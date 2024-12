El referente del Llamamiento Argentino Judío Jorge Elbaum catalogó como “una nueva operación de criminalización de la política” la decisión de la Corte Suprema de dejar firme el fallo de Casación que lleva a juicio oral la causa del Memorándum de Entendimiento con Irán, que tiene a Cristina Kirchner como imputada.



Entrevistado por la 750, Elbaum señaló: “Transmitimos nuestra profunda indignación por esta nueva operación de criminalización de la política, orientada a descubrir a aquellos dirigentes de sectores populares que pretenden enfrentar este modelo”.

Para Elbaum, la Corte Suprema “lo hace de una manera brutal, ignorando que en la denuncia de Nisman ya hubo 10 jueces que se habían pronunciado afirmando que no existía ningún delito cometido ni por Cristina Fernández de Kirchner ni por ninguno de los acusados”.



Uno de los acusados, continuó, fue "gravemente afectado, como Héctor Timerman”, excanciller que murió en diciembre de 2018. “No lo dejaron ir a tratarse el cáncer de hígado que padecía”, señaló. Por eso, adelantó: “Vamos a ser parte de la causa como amicus curiae, para exponer que esto forma parte de una persecución política”.

En tanto, sobre el memorándum, apuntó: “Fue aprobado por ambas cámaras del Congreso. Si fuera un delito, deberían ser responsables aquellos que lo aprobaron. Planteamos que cualquier decisión política es judiciable, y, por lo tanto, debemos someter todo a revisión judicial”.

Además, recordó, “el objetivo era desbloquear la causa para llevarla a juicio y juzgar a los iraníes implicados” en el atentado a la AMIA de 1994. “No se puede realizar ese juicio ahora porque no lograron obtener testimonios en el proceso judicial. Esa es la dificultad principal que enfrenta el juicio”, sostuvo.

“En aquel momento, el proyecto intentó resolver la situación haciendo que en la Embajada en Irán se convocara a declarar, lo cual podría no ser aceptado. A partir de ese momento el juicio debería haberse llevado adelante”, explicó.

Y denunció, en medio de durísimas críticas a la DAIA: “Aquellos que se opusieron al memorándum no quieren que el juicio avance, porque existen otros intereses ocultos que intentan encubrir la causa y desean que la verdad nunca se sepa”.

“Irán no aceptó el memorándum ya que no era tan conveniente para ellos, como se intenta hacer creer. Decidieron no votar su aceptación en el Parlamento. Estamos frente a un escándalo internacional, y, según la nueva decisión de los tres cortesanos, iremos a un juicio oral y seremos parte de este proceso, como lo fuimos en instancias anteriores”, finalizó.