la salud mental. A la conclusión de su titánica empresa, había recaudado casi 80 000 GBP.

El aficionado escocés Craig Ferguson caminó los 1609 kilómetros que separan Glasgow de Múnich con motivo del inicio de la Eurocopa de la UEFA 2024 y recaudó así fondos para Brothers in Arms, una organización benéfica dedicada a la salud mental. A la conclusión de su titánica empresa, había recaudado casi 80 000 GBP. Guilherme Gandra Moura: Guilherme Gandra Moura padece epidermólisis ampollar, una extraña enfermedad genética. Un vídeo del pequeño reuniéndose con su madre tras despertar del coma se hizo viral en las redes sociales. Guilherme es un aficionado incondicional del Vasco da Gama y de Gabriel Pec en particular—que ahora milita en LA Galaxy—, a quien conoció, abrazó y calificó de su «mejor amigo». El pequeño Gui ha asistido a diversos entrenamientos y partidos de su equipo, y ha saludado a algunos de sus ídolos. Además, ha conquistado el corazón de los seguidores del Flamengo y el Fluminense, archirrivales deportivos del Vasco da Gama.

