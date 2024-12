La portada de Página/12 de este domingo bien pudo ser titulada "Canto para la esperanza republicana y democrática". Al menos quien esto escribe reconoció la sensación de estar ante una especie de elogio del desamor colectivo justo la semana y el día anterior a que Javier Milei cumpla un año en la Casa Rosada.

Pesadilla y desguace, podría sintetizarse, pero también doloroso y lamentable testimonio del odio que trajeron y colocaron en todas las posiciones las patotas que, con pocas excepciones, se pasaron los primeros 365 días de gobierno aplicados a la decisión militante –resentida y violenta– de destruir un país imperfecto, pero no para restaurar virtudes y convivencias en pos de un mundo mejor, sino, al contrario, para destruir lo bueno, empeorar lo malo, entregar lo propio y hambrear a millones, la mayor parte de los cuales los votaron con otras esperanzas.

Es decir: 12 meses o 365 días aplicados a la traición, la entrega de todos los bienes naturales y siempre algo más, en el puro afán de poner todo patas para arriba y al divino cuete, como se dice y entiende en el Nordeste argentino.

Ese propósito insano y maligno –que el mundo actual autoriza mediante guerras y misiles cada día más potentes– ha dibujado en la Argentina actual un paisaje sobrado de seres de bajos sentimientos, desquiciados trolls violentos y brutos que hoy celebran un país adolorido, es decir un territorio de pobreza, engaños y virulentas mentiras.

Es por lo menos curiosa la absoluta falta de propuestas concretas para superar la imperante anomia (entendida como carencia de normas sociales y su consiguiente degradación) que los "libertarios" han conseguido que impere en la Argentina sufriente y adolorida de estos tiempos, en los que hay más pasiones imbéciles que análisis criteriosos, y más perspectivas sombrías que esperanzas.

De donde resultan y resaltan más debates que conclusiones; más resentidos que esperanzados; más trolls que gente reflexiva; más tarados que sensatos, más locos malos que payasos graciosos. Y así siguiendo.

En este contexto y a un año de gobernar esta República, en las dirigencias hoy se notan carencias cada vez más graves, y algunas espantosas. Quizás por eso las decisiones del actual gobierno no son respetadas ni lo serán en el futuro. Prácticamente ninguna, y conviene subrayarlo como para que la necedad del hoy oficialismo lo reflexione un poco, por lo menos. Porque cuando toque –y es seguro que tocará reemplazarlos– también habrá que dejar sin efecto el absolutismo idiota y la pretensión estúpida que hoy son estilo presidencial.

Ninguna decisión autoritaria deberá quedar en pie, y no por venganza sino por necesidad y urgencia y también para perfeccionamiento de la Democracia y la Paz social que ya son prioridad para cambiar el espanto que hoy campea sobre los restos de lo fue aquella hermosa República Argentina ardua y compleja pero laboriosa, creciente y fraterna, que hoy está siendo destruída desde la Casa Rosada y todos los estamentos del poder, o sea el Congreso, la Corte Suprema y demás instituciones supuestamente republicanas.

A un año de distancia es insostenible que sigan sometiendo a toda una nación trabajadora y solidaria a un vaciamiento insólito y al hambre, el desaliento, la precariedad y encima el miedo. Esa matriz autoritaria enerva hoy a la nación entera por decisión y capricho de un presidente que fue resistido y repudiado desde su primera "batería de decisiones”.

Propicio es este aniversario, entonces, para que todas las naciones de la Tierra, mantengan o no relaciones con la Argentina, sean conscientes de que nada de lo decidido por el actual gobierno será tenido por válido en un futuro normal, toda vez que la Constitución Nacional, la Democracia, el Federalismo y los Poderes legislativo y Judicial no están funcionando ni con mínima razonabilidad.

Concomitante con ello, habrá que invalidar la odiosa cesión y entrega del patrimonio público del pueblo argentino, o sea que deberán recuperarse todas las riquezas y bienes naturales y la completa soberanía vilmente autodestruída mediante endeudamiento generalizado. Todos los gobiernos del mundo deberán saber que de ninguna manera se sentirá obligado el pueblo argentino, ya que la decisión de Resguardo de Soberanía es una bandera de compromiso moral, nacional y popular. Y alcanza, obviamente, a toda cesión que llegue a hacer el actual gobierno. De donde no sostendrá ninguna renuncia o cesión territorial, ni medida alguna que afecte o disminuya los Derechos Soberanos del Pueblo Argentino tal como estaban vigentes al día 9 de Diciembre de 2023 con todo y sus fallas, yerros, pifias, egoismos y estupideces de dirigencias políticas y sociales que pudieron ser forzadas a sostener posiciones indignas. Y esto incluye territorio y aguas, todas, y las Islas Malvinas y la Antártida Argentina.

El mundo entero deberá saber que ninguna decisión antinacional tomada por el gobierno que hoy encabeza Javier Milei será tenida por válida ni obligará a futuras autoridades y gobiernos. Antes y al contrario, todas y cada una serán tenidas por nulas de nulidad absoluta y solamente sujetas a la voluntad popular una vez que la Constitución Nacional de la República Argentina sea reformada in totum mediante el respeto absoluto a la voluntad popular, necesaria primera y principal medida a tomar una vez que el actual gobierno sea desplazado por voto del pueblo o por la única decisión digna que podría tomar el Sr. Milei: renunciar e irse del país.

Desde luego que faltan todavía tres años, que pueden ser tremebundos en un mundo saturado de guerras y desesperanza e hiperpoblado de dirigencias impresentables. Y mundo, para colmo, harto de violencias, desigualdades, explotación a prójimos agobiados y amenazado por bombas atómicas.

Aunque nadie sabe si todo eso acaso sucederá, no hay grandes razones para confiar en el Sr.Milei ni en su gobierno. Esta columna está convencida de que ese sujeto está mal de la cabeza, como se dice en los pueblos, y encima horriblemente mal del corazón, si es que lo tiene. No sólo parece ser una mala persona –arriesga esta columna– sino que, por lo menos, se lo ve torpe y malintencionado, como cuando a toda sonrisa parece gozar haciendo estragos y destruyendo todo lo mejor que tuvo esta Nación que, también hay que reconocerlo, no supo cuidar sus tesoros ni educó masivamente para la decencia y la paz por sobre todo.

Lo cierto es que es imprescindible y urgente rescatar YPF, Aerolíneas Argentinas, Invap, Arsat y todas las empresas y tierras usurpadas y/o cedidas a personas o corporaciones extranjeras. Es elemental que ni un solo metro del territorio debe escriturarse a nombre de personas o entidades extranjeras.

Está presente también el peligro de retorno de alguna miserable dictadura, como ya padecimos y nos doctoramos, y es un hecho que si en la "Nuestra América" de José Martí hay hoy un país saqueado, debilitado y en emergencia generalizada, ése es la Argentina. Sin dudas es por eso que en diversos ambientes políticos, sindicales, universitarios e intelectuales en general, ya se especula –y hasta se afirma en algunos mentideros sindicales– que no habrá otro final para esta tragedia política que una huelga general, pacífica y soberanista, y por tiempo indeterminado. Hoy muy pocos apuestan a eso, pero nadie lo descarta. Sólo el tiempo y la prudencia –que nunca sobran– lo determinarán.

Mientras tanto, el desguace de la Argentina es poco menos que injusto y horroroso, tanto por las cotidianas cesiones de soberanía como por la pobreza y el hambre popular, que en los últimos 365 días han sido lo más sostenido de este país.