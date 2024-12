Villarruel, los trolls libertarios y los "carpetazos"

Pese a su mensaje en el que asegura estar subordinada al presidente Javier Milei, la vicepresidenta Victoria Villarruel no pudo escapar a los ataques de los trolls libertarios.

"Victoria absoluta de las fuerzas del cielo. Y ni siquiera hicieron falta los dos carpetazos", le escribió el usuario @ASB2509, identificado como el abogado AIe Sarubbi Benitez. Rápidamente Villarruel le respondió: "Por favor publiquen los 'dos' carpetazos. Estoy ansiosa por saber en qué hacen inteligencia sobre mi y mi familia. Voy a estar esperando la difusión de eso para hacer las correspondientes acciones legales entre ellas contra vos que fogoneas hacer inteligencia sobre los ciudadanos".

La vicepresidenta también se cruzó con otros usuarios. "No me vengas con la casta y el círculo rojo y bla bla cuando soy una ciudadana común que se comporta con decencia", le dijo a un tuitero. "Me divierte cuando me dicen zurda los salamines de Twitter mientras los zurdos me ven como su peor pesadilla", le escribió a otro.

Además, Villarruel protagonizó un duro cruce con el español Javier Negre, propagandista de VOX y dueño de La Derecha Diario. Negre la acusó de conspirar contra Javier y Karina Milei y dijo que la Vice tuvo "varias conversaciones con ex dirigentes traidores de VOX para operar" contra el Presidente.

"Sería bueno que el señor que acusa pero no prueba nada, dé los nombres dado que en la cena donde estuvimos juntos con mis honorables amigos que estuvieron o están en VOX pasamos una hermosa velada con numerosos testigos presentes, así que si me disculpan sigo con el sábado de descanso y dejo los chismes para el susodicho 'periodista'", respondió Villarruel.