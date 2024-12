Un nuevo tipo de héroe nació en el Midtown Manhattan, frente al Hotel Hilton, la mañana del miércoles 4 de diciembre del 2024. El bautismo fue rápido y con estilo. Un video de 30 segundos de duración registra a la perfección los hechos. A las 6:44 a.m. Brian R. Thompson, CEO de UnitedHealthcare, una gigantesca empresa aseguradora de salud, sale del hotel donde se hospedaba situado frente al Hilton. Un joven anónimo vestido con buzo oscuro con capucha y una mochila clara se aproxima por la espalda al CEO de impecable traje azul, le apunta su pistola con las dos manos extendidas y dispara a corta distancia. Luego de recibir el primer impacto Thompsom camina con dificultad y se derrumba. El joven vuelve, se le aproxima, vuelve a disparar y se retira inicialmente a pie, y luego en una bicicleta eléctrica. Las balas que encontró la policía tenían escrito las palabras: retrasar, negar, defender, características de la jerga burocrática con que las aseguradoras de salud retrasan pagos, niegan reintegros y justifican sus acciones. UnitedHealthcare es uno de los mayores proveedores de seguros de salud en los Estados Unidos, cubre a más de 49 millones de norteamericanos y generó más de 281 mil millones de dólares en ingresos el año pasado. El Poder Judicial y la policía tardaron una semana en encontrar un sospechoso. Durante esos días en las paredes de Manhattan apareció un posters de “buscados” con las caras de los CEOs de seguros de salud y en las redes sociales pudieron leerse mensajes como éste: “La clase trabajadora no tiene ninguna obligación de estar en duelo por la muerte de esos que tratan activamente de matarnos” (ver imágenes)





El 10 de diciembre la policía detuvo en un McDonald’s de Altoona, Pensilvania, al joven Luigi Mangione, de 26 años. El joven llevaba consigo un texto que decía así: “Para los federales, seré breve, porque respeto lo que hacen por nuestro país. Para ahorrarles una larga investigación, declaro claramente que no estaba trabajando con nadie. Esto fue bastante trivial: algo de ingeniería social elemental, CAD básico y mucha paciencia. El cuaderno de espiral, si está presente, tiene algunas notas dispersas y listas de tareas pendientes que iluminan su esencia. Mi tecnología está bastante bloqueada porque trabajo en ingeniería, por lo que probablemente no haya mucha información allí. Pido disculpas por cualquier conflicto de traumas, pero tenía que hacerse. Francamente, estos parásitos simplemente se lo merecían. Un recordatorio: Estados Unidos tiene el sistema de salud número uno más caro del mundo, pero ocupamos aproximadamente el puesto 42 en esperanza de vida. United es la empresa [indescifrable] más grande de EE. UU. por capitalización de mercado, sólo detrás de Apple, Google y Walmart. Ha crecido y crecido, pero ¿cómo nuestra esperanza de vida? No, la realidad es que estos [indescifrable] simplemente se han vuelto demasiado poderosos y continúan abusando de nuestro país para obtener inmensas ganancias porque el público estadounidense les ha permitido salirse con la suya. Obviamente el problema es más complejo, pero no tengo espacio y, francamente, no pretendo ser la persona más calificada para exponer el argumento completo. Pero muchos han sacado a la luz la corrupción y la codicia (por ejemplo: Rosenthal, Moore) hace décadas y los problemas simplemente persisten. No es una cuestión de conciencia en este momento, sino claramente juegos de poder en juego. Evidentemente soy el primero en afrontarlo con una honestidad tan brutal”.



La prensa informa que expertos en terrorismo se dedican a elucidar si en Mangione operaba una “ideología” o una “patología” de tipo psiquiátrico. El Departamento de Policía de Nueva York ha elaborado un informe interno que asegura que se veía a sí mismo como una especie de héroe. ¿Qué haría de Luigi -un muchacho adinerado, destacado estudiante en una buena universidad y miembro de una influyente familia conservadora- una figura heroica? Héroe es aquel cuya acción frente al abuso de los poderosos contra una comunidad no puede triunfar sin despertar en su favor las fuerzas del medio o de un colectivo disperso. La del héroe es, pues, la figura de quien transforma una situación injusta poniendo en marcha fuerzas -así fueran mayormente virtuales- que lo trascienden ¿Es el caso?



El análisis policial subraya que “el sospechoso parecía considerar el asesinato selectivo del máximo representante de la empresa como un golpe simbólico”. Tanto en la selección del blanco como la escritura monográfica sobre las balas -retrasar, negar, defender; casi una consigna- llevan a considerar la acción en términos de un mensaje dirigido a todos antes que como un caso de venganza personal. No son pocos quienes se preguntan en EEUU cómo alguien tan sagaz -el alumno más brillante de su instituto de Baltimore a quien correspondió el honor de leer el discurso de la graduación en 2016- “cometió el error” de huir con todo el material con el que presuntamente perpetró el crimen (el contenido de su mochila una pistola y un silenciador, ambos impresos en 3D, sería lo que lo habría llevado a la cárcel). Otros mencionan entre sus “errores” el flirteo que mantuvo con la empleada del hostal de NY en el que durmió los días previos al crimen (Mangione habría descubierto su rostro ante las cámaras de vigilancia). Como fuere, la acción ha resultado altamente eficaz al desnudar una realidad que la convulsionada política norteamericana silencia, y provoca repercusiones que ningún discurso articulado hasta el momento fue capaz de provocar. La respuesta popular al acto atribuido a Mangione no se hizo esperar: ya se venden remeras con su rostro.