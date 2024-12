"Una más y no jodemos más". Una frase que caería como anillo al dedo y pinta de cuerpo entero a esta gestión ultraderechista encabezada por Javier Milei, que no para de sacarse de encima a funcionarios de todas las jerarquías posibles. La nueva víctima de las inseguridades del Presidente es Florencia Mizrahi, la titular de la ex AFIP, ahora denominada Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

"El Presidente de la Nación tomó la decisión de echar a la titular de ARCA y a dos funcionarios por la modificación al régimen de streamers e influencers", confirmó este sábado por la tarde el vocero Manuel Adorni, haciendo referencia a Mizrahi y a otros integrantes de los cuales no trascendieron los nombres.

En esa línea, el portavoz de Milei anunció que "Juan Pazo asumirá como nuevo titular de ARCA y Pablo Quirno asumirá el rol de Secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería Argentina".

Mizrahi había sido designada mediante el decreto 954/2024 en octubre pasado, cuando el Gobierno disolvió la AFIP y le dio curso al nuevo organismo.

Los últimos despidos de la era Milei

El desplazamiento más importante se había dado a fines de octubre, con la salida de la canciller Diana Mondino, luego de que Argentina votara, consecuentemente con su historia, en rechazo al bloqueo contra Cuba en la asamblea de Naciones Unidas. Su lugar fue ocupado por Gerardo Werthein, que oficiaba como embajador argentino en Washington DC.

El 27 de noviembre pasado, los últimos despedidos también se dieron desde el sector diplomático. El embajador argentino en España, Roberto Bosch, y el cónsul en Nueva York, Pablo Piñeiro Aramburu, fueron apartados en medio de los cambios que se están llevando a cabo en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Un día antes de la expulsión de Mondino, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, le pidió la renuncia a una funcionaria de su cartera después de que se conociera que la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, Yanina Nano Lembo, había gastado casi 2 millones de pesos en una cafetera y otros 3 millones por un servicio de catering para un almuerzo. Se trata de Constanza Cassino, la ahora exsubsecretaria de Gestión Administrativa de la Secretaría de Niñez y Familia. Ambas fueron eyectadas de la cartera.

Semanas atrás de estas salidas, el secretario de Transporte, Franco Mogetta, comunicó la decisión del apartamiento del titular de la Junta de Seguridad en el Transporte, Julián Obaid, y del Director de Relaciones Institucionales, Hilario Lagos. Fue por la contratación de un servicio de catering por 13 millones de pesos y de diversas irregularidades detectadas sobre la JST.

La interminable lista de funcionarios echados

A pocos días de cumplir un año en la Casa Rosada, varios funcionarios de renombre fueron desplazados por Milei, la mayoría apuntados por el propio presidente de no ser lo suficientemente leales a las "ideas de la libertad" que profesa. Entre los más de 50 nombres de los "infieles" que ya no están más en la gestión libertaria se encuentran:

Guillermo Ferraro , exministro de Infraestructura

, exministro de Infraestructura Nicolás Posse , exjefe de Gabinete

, exjefe de Gabinete Pablo de la Torre , exsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia

, exsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia Omar Yasín , exsecretario de Trabajo

, exsecretario de Trabajo Osvaldo Giordano , extitular de la ANSES

, extitular de la ANSES Eduardo Rodríguez Chirillo , exsecretario de Energía

, exsecretario de Energía Mario Russo , exministro de Salud

, exministro de Salud Julio Garro, exsubseretario de Deportes

Como si fuera poco, en el Ministerio de Economía, liderado por Luis Caputo, se contabilizan más despidos, como Flavia Royón y Fernando Vilella, quienes también fueron víctimas de esta cacería de brujas.

Pero no todo es desconfianza para el jefe de Estado, ya que el Ministerio de Seguridad encabezado por Patricia Bullrich parece haber encontrado cierta estabilidad, con solo tres despidos. En el resto de las carteras, cualquiera puede tener los días contados y es observado con lupa.

