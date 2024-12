“Sufro todos los días de mi vida por haberme inyectado silicona líquida, tomo pastillas para el dolor, estoy muy hinchada por los corticoides pero es lo único que me sostiene para vivir. Mi cuerpo ya no da más. Estoy muy sensible porque la semana pasada enterramos a una compañera, el sábado entró de urgencia a una clínica y falleció el domingo a la noche por las complicaciones de tener silicona en su cuerpo. Esas cosas nos pasan todo el tiempo a nosotras. Hay compañeras jóvenes que se siguen poniendo silicona y tenemos que lograr que tomen conciencia de que la silicona nos mata.”

Desde hace décadas las travestis y trans escuchan y viven situaciones como la que cuenta Romina, que hoy tiene 60 años, “ni se me nota”, dice sonriendo y celebra haber alcanzado esa edad. Es una sobreviviente si se tiene en cuenta que la expectativa de vida de su comunidad sigue sin superar el umbral de los 40 años. Mientras narra una problemática totalmente invisibilizada, su voz acongojada tiembla. “Me puse silicona porque quería verme bien, era joven, había cosas que no entendía, no encontraba una solución, vivía en la pobreza y hoy seguimos en la pobreza. A los 16 años empecé a hacer el trabajo sexual, lo único que tuve al alcance de mi mano eran hormonas que eran anticonceptivos y en mi cuerpo ni sé lo que tengo puesto”, explica.

Romina Bustamante. Foto: Gala Abramovich Una problemática de salud nunca antes abordada Al no poder pagar una intervención de prótesis en una clínica privada, para muchas travestis la silicona líquida inyectable fue la única opción que tuvieron para feminizar su cuerpo en medio de una sociedad que ni siquiera reconocía su identidad. Esta sustancia fue uno de los principales medios de reafirmación de género utilizados durante décadas por travestis y trans cuando no existía la Ley de Identidad de Género que, entre otros derechos, garantiza el acceso a “la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido”.

El bajo costo y los resultados visibles en pocos días que propiciaba esta opción, hizo que se convierta en una práctica frecuente. Las inyecciones se aplicaban en absoluta precariedad, por personas que no estaban capacitadas y con productos que no son aptos para uso médico. Con el paso de los años, la silicona comenzó a generarles todo tipo de complicaciones en la salud.

Ante la necesidad de una respuesta urgente y efectiva, varios equipos de salud, fundamentalmente lxs que cuidan y acompañan la salud de las personas travestis y trans, comenzaron a interesarse por este tema, a demandar más información y acompañamientos para esta tarea, mientras desarrollaban estrategias basadas en su propia experiencia de trabajo.

Frente a la demanda de respuestas de calidad para mejorar la salud de las personas afectadas por esta problemática, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires y la Fundación Huésped, realizaron una investigación inédita sobre el uso de silicona líquida inyectable (SLI) como un problema de salud pública que afecta principalmente a mujeres travestis y trans. Este trabajo se enmarca en la investigación-acción denominada “Red bonaerense de atención y cuidado de la salud integral de personas LGTBI+: Herramientas para el abordaje y acompañamiento de la salud de personas trans que han utilizado siliconas y polímeros como estrategia de reafirmación de género.”

“Nosotras queríamos ver reflejado en nuestro espejo una imagen que nos haga sentir bien. Fuimos obligadas por todo este sistema patriarcal que impone mandatos sociales sobre los cuerpos. Las chicas de los 80 y 90 tenemos los cuerpos tipos vedettes, todas queríamos ser Moria Casan porque dentro de toda la exclusión que sufríamos, tener ese cuerpo, algo nos validaba, era como sufrir un poquito menos la discriminación porque, si ya eras trans, por lo menos así podíamos ser femeninas”, cuenta Nadir Cardozo, responsable del equipo trans de Participación Comunitaria de Fundación Huésped y una de las investigadoras del documento.

Nadir es jujeña y tiene 53 años, en su provincia natal solo quedan dos compañeras travestis con vida de su misma edad, la mayoría de sus amigas fallecieron. Desde su trabajo en Fundación Huésped es parte de la cohorte TRANScitar que lleva adelante acciones para mejorar la salud de 500 feminidades trans, de las cuales más del 50 por ciento tiene silicona en su cuerpo, “pero las compañeras mayores, las pocas que quedamos, casi todas tenemos siliconas”, asegura y agrega: “Celebro este espacio que apela a dar una respuesta, a la concientización y a la sensibilización para que los políticos tomen agenda de nuestras necesidades, para que nos escuchen y para que los profesionales de la salud entiendan que nosotras no nos hemos puesto siliconas porque queríamos si no por la exclusión social que sufrimos y por vivir bajo la línea de la pobreza. No teníamos otra cosa.”

La imposición de estereotipos sexistas

Dilara Toledo tenía 20 años cuando comenzó a hormonizarse y hace más de 30 que tiene silicona líquida en su cuerpo, lo que le genera dolores que desaparecen solo cuando se inyecta la dosis máxima permitida de penicilina. Los antibióticos de vía oral ya no le hacen efecto. "Quería ver en el espejo, lo que quise siempre, lo que veía en mis hermanas. Cuando tuve una oportunidad me puse silicona líquida, fue para verme bien. Si hubiera tenido plata me hubiera puesto prótesis, pero no podía pagarlo", asegura. Dilara debe cuidarse de no sufrir golpes en las partes de su cuerpo donde se inyectó silicona líquida, tampoco puede bañarse con agua muy caliente ni permanecer sentada en asientos duros. En Argentina, la primera encuesta sobre población trans realizada en 2012 mostró que de 133 encuestadas, un 79,6% tenía al menos una aplicación de silicona líquida.

