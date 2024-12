“Está lleno de gente que hace contenido sobre Capital Federal, mostrando la ciudad y sus cafecitos, ¿por qué alguien de La Plata no podría hacerlo? Con ese ímpetu arranqué, normalizando que yo también podía mostrar lo hermosa que es mi ciudad”, relata Luciana Aon, dueña de Luti travel guide, una página de Instagram y X (ex Twitter), dedicada a difundir recomendaciones para disfrutar de la ciudad de La Plata y sus alrededores.

Detrás de la cuenta que está por cumplir seis años está Aon, platense, Licenciada en Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata y docente universitaria en la Universidad de La Plata, la Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad Nacional Arturo Jauretche.

“Yo quería hacer algo más creativo con mi trabajo, menos solemne y alejado de la academia. Mi idea inicial era que la gente viniera a pasear por la ciudad”, comenta la creadora, que fue ampliando sus recomendaciones hasta llegar a otros países. Aunque no olvida sus inicios: todas las semanas realiza un hilo en X donde recomienda planes para hacer en la ciudad a modo de agenda cultural.

Conocer La Plata

Para turistear por la ciudad de La Plata recomienda empezar visitando los clásicos: la Plaza Moreno (centro geográfico de la ciudad, desde donde se puede ver la catedral y la municipalidad); El Paseo del Bosque, en cuyo recorrido pueden verse varias facultades de la UNLP y que termina en la Casa Curutchet, vivienda diseñada por Le Corbusier y declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco; la cancha del Club de Fútbol Estudiantes y la cancha de su club, Gimnasia de La Plata, y el Museo de Ciencias Naturales, que se destaca por su edificio con una forma oval que representa la espiral evolutiva. Con un estilo arquitectónico neoclásico y decoraciones americanistas, fue reconocido en 1997 como Monumento Histórico Nacional.



Luego Aon sugiere ir hacia dos puntos distantes de la ciudad: La República de los niños (“no solo para quienes vengan con niños. Es un espacio mágico”) y La Estación de Meridiano V en 17 y 21, la vieja estación de tren, donde después de años de abandono, en 1998, un grupo de vecinos de la zona, en muchos casos hijos y nietos de ferroviarios, gestó en el enorme edificio abandonado de la Vieja Estación, el «Centro Cultural Estación Provincial».

Sus recomendaciones incluyen la gastronomía de la ciudad.

De a poco, el barrio empezó a cambiar su fisonomía, y se realizaron emprendimientos privados en las viejas casonas de ramos generales enfrente a la Estación y distintos grupos culturales han tomado las instalaciones de la Estación, el galpón de encomiendas y equipajes y la zona en general como lugar generador de actividades artísticas, convirtiendo el barrio en un Circuito Cultural.



“Hay dos cosas que yo digo siempre, que es que si vienen a La Plata, tienen que agarrar una diagonal y perderse. Es una ciudad llena de plazas. Mis favoritas son la Plaza 19 de Noviembre, el Parque San Martín y la Plaza Islas Malvinas, que es un punto histórico muy relevante para la memoria de nuestra ciudad. Al igual que la Casa de Calle 30, donde está la Casa Museo de Clara Anahí, la niña apropiada, desaparecida, y que su abuela Chicha Mariani ha buscado durante toda la vida hasta su muerte. Me parece que la ciudad no solo es para recorrer sus puntos neurálgicos conocidos, sino también explorar sus memorias y sus barrios”, dice Aon.

A cambio de qué

Su proyecto no funciona a base de canjes, porque le interesa recomendar cosas que realmente le parezcan buenas y no por compromiso. Este año, con el sueldo de docente universitaria, se le hizo cada vez más difícil sostener la cuenta y las cuentas, así que incluyó unos códigos de referencia para que quienes vayan a los lugares que recomienda los usen y así a ella le llegue un porcentaje. “Yo siempre quise que no me marquen la agenda ni que me digan lo que tengo que decir o destacar de un lugar. Entonces encontré estas vías mínimas y alternativas de financiamiento para poder seguir haciendo el contenido que me gusta hacer de la manera en que me gusta hacerlo y realmente le pongo muchas ganas. Crecí mucho en X este año porque trabajé mucho en ese lugar para construir contenido de calidad, para generar una comunidad y escaparles a los trolls y al hate”, reflexiona Aon.

En cuanto a gastronomía, recomienda empezar temprano con un café en Wige, un lugar creado por tres hermanos de tradición panadera, que se destacan por su panadería de masa madre. Luego sugiere almorzar en Lebrel Focacceria, la primera Focaccería de Argentina. También al lado de Lebrel está la Comisión Provincial por la Memoria, Aon sugiere realizar la visita guiada por la historia del edificio y la colección de archivo. A la tarde, cuando es tiempo de tomar otro café, impera ir a “Dicha”, lugar que se destaca por su pavlova y eclairs, dice. Sobre la noche, a la hora de los tragos, hay que pasar por Serena Piso 12 en el Hotel Dazzler, “por la vista que tiene de la Plaza Moreno, es el atardecer ideal”.

La noche se termina en un bar típico platense para comer tapas: “La esquina de Cádiz” o en la Borrachería al paso “Barrio”, cenando en la vereda. Ya camino a la autopista, aconseja comer pizza en Nápoles en el Barrio Hipódromo.

Aon es también fanática de la ciudad de Mar del Plata y de la ciudad de Tandil, en sus redes se pueden encontrar recomendaciones sobre ambas ciudades para aprovechar en la época vacacional.

“Me gusta mucho la experiencia de ir a Mar del Plata en distintos momentos del año. Voy tres o cuatro veces. Me gusta ir al festival de cine, me gusta ir un fin de semana en pareja, me gusta ir en familia, me gusta ir con amigas. Este año fui al Bosque Peralta Ramos. La verdad es que siempre la paso bien. Y con Tandil me pasa lo mismo, es un lugar que combina muy bien si tenés ganas de hacer caminatas y de estar en la naturaleza y el paisaje y a la vez tiene una gastronomía excepcional en la que para mí se destacan especialmente los chacinados y también las cabañas que tiene la familia de Las Dinas en las afueras en un lugar muy verde y muy hermoso”, relata.

Será cuestión de hacerle caso a sus recomendaciones y descubrir con otros ojos y otros tiempos la ciudad de La Plata, y algunas otras más.