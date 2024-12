El Ministerio Público de la Defensa, dependiente del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, publicó este viernes el relevamiento anual de hoteles familiares. Allí informaron que pese a las situaciones críticas de infraestructura y el aumento de los precios de las habitaciones, los hoteles están sobrepoblados. El subsidio habitacional que provee el Decreto 690 de la Ciudad no llega a cubrir siquiera la mitad del alquiler.

Santiago Roberto, Secretario General de Planificación del Ministerio Público de la Defensa, resaltó a Página/12 que esto no se debe a un aumento de la población, sino a que las clases medias están perdiendo su capacidad de acceso a la vivienda. "Muchas familias, por cómo se desmadró el precio de los alquileres, los servicios y las expensas, no tienen otra alternativa que ir a hoteles. Eso hace que estén desbordados", explicó el abogado defensor sobre los lugares que antes ocupaba la gente en situación de calle o con más condiciones de marginalidad.

El Ministerio asiste a las personas en la Ciudad para garantizar sus derechos económicos, sociales y culturales. El relevamiento anual es una herramienta a brindar respaldo y solución a quienes se encuentran más a la deriva del mercado, para poder encontrar una vivienda que los acepte --con hijos, o siendo parte del colectivo LGBT+ por ejemplo-- y ayudar a tramitar el subsidio habitacional, entre otras tareas.

En el informe se observa que el aumento de los precios fue sostenido y superior al Índice de Precios del Consumidor (IPC). "Las habitaciones para dos personas muestran aumentos del 198 % (sin baño) y 208 % (con baño)". Las habitaciones destinadas a grupos familiares con y sin baño aumentaron un 156 % y un 159 %, respectivamente.

Según los precios de diciembre de 2024, la habitación para dos personas con baño privado cuesta $ 295.267 mensuales y las familiares con baño privado $ 297.500 mensuales. Estos valores se encuentran arriba incluso del salario mínimo, que con la última actualización está en $279,718. Si no incluyen baño privado, el informe arroja que cuestan un promedio de 40 mil pesos menos.

El subsidio habitacional del Decreto 690 fue incrementado en 2024, pero los precios de los hoteles familiares aumentaron más rápido que la inflación general y el dinero quedó limitado a la cobertura de los costos, especialmente en habitaciones con baño privado. Roberto reiteró: "En el mejor de los casos implica 150 mil pesos, o sea menos del 50 % del alquiler. Nunca alcanzó el subsidio habitacional, pero nunca fue tan poco dinero para el costo de los hoteles".

Con estos precios, se está empujando a más gente a vivir en la calle y se les impone un éxodo por el hostigamiento policial: "lo que están haciendo desde la ciudad a través de la Policía de ir reprimirlos, levantarle los colchones, hacerles actas por desobediencia a la autoridad es decirles 'tenés que irte a otro lugar'. No están aplicando recursos para resolverle el problema a la gente, sino que se vayan a otro lugar", sintetizó el Secretario General del Ministerio.

"Nosotros lo veíamos venir cuando hace más de dos años, decidimos enfocarnos en esta problemática de la situación de calle, que era un contexto complicado pospandemia, pero la realidad es que en este último año se ha incrementado un montón. Todo indica que va a empeorar", denunció Santiago Roberto.

En este sentido, el Secretario General del Ministerio dijo que "el subsidio 690 cada vez tiene menos presupuesto y se otorgan menos porque son requisitos imposibles que la gente no puede cumplir. Además de que se subejecutan partidas presupuestarias, no hay una política social para resolver esa problemática. No hay empatía, no hay sensibilidad social. Cuesta mucho que la gente se acerque a tramitarlo porque sabe que no le está tendiendo un puente una ayuda, sino al contrario, los están rechazando más", argumentó el exlegislador porteño.

"A los hoteleros no les interesa que vaya gente en situación de calle o con muchos pibes, entonces o te cobran esos requisitos como un presupuesto previo por emitir una factura legal o te cobran para hacerte un presupuesto o no te lo quieren dar porque saben que tienen esa familia de clase media empobrecida", continuó Roberto.

El exlegislador peronista postuló que el desborde de los hoteles familiares "indica la falta de políticas públicas del Gobierno de la Ciudad: no hay nada efectivo cuando están por perder su casa, no hay nada para hacerle frente a la crisis". Según sus observaciones, no existen proyectos para lo inmediato ni para el mediano o largo plazo. "Desde que gobierna el PRO en la ciudad de Buenos Aires no hay políticas públicas para hacer frente a esta crisis habitacional que existió siempre, pero claramente se ha agravado en estos últimos 10 años. No hay políticas públicas para que la clase media o la clase trabajadora pueda acceder a una vivienda digna", detalló.

Para salir de esta crisis, propone un Estado presente "que te ayude ante la emergencia que es la situación de calle y después de créditos blandos y facilidades para la construcción de viviendas accesibles para las clases medias y las clases trabajadoras. Contrariamente a lo que se está viviendo, necesitamos un rol preponderante del Estado que regule el mercado de alquileres, como lo hacen las grandes capitales del mundo al adquirir viviendas (Nueva York, París, Berlín). Si se deja al libre albedrío del mercado, ocurre lo que está ocurriendo, pero tiene que ver con una mirada del Estado y del rol que tiene que ocupar, de políticas públicas pensadas para resolver el problema y aplicadas con sensibilidad social y con empatía. No es un cuadro Excel".

Informe: Natalia Rótolo.