Dilara Toledo. Foto: Gala Abramovich

¿Este es el cuerpo que deseaba?

Esas consecuencias que viven Romina, Dilara y Nadir, son las mismas que hoy sufre Florencia Guimaraes, activista y presidenta de la Asociación Civil La Casa de Lohana y Diana. Pasaron muchos años desde que le aplicaron silicona en sus glúteos, cuenta su historia ante la necesidad de concientizar el daño que provoca en los cuerpos:

“Vivimos en una sociedad que nos impone estereotipos corporales a quienes nos construimos o deseamos situarnos en la feminidad, si a las mujeres cisgénero se las oprime con esos estereotipos, imaginen lo doblemente asfixiante que es para nosotras las travestis y mujeres trans. Hoy a la distancia me pregunto muy seguido ¿Este es el cuerpo que deseaba o es el cuerpo que debía tener para encajar dentro de los parámetros sexistas de belleza o es simplemente el cuerpo que desean quienes nos mercatilizan? Lo cierto es que muchas sucumbían a la presión social dentro de esas imposiciones. El aceite industrial migra, recorre nuestros cuerpos y lo va destruyendo, genera flebitis, infecciones, también puede llegar a la sangre, creando coágulos en los pulmones y hasta la muerte.”

Guimaraes denunció además la revictimización que sufren las travestis y trans cuando intentan acceder al sistema de salud: “Cuando llegamos a un hospital con problemas donde tenemos aplicado el aceite industrial comienza otra odisea. Es urgente que comprendan nuestros cuerpos y nuestras trayectorias comunitarias para que nos traten humanamente. Primero prima el prejuicio y con él la tortura ‘¿Quién te manda hacer ese tipo de cosas?, nos preguntan. Siempre seremos las culpables.”

Es la primera vez que desde el Estado se le pone nombre a esta problemática de salud que afecta a la mayoría de las travestis y trans sobrevivientes, en ese sentido, Lucía Portos, subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual de provincia destacó: “Al nominar el problema empiezan a surgir obligaciones para el Estado para pensar cómo resolverlo. Además en tiempos de terraplanismo, estamos generando datos científicos respecto de problemas que nosotras, nosotros y nosotres no inventamos, sino que tenemos. Es un trabajo científico pero también eminentemente político porque nomina, pone inicios de respuestas a algunas de las preguntas y fundamentalmente porque pone responsabilidades en cabeza del Estado, para empezar a trabajar de otro modo, atendiendo a las personas que llegan a los centros de salud con siliconas inyectadas ya en su cuerpo y fundamentalmente previniendo que otras personas se inyecten siliconas en su cuerpo.”

La investigación que contó con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI), fue realizada entre septiembre de 2023 y abril de 2024 y contiene información científica actualizada, testimonios y estrategias de abordaje para el cuidado de la salud de las personas que viven con silicona líquida inyectable en sus cuerpos. Además, busca prevenir su uso y promocionar el acceso a la salud integral.

Yamila Ramirez, directora de Promoción de Derechos en Salud, Trabajo y Educación. Foto: Gala Abramovichh



Alternativas para el cuidado y la prevención

Cesar Bissutti, activista marica, abogado y docente en Derechos Humanos, es otro de los investigadores que formó parte de este trabajo, destaca que a partir de esta investigación se abre una puerta que permite identificar específicamente los nudos problemáticos en relación a las SLI dentro de la salud: “Este documento abre la posibilidad de orientar recursos y esfuerzos focalizados. En la prevención: para que nadie más use estos productos y para formar a las camadas actuales y las que vendrán de médicxs y trabajadores de salud. En el cuidado y acompañamiento: para tener equipos capacitados, que además de las orientaciones específicas que se mencionan en el documento puedan trabajar desde la perspectiva de crónicas y paliativos, para buscar formas de trabajar ese dolor y así hacer la vida de quienes sufren más vivible. Y también para conseguir y producir ciencia capaz de generar la tecnología necesaria y suficiente para erradicar el problema de los cuerpos que ya han utilizado la SLI.”

La creación de un documento específico sobre esta problemática destinado a equipos de salud, viene a hacerle frente a la ausencia total de abordaje de esta problemática. Una investigación que tiene como eje mejorar la salud de las personas afectadas y que además “permite marcar un hito, para no demorar las coordenadas urgentes que necesitan hoy los equipos de salud y las personas trans a la vez de permitirnos seguir investigando”, asegura Bissutti.

Marcela Tobaldi. Foto: Gala Abramovich

Marcela Tobaldi, fundadora de La Rosa Naranja Asociación Civil, no tiene silicona líquida en su cuerpo, con una familia que la acompañó y apoyó, tuvo la contención que necesitaba para no caer en la exclusión. Fue testigo de las consecuencias que generó esa sustancia en sus compañeras: “Es una una historia terrible en la que se construyeron cuerpos feminizados para hacer dinero en las calles y prostíbulos, por ser travestis y trans excluidas de todos sus derechos humanos básicos y por el no reconocimiento de su identidad. Había que comer, había que pagar impuestos, había que vivir y el único camino de supervivencia fue y sigue siendo la prostitución.”

“¿Cuál es el precio que debe pagar una travesti para cumplir con esas imposiciones?”, se pregunta Guimaraes, el precio es la vida misma, asegura. “Seguimos pagando con nuestras vidas el poder construir estos cuerpos para odiar, estos cuerpos que son despreciados en público pero abusados en la clandestinidad”, agrega y concluye: “Es por eso que necesitamos dar a conocer todo esto, es urgente y necesario deconstruir desde la infancia todos esos estereotipos corporales que imponen, es necesario que el sistema médico rompa el binarismo corporal y se compromete a estudiar sobre este flagelo que persigue a las travestis y trans.”