"Arranca el paro de Ganancias". Ese fue el titular de una tapa de Clarín que Cristina Fernández de Kirchner mostró este miércoles en su asunción como nueva presidenta del Partido Justicialista. "La CGT paraba en esa época", dijo la exmandataria tras leer ese titular del 31 de marzo de 2015.

Al recordar esa medida de fuerza contra su gobierno, CFK destacó que en la bajada de la nota se informaba que no habría transportes, ni bancos ni servicios y que adhirieron algunos gremios industriales. "Esperan un alto acatamiento y pondrán policías a custodiar las terminales de ómnibus", cerraba la bajada que leyó la nueva líder del peronismo en el orden nacional, y que también detallaba que no se pasaría lista en las escuelas públicas.

De esa manera, Cristina, con cierta ironía, sentó posición sobre el comportamiento de la dirigencia sindical hace casi una década y ahora, en este presente, en el que hay cierta quietud ante las políticas de Javier Milei.

En las últimas horas, ante el reemplazo de Pablo Moyano por Octavio Argüello en el triunvirato que dirige a la CGT, se ratificó la estrategia del diálogo con el gobierno nacional desde la conducción cegetista. El propio Argüello aseguró que "no hay clima social para una medida de fuerza". A su vez, el triunviro Héctor Daer apuntó que "la confrontación en sí misma, si no tenés canalizado dónde acumular esa confrontación, no sirve de nada”. El hijo de Hugo Moyano se fue en disidencia por la política actual de la cúpula sindical. Moyano padre acompaña la línea oficial.

CFK también se detuvo en otras noticias de esa tapa. "Crecen las demandas de los jubilados: ya son 150 por día", leyó y se preguntó si era por faltante de remedios. Era por el reajuste de haberes. "Bueno, esto no empezó con nuestro gobierno, por eso hay un fuero de la seguridad social dedicado exclusivamente a esto, porque las demandas por reajuste de los jubilados son históricas y estructurales en el sistema jurídico argentino y por eso hubo que hacer un fuero especial de la seguridad social", acotó.

En su repaso por esa portada se detuvo en el titular principal: "Máximo sería cotitular de dos cuentas secretas" en Estados Unidos y las Islas Caimán. La expresidenta señaló que esa causa se cerró sin pruebas en contra de su hijo después de las legislativas de 2017. También leyó que "otro fiscal pide indagar a Boudou y al gobernador Insfrán".

"Esta tapita no tiene desperdicio", comentó, y señaló que las portadas del matutino podría usarse dentro de varios siglos para tener una idea de lo que pasaba en la sociedad argentina en esta época.