Adorni le baja el precio a Macri: ironías, aprietes y fuertes críticas a su gestión presidencial

El vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró esta mañana que el ex presidente Mauricio Macri "se quedó sin nafta", al sostener que "no pudo" o "no quiso" llevar adelante las reformas necesarias para transformar el país durante su mandato presidencial.

El funcionario nacional se expresó así en plena negociación con el PRO por la ingeniería electoral, de cara a las elecciones legislativas del próximo año.

"Macri se quedó sin nafta. No importa si fue porque no quiso, no pudo. Cuando analizas ese período, ves que la inflación no se controló, tampoco el déficit fiscal, y terminó con cepo", enumeró críticas a Macri en una entrevista radial.